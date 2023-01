Questions Four Flames : Le récent road trip a-t-il été un succès ou un échec ?

Nous sommes à quarante-cinq matchs de la saison 2022-23 des Flames de Calgary et je ne peux pas vous blâmer – le lecteur – si vous ressentez un mélange d’incertitude et de confusion, mais aussi de confiance et de réconfort. S’agit-il d’émotions contradictoires ? Absolument. Mais ce sont vos Flammes, les mêmes qui vous feront ressentir une gamme de ces émotions pendant 60 minutes.

Les Flames ont perdu 2-1 contre les Predators à Nashville lundi pour couronner une série de cinq matchs sur la route. Les Flames ont obtenu six points sur 10 possibles, dont deux « points de perdant » en raison de défaites en prolongation contre Chicago et St. Louis.

Lors de leur dernier road trip, les Flames se sont retrouvés menés 2-0 après avoir échoué à contrecarrer les avancées de Nashville dans le pli. Quand ils avaient besoin d’un but, ils ont tiré 39 tirs mais n’ont obtenu qu’un seul but de Nikita Zadorov. Tyler Toffoli s’est vu refuser un but après qu’un mouvement de coup de pied ait annulé l’appel. Jacob Markstrom a effectué 27 arrêts sur 29 tirs, jouant les 60 minutes et obtenant un pourcentage d’arrêts de 0,931 pour le match. Mais ce n’était pas assez.

Arrêtez-nous si vous avez entendu ça la ligne avant: Le défenseur des Flames Nikita Zadorov a déclaré que les efforts de son équipe étaient « inacceptables ».

“Nous avons (un) objectif, un plan de match, comment nous devrions jouer et comment nous jouons et ce n’était tout simplement pas là ce soir”, a déclaré Zadorov lundi soir.

Lorsque vous considérez l’intégralité du voyage et pas seulement ce jeu, cela vaut la peine de se demander si leur road trip a été un succès. Cela pourrait être au sens technique lorsque vous regardez les points qu’ils ont recueillis – 60% est une note de passage dans la plupart des établissements universitaires. Mais le voyage n’a pas dissipé de nombreuses inquiétudes au sujet de l’équipe.

Ils veulent être une équipe qui limite les chances tout en profitant des opportunités de marquer en temps opportun. Mais l’exécution n’a pas été facile. Les Flames essaient toujours de montrer qu’ils peuvent conserver des avances. Les voir presque souffler une avance de 6-1 contre Dallas samedi était éprouvant pour les nerfs. Les Flames n’ont toujours pas de finisseur dans leur noyau d’attaquants parmi les six premiers, même s’ils ont eu deux matchs où ils ont marqué quatre et six buts. L’équipe n’est pas aussi propre qu’elle le voudrait défensivement. Certains de ces problèmes ont entraîné des pertes contre une concurrence médiocre tout au long du voyage et de leur saison.

Mais malgré tout cela, ils ont ces six points tout en restant dans une position de joker.

« Nous avons plus de points que de matchs joués », a déclaré l’entraîneur-chef des Flames, Darryl Sutter.

Les Flames ne sont également qu’à cinq points d’une position parmi les trois premiers dans la division Pacifique. Bien sûr, cela dépend de la façon dont Las Vegas, Seattle et Los Angeles joueront au cours des prochaines semaines. Si vous regardez comment ils ont joué depuis le 18 décembre, lorsqu’ils ont fait ce road trip réussi en Californie, les Flames ont une fiche de 8-3-3. Leur record ne tombe qu’à 8-4-3 si vous tenez compte de leur défaite contre Saint-Louis il y a exactement un mois à partir de lundi. Vous pouvez vous plaindre du soi-disant point de perdant gagné en allant en prolongation si c’est votre truc, mais ces points s’additionnent et c’est en partie pourquoi ils sont toujours en séries éliminatoires.

Si vous deviez dire aux Flames il y a un mois qu’ils ne perdraient que quatre fois en temps réglementaire tout en restant en séries éliminatoires, ils accepteraient.

Sur le papier, sans chercher trop loin, on pourrait toujours affirmer qu’obtenir 60% des points disponibles sur un road trip est toujours un succès. Mais les Flames n’ont pas facilité l’atteinte de cette barre des 60 %. Les statistiques nous montrent sur papier qu’ils sont une équipe éliminatoire, et leurs vrais tests viendront là, s’ils réussissent. Je pense toujours qu’ils le feront, mais ils ne sont certainement pas en train de rendre les séries éliminatoires plus faciles pour eux-mêmes.

Voici trois autres questions pressantes que j’ai après ce road trip. J’en ai certainement plus qui vont au-delà de ces trois, mais ce sont ceux qui bouillonnent dans mon cerveau en ce moment.

Est-il temps de changer de filet ?

Si vous assemblez un récit de la bande de la façon dont Jacob Markstrom et Dan Vladar ont joué pendant le road trip, il n’a pas besoin d’être aussi élaboré – Vladar avait l’air mieux que Markstrom. Vladar est allé 2-0-1 avec un pourcentage d’arrêts de .918, tandis que Markstrom a fait trois apparitions mais n’a pas réussi à remporter une victoire. Il a même été retiré lors du match d’ouverture du voyage contre Chicago. Il s’en est mieux tiré contre les Predators lundi, mais a tout de même accordé deux buts en première période.

