Questions et réponses : un aperçu du jackpot Powerball de 1,9 milliard de dollars, comment il est devenu si important

DES MOINES, Iowa (AP) – Le jackpot Powerball estimé à 1,9 milliard de dollars de lundi soir est supérieur de près de 400 millions de dollars au jackpot record précédent et continuera de croître jusqu’à ce que quelqu’un remporte enfin le prix.

Le jackpot a commencé à 20 millions de dollars le 6 août et sur trois mois sans gain, il est devenu 95 fois plus important. Autrement dit, c’est une somme folle.

POURQUOI SI LONGTEMPS SANS GAGNANT ?

Ceux qui dépensent 2 $ sur un billet Powerball pourraient se demander si quelque chose ne va pas lorsque 40 tirages passent sans gagnant de jackpot, mais c’est ainsi que le jeu est conçu. Avec une cote de 1 sur 292 millions, cela signifie qu’il est peu probable que quiconque gagne le prix jusqu’à ce qu’un jackpot croissant attire plus de joueurs. Et plus de ventes de billets signifient que la loterie peut collecter plus d’argent pour les programmes publics, ce qui est le but des loteries d’État. Pourtant, cela fait très longtemps sans jackpot, et s’il n’y a pas de gagnant lundi soir, un nouveau record aura été atteint : 41 tirages sans que personne ne corresponde aux six numéros.

BEAUCOUP DE PERSONNES DOIVENT JOUER MAINTENANT, NON ?

Oui et non. Beaucoup, beaucoup plus de gens achètent des billets maintenant que le jackpot a atteint près de 2 milliards de dollars. Cela ressort clairement du fait que lorsque le jackpot a commencé à 20 millions de dollars cet été, les joueurs n’ont acheté que suffisamment de billets pour couvrir moins de 10 % des 292,2 millions de combinaisons de numéros possibles. Pour le tirage de samedi soir, cela avait grimpé à 62%, donc des millions et des millions de personnes jouent. Mais ce pourcentage est toujours inférieur à la couverture de 88,6 % atteinte pour le précédent jackpot record en 2016. Et si 38 % des combinaisons de numéros possibles ne sont pas couvertes, il y a de fortes chances qu’il n’y ait pas de gagnant.

LE GAGNANT ÉVENTUEL RECEVRERA-T-IL VRAIMENT 1,9 MILLIARD DE DOLLARS ?

Dommage pour le pauvre gagnant du Powerball, car l’heureux détenteur du billet ne verra rien de près de 1,9 milliard de dollars. C’est seulement une question de combien moins.

Premièrement, ce prix de 1,9 milliard de dollars est destiné aux gagnants qui choisissent le paiement par le biais d’une rente, qui envoie un chèque chaque année pendant 29 ans, avec une augmentation de 5 % chaque année. Mais presque aucun gagnant ne prend la rente, optant plutôt pour de l’argent. Pour le tirage de lundi soir, le prix en espèces serait de 929,1 millions de dollars, soit moins de la moitié du prix de la rente.

Les taxes fédérales prendraient une bouchée supplémentaire, réduisant le paiement de plus d’un tiers, et de nombreux États taxeraient également les gains de loterie.

La différence entre la rente et les prix en espèces a augmenté récemment parce que l’inflation a entraîné une hausse des taux d’intérêt, ce qui signifie que l’argent investi dans la rente peut augmenter.

AI-JE PLUS DE CHANCES DE GAGNER SI J’ACHÈTE PLUS DE BILLETS ?

Oui, mais vos chances de gagner ne sont pas significativement améliorées. Pensez-y de cette façon : si vous achetez un billet, vous avez 1 chance sur 292,2 millions de gagner le jackpot. Si vous dépensez 10 $ pour cinq combinaisons de chiffres, vos chances sont meilleures, mais à 5 sur 292,2 millions, vous n’allez sans aucun doute pas toucher le jackpot. La même chose est vraie si vous dépensez 100 $. Les responsables de la loterie disent que le joueur moyen achète deux ou trois billets, ce qui signifie qu’il met de l’argent sur un rêve avec très peu de chances qu’il porte ses fruits dans une riche réalité.

OÙ JOUE-T-ON LE POWERBALL ?

Powerball est joué dans 45 États, ainsi qu’à Washington, DC, Porto Rico et les îles Vierges américaines.

