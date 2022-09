Questions et réponses sur “Andor”: les acteurs offrent un aperçu du spectacle “Gritty, Human” de Star Wars

Andorles trois premiers épisodes atterrissent sur sur Mercredi 21 septembre, nous donnant une portion de la taille d’une galaxie de ce nouveau spectacle Star Wars. La Un voyou La série préquelle plonge dans la trame de fond de Cassian Andor, moralement discutable (Diego Luna), qui deviendra un héros de l’Alliance Rebelle face à l’Empire Galactique.

Étant donné que ce spectacle se déroule cinq ans avant Rogue One (lui-même une préquelle du film Star Wars original, Un nouvel espoir), Cassian n’est pas tout à fait le combattant de la liberté que nous savons qu’il deviendra. L’Alliance Rebelle ne s’est pas encore formée non plus. Ce n’est qu’un groupe dispersé de cellules rebelles faisant de faibles efforts contre le régime totalitaire de l’empereur Palpatine.

Andor n’est pas votre émission typique de Star Wars. Au lieu de l’habituel maniement du sabre laser sorciers de l’espace, assauts sur des stations de combat tueuses de planètes ou blindés Bébé Yoda papas, il se concentre sur la sombre réalité de la vie sous l’Empire et les dangers de résister à l’oppression. Ce sont les coins les plus durs de l’univers que le créateur et scénariste de la série Tony Gilroy se délecte, ayant déjà écrit les quatre premiers films Bourne et co-écrit Rogue One.

Rejoindre Luna dans une galaxie lointaine, très lointaine est Geneviève O’Reilly en tant que futur leader de l’Alliance rebelle Mon Mothma (un rôle qu’elle a précédemment joué dans Revenge of the Sith, Rogue One et la série animée CGI Rebels). Venir dans l’univers Star Wars pour la première fois sont Adria Arjona en tant que fidèle ami de Cassian, Bix Caleen, Fiona Shaw comme sa mère adoptive Maarva, et Kyle Soller en tant que Syril Karn, un inspecteur de sécurité tendu déterminé à traquer notre héros.

J’ai eu la chance d’avoir des conversations amusantes avec O’Reilly, Arjona, Shaw et Soller sur Zoom sur l’exploration d’une nouvelle facette de Star Wars ; où s’intègrent leurs personnages ; et – le plus important de tous – avec quel équipement ils estiment que leurs figurines devraient être livrées.

Voici une transcription de nos conversations, éditées ensemble pour plus de clarté.

Q. C’est l’effort Star Wars le plus ancré que nous ayons jamais vu. Pourquoi pensez-vous qu’il était important d’adopter cette approche avec ce spectacle?

Soller: Rogue One avait des éléments de thriller des années 70, de film d’action, mais était aussi vraiment sérieux et humain. Dans l’une des premières scènes, Cassian tire sur l’un de ses amis – pour le bien de la rébellion, mais il prend de nombreuses décisions discutables.

En partant de ce film incroyable, vous pouvez inventer et enquêter sur ces autres personnages qui sont assis dans la même zone grise et qui sont tous dans un processus de genèse – devenir ce qu’ils pensent vouloir être et comprendre ce qu’ils croient dans.

Lucasfilm



Nous voyons aussi des côtés de l’Empire et de la rébellion que nous n’avons jamais vus auparavant. L’Empire que vous rencontrez dans A New Hope n’est pas celui que vous rencontrez à Andor. C’est gros et paresseux, comme le dit Cassian, et vous obtenez une vue intérieure du type de système de structure d’entreprise – comme un environnement de travail.

Et puis du côté de la rébellion, vous voyez cette planète qui est juste pleine de gens essayant de survivre. Et c’est de la vraie vie de famille – graveleuse et humaine. L’accent est mis sur les vies humaines alors qu’elles luttent pour survivre. Chacun de ces personnages est assis dans sa propre petite mini rébellion dans sa propre vie.

C’était tellement rafraîchissant de lire : C’est un drame sociopolitique ; c’est un thriller d’espionnage; c’est un drame domestique; c’est presque une comédie en milieu de travail. C’est aussi Star Wars, raconté en 12 épisodes qui permet d’atteindre ce niveau de détail.

O’Reilly: Je pense que lorsque vous placez quelqu’un comme Tony Gilroy en tant que créateur et scénariste en chef d’une série, cela va s’intéresser à enquêter sur les personnes, les relations et les textures – des complications plutôt que dans les grandes lignes. Ce sera toujours plus granuleux.



Now playing:

Watch this:



Disney’s Galactic Starcruiser: What It’s Really Like…



29:28



Shaw: Having written Rogue One, [in Andor] Tony Gilroy a osé creuser les relations affectives entre les gens. Les personnes de tous âges, origines, éducations et pays peuvent s’identifier à la famille.

Et il n’essaie pas de tirer des conclusions sur les personnages. Au lieu de cela, nous avons des gens dans tout le désordre des émotions humaines, des valeurs, des voyages lents, des voyages immoraux.

Arjona : Il s’agit de personnes à l’aube d’une révolution. Tony a vraiment fait un travail brillant pour présenter et refléter notre monde réel. Il n’y a pas de bon et de mauvais, tout est flou. Ce spectacle – chaque personnage – vit dans cette zone grise. Afin de comprendre la moralité de quelqu’un, vous devez également comprendre l’intimité de cette personne. C’est incroyablement humain, incroyablement ancré et plus sombre. Ce n’est pas si insouciant.

