Questions et réponses sur les blessures du LCA : pourquoi les adolescents sont 29 fois plus susceptibles de subir une intervention chirurgicale qu’il y a 20 ans | Nouvelles du football

Sky Sports News a travaillé avec un certain nombre d’éminents professionnels de la médecine sportive pour mettre en évidence et enquêter sur les raisons pour lesquelles le nombre de chirurgies de reconstruction du LCA chez les adolescents a été multiplié par 29 au cours des 20 dernières années.

Les chirurgiens orthopédistes consultants Nev Davies et Will Jackson donnent leurs réponses à un certain nombre de questions découlant de l’augmentation inquiétante des blessures du LCA chez les adolescents pratiquant un sport de masse…

Qu’est-ce qu’une LCA ? Qu’est ce que ça fait?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Qu’est-ce qu’une LCA ? Et pourquoi les adolescents sont-ils 29 fois plus susceptibles d’avoir besoin d’une intervention chirurgicale pour une blessure qu’il y a deux décennies ? Le journaliste principal de Sky Sports News, Geraint Hughes, enquête…



Le LCA est l’un des quatre principaux ligaments structurels qui contrôlent la stabilité du genou. À peu près de la même épaisseur que votre petit doigt, il s’étend à l’intérieur du genou du bas du fémur au haut du tibia. Il est particulièrement important de contrôler les mouvements de pivotement et de pas de côté lors de la pratique de sports tels que le football, le netball, le rugby et le basket-ball.

Dans son tissu, le LCA possède également d’importants récepteurs, appelés propriocepteurs, qui agissent comme la communication entre le cerveau et le genou. Ils permettent au cerveau de comprendre où se trouve le genou et quels muscles il doit utiliser pour contrôler sa position avec le mouvement.

Pourquoi les lésions du LCA se produisent-elles ?

De nombreux facteurs augmentent le risque, notamment les sports de pivotement et d’atterrissage, une faible force musculaire, le type de terrain et une diminution de la littératie physique. Nous ne comprenons pas entièrement le rôle que chacun joue, mais nous savons qu’en améliorant la force et l’équilibre autour du genou avec un échauffement structuré, nous pouvons réduire le risque, comme le préconise Power Up To Play.

Pourquoi est-ce si important?

Nous avons remarqué que de plus en plus de jeunes athlètes sportifs traversent nos cliniques du genou avec des ruptures du LCA et constatons les effets négatifs associés sur le bien-être physique, mental, social et scolaire. La grande majorité des patients nécessitent une chirurgie reconstructive suivie de 12 mois de rééducation les éloignant de leur sport pendant un an. Malgré un traitement optimal, ces blessures entraînent souvent des conséquences à long terme. La frustration pour nous est de savoir qu’un grand nombre de ces blessures pourraient être évitées grâce à l’adoption généralisée d’un échauffement structuré de prévention des blessures.

Quels sports augmentent le risque de blessure au LCA ?

Image:

Un programme d’échauffement ciblé peut réduire le nombre de blessures du LCA de plus de 50 % selon certains médecins





Tous les sports qui impliquent des mouvements de pas de côté, de pivotement et d’atterrissage présentent un risque de blessure au LCA, par exemple le football, le netball, le rugby, le basket-ball.

Comment l’ACL est-il couramment déchiré ?

La majorité des déchirures ou des ruptures du LCA surviennent lorsque le genou se tord maladroitement. C’est généralement lorsque la partie inférieure de la jambe est plantée (ou fixée) au sol, le genou est légèrement fléchi et la cuisse, le bassin et le tronc effectuent une rotation excessive. Lorsque cela se produit et que le LCA se déchire, cela est souvent (mais pas toujours) ressenti comme un « clic » ou un « clic » dans le genou. D’autres structures à l’intérieur du genou, telles que les cartilages méniscaux amortisseurs et le cartilage de la surface articulaire, risquent également d’être endommagées lorsque cela se produit.

