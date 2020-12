Le coût officiel augmentera certainement d’au moins 2,8 milliards de dollars cette fois. Ce sont les coûts que les organisateurs ont signalés plus tôt ce mois-ci pour le retard d’un an. On demande aux sponsors nationaux de payer plus pour compenser la pénurie. Mais l’essentiel du fardeau incombe aux agences gouvernementales japonaises.