Questions et réponses sur le plafonnement des coûts de la Formule 1 : de quoi Red Bull est accusé, quelle est la prochaine étape et comment la FIA pourrait punir l’équipe

La FIA confirmant la culpabilité de Red Bull en matière de plafonnement des coûts – mais ne fournissant pas de détails sur la gravité, la sanction ou le délai – a laissé la Formule 1 dans les limbes alors que nous attendons ce qui se passera ensuite pour les leaders du titre du sport.

Avec la FIA qui réfléchit aux pénalités, Red Bull qui défend sa cause et les équipes rivales en colère, c’est une saga F1 qui va continuer – et Sports du ciel vous a couvert avec les réponses aux questions clés…

De quoi exactement Red Bull a-t-il été reconnu coupable ?

Après des semaines de spéculation, la FIA a statué lundi que Red Bull était coupable d’une violation « mineure » du plafond des coûts de la F1, qui a fait ses débuts en 2021 pour uniformiser les règles du jeu et limiter les équipes à dépenser un maximum de 145 millions de dollars par an.

Le mot «mineur» signifie que l’équipe a dépassé le plafond de l’an dernier de moins de cinq pour cent (7,25 millions de dollars).

Aston Martin, dont on disait auparavant qu’il avait également dépensé trop cher, n’a commis qu’une infraction “procédurale”, liée au fait de remplir des formulaires de manière incorrecte – la même que Williams plus tôt cette année.

Les sept autres équipes ont reçu des certificats de conformité.

De combien Red Bull est-il accusé de dépenser trop ?

La FIA n’a pas révélé combien Red Bull a dépassé le plafond budgétaire. En théorie, cela pourrait donc être une question de milliers, ou jusqu’à 7,25 millions de dollars.

Il a été rapporté que Red Bull n’avait pas dépassé la limite de plus de 2 millions de dollars, ce qui est bien moins que ce que les équipes rivales suggéraient lors du GP de Singapour. Cependant, ce ne sont que des spéculations jusqu’à ce que la FIA divulgue plus de détails.

Quelle pourrait être la punition ?

Comme la figure ci-dessus, la punition est un autre détail clé que nous ne connaissons tout simplement pas.

Mais nous savons quelles sont les sanctions pourrait être.

Cela dépend à quel point une équipe de F1 a trop dépensé, mais 7 millions de dollars représentent une somme d’argent extrêmement importante, même pour les plus grandes équipes, alors que même 2 millions de dollars suffiraient pour une mise à niveau cruciale et potentiellement des dixièmes de secondes.

Les conséquences potentielles d’une infraction « mineure » sont une sanction pécuniaire et/ou une sanction sportive mineure, et sont les suivantes :

Une amende dont le montant sera déterminé au cas par cas

Une réprimande publique

Une déduction des points du championnat des constructeurs attribués [for 2021 in this instance]

Une déduction des points du championnat des pilotes attribués

Suspension d’une ou plusieurs étapes d’une compétition

Limitations de la capacité à effectuer des tests aérodynamiques ou autres ; et/ou réduction du plafond des coûts

La FIA a déclaré qu’elle “déterminait actuellement la ligne de conduite appropriée à prendre”, et que le premier choix probable serait qu’un “accord de violation accepté” soit conclu entre Red Bull et le panel de plafonnement des coûts.

Si cela n’est pas convenu, il appartient au panel – composé de six à 12 juges indépendants – de décider d’une sanction.

Alors, le titre 2021 de Verstappen est incertain ?

C’est incroyablement improbable. Alors qu’une déduction de points de championnat est l’une des pénalités énumérées ci-dessus – et l’avantage déjà controversé de Max Verstappen de seulement huit points sur Lewis Hamilton l’année dernière signifie que toute pénalité de points significative mettrait son titre en danger – cette punition n’était vraiment sur la table que si Red Bull avait commis une infraction “matérielle”, dépassant les 5%, comme le soupçonnaient leurs rivaux.

Pour l’infraction mineure, une amende ou une réprimande publique ont été envisagées jusqu’à présent, bien qu’une limitation des tests ou une réduction d’un futur plafond pourrait avoir des conséquences plus importantes sur la route.