Lucasfilm



Adria, où se situe Bix dans ce coin plus sombre de la galaxie ?

Arjona : Lorsque nous rencontrons Bix pour la première fois, elle est très stable. Elle a une entreprise, elle a du succès et les gens la respectent. Mais elle a cette relation avec Cassian – deuxièmement, vous voyez, vous vous dites : “Oh, ces deux-là ont vécu ça ensemble, et ils se font confiance.” Mais il y a aussi cette tension.

Aide-t-elle son amie ? N’aide-t-elle pas leur amie ? “C’est quelqu’un que j’aime et qui est parfois chiant, mais je vais l’aider.” Elle comprend le moment de l’histoire dans lequel elle se trouve et prend une grande décision. Quand les gens sont à l’aube d’une révolution, il y a cette camaraderie.

Fiona, il y a un moment où vous avertissez Bee-Two, le droïde, que vous serez « tellement en colère » contre lui s’il est éteint dans l’une des pièces. La façon dont vous livrez cette ligne est excellente.

Shaw : Je pense que le droïde, c’est comme avoir un chien qui fait pipi par terre. Il doit continuer à se recharger, sa vessie de batterie n’est plus aussi bonne qu’avant.

Lucasfilm



Un vieux droïde est à côté d’une vieille femme; rencontre Maarva très tard dans sa vie. C’était aussi une joie pour moi de jouer quelqu’un de beaucoup plus âgé, puis quelqu’un de plus jeune que moi. [when the show flashes back to The Clone Wars era]. Je n’avais ni l’âge, j’ai tendu la main vers le Maarva qui est malade, vieux et qui a un très vieux droïde, et le plus jeune avec un jeune droïde.

Vous avez évoqué le fait que nous rencontrons Marva en deux périodes. Comment cela correspond-il à cette vision ancrée de Star Wars?

Shaw: Cela joue dans l’histoire de la façon dont Maarva et Cassian sont mère et fils. Il a un accent très différent. On arrive à comprendre ça.

Lucasfilm



On voit aussi le genre de vie que Maarva a eu [in the flashback scenes]. C’est quelqu’un avec un esprit très large qui a voyagé partout dans l’univers avec son mari, rassemblant des morceaux de métal. Elle rencontre son garçon et le ramène à la maison – il a dû être un énorme changement pour sa vie, autant qu’elle l’est pour la sienne. Il l’a peut-être un peu sauvée.

Geneviève, c’est la plus grande apparition de Mon Mothma jusqu’à présent. Était-ce excitant pour vous ?

O’Reilly : Oui. C’est une femme que je dois jouer avant — elle est généralement entourée de rebelles ; un chef qui envoie des gens en mission. Comment est-elle arrivée là ? Quels sacrifices a-t-elle dû faire ? Parce que nous commençons Andor dans un endroit très différent de Rogue One, nous avons le temps d’explorer quels sont ces coûts.

Lucasfilm



Quand on la rencontre à Andor, elle n’est pas entourée de rebelles, elle est imprégnée de l’Empire, c’est une voix féminine solitaire d’opposition contre Palpatine au Sénat Impérial. C’est une position dangereuse.

Elle a travaillé pendant de nombreuses années, en tant que sénatrice, essayant d’effectuer des changements au sein de ce système impérial. Elle est maintenant à un point où elle doit sortir de là – elle doit tout risquer pour ce qu’elle croit.

Nous savons par l’histoire de Star Wars qu’elle est sénatrice depuis l’âge de 16 ans. Quelles sont les réalités d’une vie comme celle-là ? Quelles sont les coutumes ? Quels sont les rituels de la planète Chandrila qui accueille une adolescente au sein d’une telle structure, combien de choix avait-elle vraiment ? Et est-ce la première fois qu’elle est prête à prendre le risque de faire un véritable choix ?

Mon Mothma a déjà des figurines basées sur elle passé les apparences; ils viennent tous les deux avec des matraques. Aux acteurs qui découvrent Star Wars — étant donné que votre personnage est une extension de votre personnalité et que Star Wars a toujours été associé à des figurines articulées — quels accessoires pensez-vous que votre figurine devrait avoir ?

Soller : Eh bien, Syril doit avoir un peigne, et probablement aussi un bateau à vapeur de voyage. Quelque chose pour faire briller ses chaussures aussi, une de ces petites lingettes rapides. Il faudrait que ce soit un kit dopp Star Wars, son équipement personnel pour s’assurer qu’il est pressé et solidement assemblé.

Arjona : Dans la première scène, je porte ce gilet, mon tablier de travail. Et je pense juste que c’est la chose la plus badass. Si je devais avoir une figurine articulée, je veux vraiment cette tenue. Et je veux la machine sur laquelle je clique quand Cassian entre. Je veux tenir ça et porter tout mon cuir.

Shaw : Oh, mon Dieu. C’est trop dur. Je pense probablement juste une combinaison quelconque [laughs].

Les meilleures émissions de télévision de 2022 à ne pas manquer sur Netflix, HBO, Disney Plus et plus Voir toutes les photos