Questions polies mais pointues lors de la mairie de Harris avec Charlamagne Tha God

Alors que les démocrates s’efforcent de consolider la position de la vice-présidente Kamala Harris parmi les électeurs noirs qui pourraient être décisifs dans des États clés comme la Pennsylvanie et le Michigan, le candidat démocrate a été parsemé de questions polies mais pointues lors d’une assemblée publique radio animée par Charlamagne Tha God.

Après que le comédien et auteur ait interrogé Harris, l’ancien procureur général de Californie et procureur de carrière, sur les allégations selon lesquelles elle aurait délibérément emprisonné des hommes noirs pour cause de marijuana afin de stimuler sa carrière, elle a qualifié ces allégations de désinformation et a défendu son travail.

« Je sais exactement comment ces lois ont été utilisées pour avoir un impact disproportionné sur certaines populations, et en particulier sur les hommes noirs », a déclaré Harris, ajoutant qu’elle était « la procureure la plus progressiste » de Californie et soulignant sa proposition de décriminaliser la marijuana.

Harris a également fait valoir que de telles fausses affirmations faisaient partie d’un effort systémique de la campagne de son rival républicain, l’ancien président Trump.

« Ils essaient de faire fuir les gens parce qu’ils savent que sinon ils n’auront rien sur quoi s’enfuir », a-t-elle déclaré.

L’apparition d’une heure de Harris avec Charlamagne Tha God fait partie d’un effort concerté de sa campagne pour mettre fin à l’érosion du soutien au candidat démocrate parmi les hommes noirs. Même si elle remportera massivement leur vote, émissions de sondage qu’elle bénéficie de moins de soutien que le président Biden il y a quatre ans parmi cette circonscription démocrate cruciale.

L’ancien président Obama a évoqué ce dérapage lors de sa campagne pour Harris la semaine dernière à Pittsburgh, affirmant que le manque d’énergie « semble être plus prononcé chez les frères ».

Lundi, Harris a dévoilé un « Programme d’opportunités pour les hommes noirs » qui comprend l’octroi de prêts entièrement remboursables aux entrepreneurs ; créer des programmes d’éducation, de formation et de mentorat visant à accroître les opportunités d’emploi, comme l’enseignement pour les hommes noirs ; et créer une initiative d’équité en santé pour se concentrer sur la drépanocytose, le diabète et d’autres maladies qui touchent de manière disproportionnée les hommes noirs.

Sa campagne a également annoncé plusieurs de nouveaux efforts pour impliquer ce bloc électoraly compris les soirées « Black Men Huddle Up » de la NFL et de la NCAA avec des célébrités et des militants dans des bars sportifs appartenant à des Noirs dans des villes comme Charlotte, Caroline du Nord et Atlanta.

Solomon Kinloch Jr., pasteur de l’église Triumph à Détroit, a posé des questions sur les allégations de la campagne Trump selon lesquelles elle n’était pas impliquée dans la communauté ecclésiale noire. Harris a répondu que de telles affirmations constituaient de la « désinformation ».

Citant l’église d’Oakland qu’elle fréquentait lorsqu’elle était enfant et son pasteur actuel de la troisième église baptiste de San Francisco, Harris a déclaré que sa rivale républicaine cherchait à « me déconnecter des personnes avec lesquelles j’ai travaillé et dont je viens ».

Et elle s’est tournée vers certains des produits récents de Trump.

« Il vend des Bibles ou des chaussures de tennis à 60 dollars et essaie de jouer avec les gens comme si cela lui permettait de mieux comprendre la communauté noire », a-t-elle déclaré. « Allez. »

Interrogée sur la proposition de réparations aux Noirs américains pour cause d’esclavage, la vice-présidente a réitéré sa position précédemment exprimée selon laquelle « cela doit être étudié. Cela ne fait aucun doute. Et j’ai été très clair sur cette position.

En tant que sénateur américain représentant la Californie, Harris a soutenu la création d’une commission fédérale chargée d’étudier la question.

La campagne Trump s’est emparée de cette remarque.

« Kamala Harris est une libérale radicale », a déclaré l’ancien président dans un communiqué. « Un rapport de NBC News de 2020 indiquait que cela « pourrait coûter au gouvernement américain entre 10 000 et 12 000 milliards de dollars ».

Après l’événement de Harris avec Charlamagne Tha God mardi, elle a visité le Cred Cafe, une petite entreprise de Détroit appartenant aux anciens joueurs de la NBA Joe et Jamal Crawford. L’acteur Don Cheadle était parmi les participants.

Elle a noté que le vote anticipé commencerait dans le Michigan quatre jours après avoir reçu un t-shirt « Detroit VS Everybody » du fondateur de la marque. Elle a dit qu’elle ressentait une « âme sœur » avec Detroit.

Plus tôt dans la journée, elle a souligné critiques virulentes à l’égard de la ville comme ce qui arrivera aux États-Unis si elle est élue présidente, propos qu’il a tenus là-bas la semaine dernière et réitérés mardi lors d’une interview avec Bloomberg News à Chicago.

« Pouvez-vous imaginer que vous alliez dans une ville et que vous disiez que vous voulez les votes de ces gens et que vous dénigriez la ville ? Harris a déclaré avec incrédulité, ajoutant que Trump avait tendance à insulter les villes qui ont historiquement eu une population majoritairement noire.