Comment Red Bull a-t-il réagi ?

Red Bull a fermement protesté de son innocence au cours des dernières semaines et cela a continué après le verdict de la FIA.

L’équipe a déclaré avoir noté les conclusions “avec surprise et déception”, insistant sur le fait qu’elles s’étaient conformées.

“Notre soumission pour 2021 était inférieure à la limite de plafonnement des coûts, nous devons donc examiner attentivement les conclusions de la FIA car nous pensons toujours que les coûts pertinents sont inférieurs au montant du plafond des coûts de 2021”, ont-ils ajouté.

Quelles sont leurs options ? Peuvent-ils contester ?

La première décision de Red Bull est de réfléchir à un accord de rupture accepté, même si cela signifierait une sanction plus légère et ne pourrait pas faire l’objet d’un appel, cela nécessiterait également une acceptation des actes répréhensibles de la part de l’équipe.

Jusqu’à présent, leur position a laissé entendre qu’ils ne sont pas disposés à le faire.

“Malgré la conjecture et le positionnement des autres, il y a bien sûr un processus en vertu du règlement avec la FIA que nous suivrons respectueusement pendant que nous examinons toutes les options qui s’offrent à nous”, a déclaré l’équipe lundi soir.

Si Red Bull ne peut pas prouver que leurs chiffres étaient corrects, ne concluent pas d’accord de violation accepté et se voient infliger une sanction par le comité de plafonnement des coûts, ils peuvent faire appel devant la Cour d’appel internationale de la FIA. Si cela échoue, ils pourraient même l’aggraver encore plus.

Quand la punition sera-t-elle révélée ?

Cela fait plus de 300 jours que le championnat de la saison dernière a été décidé et c’était en mars lorsque ces chiffres ont été soumis pour la première fois, donc la FIA voudra probablement régler cela le plus rapidement possible.

La vitesse d’une résolution, cependant, dépend probablement de la force avec laquelle Red Bull combat son coin.

S’il y a un accord de violation accepté, cela pourrait être rapide et il n’y aurait pas d’appel. Sinon, cela peut s’éterniser.

Quelles sont les implications pour l’avenir ?

C’est un grand moment pour la FIA qui cherche à édicter la loi sur le nouveau plafond des coûts.

Si Red Bull continue d’être reconnu coupable mais reçoit une légère sanction, les équipes rivales seront probablement en colère et l’intégrité du plafond budgétaire dans les années à venir est menacée.

Si Red Bull défend sa cause et s’avère correct, cela soulève également des questions sur les conclusions du plafonnement des coûts.

“Je pense que c’est fondamentalement un bon système – à ses débuts – et la pierre angulaire de la raison pour laquelle la Formule 1 est si forte en ce moment”, a déclaré Martin Brundle, expert de Sky Sports F1.

“L’arrêt des équipes qui dépensent deux et trois cents millions a été atteint, mais nous devons maintenant resserrer les derniers millions pour que ce soit juste.”

La fourchette de dépassement de 5 % doit-elle changer ?

De nombreuses personnes en F1 ont appelé à une modification du dépassement de 5%, ce qui, comme mentionné ci-dessus, pourrait placer les pénalités dans la même fourchette s’il y avait un dépassement par milliers et par plus de 7 millions de dollars.

Certains ont suggéré que cela est indulgent pour les équipes qui dépensent beaucoup trop, ce qui les rend seulement “à moitié coupables”.

“Ce qui me semble absolument fou, c’est qu’une brèche mineure peut représenter jusqu’à 5% de dépassement du plafond des coûts”, a ajouté Brundle. “Cela représente 7 millions de dollars et nous savons que c’est une mise à niveau massive sur une voiture, peut-être même une spécification B pour certaines équipes.

“Cela doit être resserré pour commencer, car à quoi ça sert d’avoir 145 millions de dollars et ensuite d’avoir cette variante à 5% ?

“Il doit être clair que vous vous en tenez au plafond des coûts ou juste en dessous, sinon cela va faire mal.”