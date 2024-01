Questions et réponses sur les médicaments amaigrissants sémaglutide et tirzépatide

CNN

Comme prescriptions de médicaments populaires pour la perte de poids se sont envolésla classe de médicaments appelés agonistes du GLP-1 change la façon dont les gens envisagent la façon de perdre du poids.

Initialement développés pour traiter le diabète de type 2, des médicaments comme le sémaglutide et le tirzépatide se sont également révélés efficaces pour favoriser la perte de poids. La Food and Drug Administration des États-Unis a désormais approuvé les deux médicaments pour le traitement des patients atteints de obésitémême s’ils ne souffrent pas de diabète.

À quoi les gens devraient-ils réfléchir s’ils souhaitent commencer à prendre ces médicaments ? Quelle est leur efficacité ? Quels sont les effets secondaires possibles ? Où les gens devraient-ils se procurer ces médicaments – et quels endroits devraient-ils éviter ?

Pour nous aider à répondre à ces questions, j’ai parlé avec l’experte en bien-être de CNN, le Dr Leana Wen. Wen est médecin urgentiste et professeur agrégé de clinique à l’Université George Washington. Elle était auparavant commissaire à la santé de Baltimore.

CNN : Que devraient prendre en compte les gens avant de décider s’ils doivent commencer à prendre ces médicaments ?

Dre Leana Wen : Commençons par les critères d’éligibilité à ces médicaments. Le sémaglutide et le tirzépatide sont tous deux approuvés pour deux indications : le diabète de type 2 et l’obésité. Les médicaments approuvés par la FDA pour le traitement du diabète sont appelés Ozempic et Mounjaro, qui sont respectivement les noms de marque du sémaglutide et du tirzépatide. Les mêmes médicaments sont également approuvés pour traiter l’obésité sous les marques Wegovy et Zepbound.

La FDA a approuvé Wegovy et Lié à Zep pour perdre du poids dans deux circonstances spécifiques. Les individus sont éligibles s’ils sont des adultes titulaires d’un indice de masse corporelle d’au moins 30 ans, ce qui est classé comme souffrant d’obésité. Les adultes peuvent également être admissibles s’ils ont un IMC de 27 ou plus, ce qui les place dans la catégorie des personnes en surpoids, s’ils souffrent également d’au moins une maladie liée au poids telle que le diabète, l’hypertension ou un taux de cholestérol élevé. Pour Wegovy, les patients âgés de 12 ans et plus avec un IMC dans le 95e percentile pour l’âge et le sexe sont également éligibles.

Je veux clarifier deux choses ici. Premièrement, ce n’est pas parce qu’une personne est admissible que ces médicaments constituent toujours la bonne option pour elle. Il s’agit d’injections hebdomadaires qui, selon la couverture d’assurance, peuvent être assez coûteuses et donc inaccessibles à beaucoup. De plus, certaines personnes s’en sortiraient bien sans médicaments et pourraient perdre suffisamment de poids en modifiant leur régime alimentaire et en faisant de l’exercice.

De plus, ces médicaments sont destinés à être pris pendant des années, voire toute une vie. Quelques études ont montré que les personnes qui arrêtent de prendre leurs médicaments reprennent la majeure partie de leur perte de poids. Il est important de noter que les médicaments sont censés être pris en conjonction avec des changements de mode de vie. Ils ne sont donc pas censés constituer une « solution miracle » pour les personnes qui ne souhaitent pas améliorer leur alimentation et leur forme physique. Ce sont toutes des considérations dont les patients doivent discuter avec leur médecin avant de décider de commencer ou non le traitement.

Deuxièmement, il est important de souligner que ces médicaments sont destinés à traiter des problèmes de santé. L’obésité est une maladie chronique qui prédispose l’individu à de nombreux effets négatifs sur la santé, notamment une augmentation des taux de maladies cardiovasculaires aboutissant à des accidents vasculaires cérébraux et à des crises cardiaques. Les personnes obèses souffrent également de taux plus élevés de douleurs au dos et aux articulations, d’apnée du sommeil et de dépression. Les médicaments peuvent être d’une grande aide pour les patients qui souffrent d’obésité ou qui sont en surpoids et qui ont déjà reçu un diagnostic de maladies chroniques liées au poids. Ces injections ne sont pas destinées aux personnes qui souhaitent perdre du poids à court terme uniquement à des fins esthétiques et non médicales.

CNN : Vous avez mentionné Ozempic et Mounjaro. Ces médicaments peuvent-ils également être utilisés pour perdre du poids ?

Loupe: Les versions approuvées par la FDA du sémaglutide et du tirzépatide pour la perte de poids sont appelées Wegovy et Zepbound. Il y a eu des pénuries de ces médicaments et les médecins ont parfois prescrit Ozempic à la place de Wegovy et Mounjaro à la place de Zepbound.

Il s’agit d’une pratique appelée prescription hors AMM et elle est autorisée. Si les médicaments sont prescrits par un médecin et délivrés dans une pharmacie légitime, il ne devrait y avoir aucune inquiétude, car l’ingrédient actif est le même : ils portent simplement des noms différents.