En quoi consiste la chirurgie de reconstruction du LCA ?

L’opération consiste à prélever une greffe de leur propre tissu, généralement à partir des ischio-jambiers, en les passant sur le genou à la place du LCA d’origine. Il s’agit d’une technique en trou de serrure (arthroscopie) et s’est affinée au cours des trente dernières années.

Après l’opération, généralement pratiquée en ambulatoire, le gros du travail commence par les kinés et la rééducation. Les patients utilisent des béquilles, car la phase précoce de la récupération vise à réduire l’enflure et à récupérer l’amplitude des mouvements. Ensuite, le programme de renforcement musculaire commence par un plan d’exercices sur les mois à venir.

Pourquoi n’est-il pas conseillé de reprendre rapidement le sport après une blessure au LCA ?

Les patients qui reprennent tôt le sport sans avoir terminé les programmes de rééducation appropriés sont beaucoup plus susceptibles de re-rupture de leur nouvelle greffe du LCA et le cycle recommence à la case départ, bien que cette fois, il s’agisse d’une opération plus difficile et comportant plus de risques et de pires résultats.

Les femmes et les filles sont-elles plus à risque ? Si oui, pourquoi?

Image:

La capitaine anglaise Leah Williamson fait partie des nombreux athlètes d’élite qui ont eu besoin d’une chirurgie du LCA





Oui, quatre à six fois plus susceptibles. Le pourquoi n’est pas encore clair. Il y a un certain nombre de facteurs qui interagissent. Des recherches récentes portant sur l’impact des préjugés sexistes sur les blessures ont mis en évidence que les attitudes sociétales à l’égard de la participation sportive des femmes peuvent affecter le risque de blessure. Des initiatives telles que les Wildcats de la FA pour introduire les filles dans le football doivent être encouragées et la récente nouvelle selon laquelle les filles auront le même temps que les garçons pour les cours d’éducation physique dans le programme national britannique est également un pas positif dans la bonne direction.

Un autre facteur est le déséquilibre de la force musculaire qui est plus visible chez les femmes. C’est peut-être pourquoi les échauffements structurés de prévention des blessures qui incluent la force et l’équilibre sont si efficaces pour réduire le risque de blessure au LCA chez les adolescentes.

Le rôle des différences anatomiques et des hormones chez les femmes fait toujours l’objet de recherches et doit être exploré davantage pour comprendre comment chacun contribue.

Les lésions du LCA peuvent-elles être évitées ?

Un programme structuré d’échauffement pour la prévention des blessures peut réduire de 50 % les blessures du LCA chez les adolescents. Le PEP (Prevent bless Enhance Performance) est simple, ne coûte rien et renforce les muscles importants, améliore l’équilibre et favorise les mouvements athlétiques.

Où puis-je trouver l’échauffement ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le professeur d’éducation physique Dan Carter dirige un instantané d’un échauffement structuré qui peut aider à prévenir les blessures du LCA



Power Up To Play est une initiative au Royaume-Uni visant à promouvoir ce programme et notre site Web contient des informations pour les entraîneurs, les parents et les joueurs. Notre objectif est d’offrir des sessions de formation éducatives gratuites aux entraîneurs sportifs de base à travers le Royaume-Uni.

Cet échauffement de 15 minutes comprend des éléments de renforcement, d’équilibre et d’agilité et doit être effectué régulièrement.

Nous développons un réseau britannique de cliniciens partageant les mêmes idées qui soutiennent l’initiative et offrent des sessions de formation à leurs entraîneurs locaux.

Pour que cela soit un changement générationnel durable et à long terme parmi les entraîneurs et les jeunes athlètes, nous avons besoin d’un partenariat avec des organismes de financement qui partagent les mêmes valeurs d’investissement dans nos communautés et de souci du bien-être des jeunes.

Pour plus d’informations sur ce qui précède et pour vous impliquer, veuillez visiter www.poweruptoplay.org / @PowerUptoPlay