Compte tenu de la façon dont Vladar a joué ces derniers temps – un record de 7-0-3 au cours de ses 10 dernières apparitions avec un pourcentage d’arrêts de 0,907 – il n’est pas fou de considérer qu’il aurait pu gagner plus de départs au cours de la période alors qu’ils cherchaient des séries éliminatoires. place. Certains ont correctement prédit ou ont eu raison de se demander à haute voix si la performance de Vladar contre les Blues jeudi dernier lui permettrait d’être titularisé contre les Stars samedi. Mais Sutter n’a pas tardé à souligner, aussi évident que la décision était de lancer Vladar samedi après-midi, que cela avait été fait avec Markstrom à l’esprit afin qu’il puisse être “prêt pour la prochaine série de matchs”.

Mais si Markstrom n’est pas en mesure d’obtenir des victoires alors que le calendrier presse, que faites-vous ? Surtout si Vladar continue de gagner des matchs ou au moins travaille dur pour assurer au moins un point à son équipe. Vladar n’a pas perdu un match réglementaire depuis le 26 novembre contre les Hurricanes, une défaite de 3-2. Cela ne veut pas dire que les Flames devraient changer de cap et faire de Vladar leur partant sur Markstrom. Le Suédois est leur gars et il n’essaie pas de se reposer ou d’inquiéter sa grand-mère.

Mais avec 37 matchs à jouer dans la saison, nous devrions commencer à prêter attention au nombre d’opportunités que Vladar obtiendra s’il continue à jouer à un niveau élevé. Et je ne parle pas de lui qui atteint simplement un objectif organisationnel de 25 à 30 départs dans une campagne.

Voir Walker Duehr faire ses débuts dans la saison et jouer devant sa famille a été une belle histoire pendant le road trip. Son temps avec les Flames a été rendu encore meilleur par le fait qu’il a marqué son tout premier but dans la LNH.

Walker Duehr marque son premier but dans la LNH ! 1-0 Flammes ! 🔥 pic.twitter.com/vlRBfh3HK9 – Robert Munnich (@RingOfFireCGY) 13 janvier 2023

Mais il était difficile de ne pas penser à Pelletier, le choix de première ronde des Flames en 2019, qui a été rappelé avant le voyage de l’équipe. Pelletier a probablement apprécié l’augmentation significative – et probablement temporaire – de son salaire, mais les Flames n’ont pas réussi à le faire entrer dans leur alignement pour voir ce qu’ils avaient en lui. Est-il une option viable pour se connecter à leur top neuf? S’il l’est, il coûtera certainement beaucoup moins cher aux Flames que de chercher une aide extérieure.

Il est extrêmement prématuré de discuter de la question de savoir si Pelletier placerait les Flames au-dessus en tant qu’équipe en lice, par rapport à eux échangeant contre un ailier buteur. Le Québécois a démontré qu’il peut marquer des buts et jouer dans des équipes spéciales au niveau des ligues mineures, et qu’il mérite une chance au niveau de la LNH. Mais on peut aussi comprendre l’autre côté de l’argument. L’ensemble de compétences de Pelletier serait mieux adapté sur une ligne de score plutôt que sur la quatrième ligne (vous devriez demander à Adam Ruzicka comment il s’accroche à cette ligne), et les Flames ont évidemment estimé qu’ils n’avaient pas besoin d’échanger un joueur comme Milan Lucic de la deuxième ligne.

Lucic est-il un second trio viable aux côtés de Jonathan Huberdeau et Nazem Kadri ? Je ne suis pas enclin à le croire si une meilleure option est présente. Pelletier est-il nécessairement ce joueur? Cela aurait pu être intéressant à voir. Mais Lucic a fait preuve de chimie et a produit quelque peu aux côtés de ses compagnons de trio, justifiant sa place. Dillon Dube, qui occupe actuellement une place de première ligne avec Tyler Toffoli et Elias Lindholm, ne valait pas non plus la peine d’être mis au banc, même s’il n’a marqué que deux fois pendant le voyage. Les Flames savent qu’ils ne peuvent pas trop bricoler avec les coéquipiers de Lindholm.

Comment ce voyage affecte-t-il la stratégie de délai commercial ?

Lors de notre récent conseil d’échange, nous avons posé la question de savoir s’ils avaient besoin ou non d’un troisième défenseur quotidien en plus de cet attaquant parmi les neuf premiers. Bien que cette ligne de pensée persiste à travers les parties jusqu’au début du mois de mars, nous devons nous demander si ces performances affectent la façon dont l’organisation se voit avant la date limite et à quel point elle pourrait vouloir être agressive compte tenu des contraintes salariales qu’elle aura vers le bas. la route. Cette question qui sera posée à plusieurs reprises au cours des deux prochains mois, il est donc normal que nous n’ayons pas de réponse immédiatement.

(Photo de Tyler Toffoli : Christopher Hanewinckel / USA Today)