Michael Siluk/UCG/Groupe Universal Images via Getty Images La FDA a approuvé le médicament injectable sur ordonnance Wegovy pour la perte de poids dans deux cas.

CNN : Quelle est l’efficacité de ces médicaments pour perdre du poids ?

Loupe: Il existe des preuves solides en faveur de l’efficacité de ces médicaments. Une étude fondamentale sur le sémaglutide publiée dans Le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre ont constaté que ceux qui prenaient le médicament perdaient en moyenne 14,9 % de leur poids corporel en un an environ. Cette diminution était significativement plus importante que celle du groupe placebo, qui a perdu en moyenne 2,4 % au cours de la même période.

La perte de poids peut être encore plus importante avec le tirzépatide. Un essai contrôlé randomisé, également publié dans Le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterreont constaté que ceux qui prenaient la dose la plus élevée de tirzépatide présentaient une réduction de 21,4 % de leur poids corporel en un peu plus d’un an, soit une réduction beaucoup plus élevée que le placebo, à 2,5 %.

Une chose que je tiens à souligner est que ces études incluaient toutes également des changements de mode de vie dans le cadre du schéma thérapeutique. Les individus des groupes médicamenteux et placebo suivaient un régime strict comportant un déficit de 500 calories chaque jour. Il leur a également été demandé de faire de l’exercice pendant au moins 150 minutes par semaine et avait accès à un nutritionniste ou à un autre coach. Cela montre que ces médicaments sont destinés à être utilisés conjointement avec des changements de mode de vie, et non à leur place.

CNN : Quels sont les effets secondaires possibles ?

Loupe: Les effets secondaires courants sont des effets gastro-intestinaux. Cela inclut les nausées, les vomissements, la diarrhée et la constipation. Quelques problèmes d’estomac plus graves ont également été signalées. Le La FDA a déclaré qu’il examine les rapports faisant état de personnes souffrant de perte de cheveux et de pensées suicidaires pendant qu’elles prenaient des médicaments, bien qu’un examen préliminaire des résultats des essais cliniques n’ont pas révélé d’association entre la consommation de médicaments et les tendances suicidaires.

Les effets secondaires à long terme ne sont pas connus car il s’agit de traitements relativement nouveaux. On ne sait pas non plus si l’efficacité pourrait finir par diminuer avec le temps.

CNN : Y a-t-il certains médicaments qui vous empêchent de prendre des médicaments amaigrissants en même temps ?

Loupe: Certains médicaments peuvent interagir avec le sémaglutide et le tirzépatide, notamment les insulines et les médicaments oraux contre le diabète. Les posologies de ces médicaments devront peut-être être ajustées. Il y a aussi la question de savoir si les médicaments pourraient rendre les contraceptifs oraux moins efficaces, et des formes supplémentaires de contraception peuvent être nécessaires. Et ces médicaments ne sont pas recommandés pendant la grossesse en raison du manque de données. Ce sont des raisons supplémentaires pour lesquelles il est crucial de parler avec votre médecin pour discuter des avantages et des risques potentiels du début de ces médicaments.

CNN : Pour ceux que cela intéresse, où devraient-ils se procurer ces médicaments ?

Loupe: Ces médicaments sont des médicaments sur ordonnance. La décision de les commencer doit être prise en consultation avec un médecin.

Les personnes qui envisagent de commencer à prendre ces médicaments devraient en discuter avec leur fournisseur de soins primaires. C’est la personne qui les connaît le mieux et qui gère le reste de leurs soins médicaux. Ces médicaments peuvent avoir d’énormes bienfaits, mais ils ne conviennent pas à tout le monde. Les dépenses, les inconvénients possibles et les effets secondaires doivent également être soigneusement étudiés.

Si vous et votre médecin pensez que vous devriez commencer à prendre les médicaments, vous devriez les obtenir auprès de votre pharmacie, comme vous le faites pour d’autres médicaments. La version la plus sûre du médicament est celle fabriquée par les fabricants, à savoir Novo Nordisk pour le sémaglutide et Eli Lilly pour le tirzépatide.

CNN : Certaines pharmacies annoncent qu’elles proposent des versions « génériques » de ces médicaments. Est-il sécuritaire d’acheter ces versions ?

Loupe: Wegovy et Zepbound sont tous deux sous brevet. Il n’existe aucune version générique approuvée de ces médicaments.

Les pharmacies annonçant qu’elles proposent des médicaments dits génériques font référence à un processus appelé composition. C’est là que certaines pharmacies peuvent reformuler les médicaments et les vendre. La FDA autorise ce processus lorsque les médicaments sont en pénurie, comme c’est le cas actuellement. Cependant, l’agence a émis des avertissements sur la sécurité des médicaments composés. Les médicaments fabriqués par les fabricants sont inspectés pour en vérifier la qualité, la sécurité et l’efficacité, contrairement aux versions composées. Les gens peuvent avoir un accès plus facile aux versions composées, et elles pourraient être moins chères,…