Questions pour les chrétiens professants – Shaw Local

Vous avez entendu le dicton : « Il n’y a pas de question stupide. Eh bien, je ne sais pas. Peut-être. Je pense que la question, Dieu peut-il rendre un rocher plus lourd qu’il ne peut le soulever ? est une question stupide. Cette lettre contient 30 questions.

Notre Constitution est-elle importante? Notre liberté d’expression est-elle importante ? Croyez-vous que Dieu a béni l’Amérique ? Croyez-vous qu’il continuera à bénir l’Amérique ? Doit-on obéir à l’homme plutôt qu’à Dieu ? (Actes 5:29). Doit-on protéger nos frontières ? Est-ce important de voter pour nos dirigeants ? L’éducation de nos enfants est-elle importante ? Devraient-ils être dans les écoles publiques? Est-ce important d’aller à l’église ?

Est-ce important de choisir la bonne église ? À quel point est-il important de passer du temps dans la Parole de Dieu ? Notre vision du monde est-elle importante ? L’honnêteté, l’intégrité, la compassion, la gentillesse, la patience et l’humilité sont-elles importantes ? Est-il important de comprendre la signification du baptême, de la justification et de la sanctification ? Est-ce que je crois en un ciel et un enfer littéraux ? Ai-je honte de l’Evangile ? Les questions et les paraboles de Jésus sont-elles importantes ?

Jésus a posé les questions suivantes : « Qui dites-vous que je suis ? (Matthieu 16:15). “Qui de vous en s’inquiétant peut ajouter une seule heure à sa vie ?” (Matthieu 6:27). « Pourquoi regardes-tu le grain de sciure dans l’œil de ton frère et ne fais-tu pas attention à la planche dans ton propre œil ? » (Matthieu 7:3). “Vous de peu de foi, pourquoi avez-vous si peur?” (Matthieu 8:26). « Je vous demande ce qu’il est permis de faire le jour du sabbat : faire le bien ou faire le mal, sauver la vie ou la détruire ? (Luc 6:9).

Il existe différents motifs pour poser des questions. Les questions honnêtes sont destinées à nous faire réfléchir, à stimuler la pensée. Certaines questions sont plus importantes que d’autres. Comme, “Qu’est-ce qu’on mange pour le souper?” par rapport à “Êtes-vous sûr que c’est la personne que vous voulez épouser?”

Il y a des questions qui sont hors de ma ligue auxquelles je ne peux pas répondre. Avez-vous déjà remarqué la différence entre les questions des disciples et les questions des chefs religieux ? Les disciples ont posé des questions honnêtes. Les chefs religieux ont comploté, comploté et conspiré pour piéger Jésus avec leurs questions.

Dans mon esprit, j’imagine une réaction confuse et frustrée de Nicodème, un homme religieux, suite à sa réponse fulgurante à la déclaration de Jésus : « Tu dois naître de nouveau » lorsqu’il lança la question : « Comment un homme peut-il naître alors qu’il est vieux? Sûrement, il ne peut pas entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître ! (Jean 3:4). En tant que chrétien professant, comprenez-vous la déclaration de Jésus ?

Les chrétiens professants d’aujourd’hui ressemblent-ils davantage à Peter Pan ou à Winnie l’Ourson, à ceux qui ne veulent pas grandir ou à ceux qui « Pensent, pensent, pensent ? » La Bible dit : « Comme des nouveau-nés, aspirez au lait spirituel pur, afin que par lui vous grandissiez dans votre salut, maintenant que vous avez goûté que le Seigneur est bon. (1er Pierre 2:2). La Bible dit : « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur… tu seras sauvé » (Romains 10 :9).

Ted Roberts,

Princeton