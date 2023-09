Questions et réponses : Réduire la fracture raciale grâce à la santé numérique

UN une main-d’œuvre diversifiée est vitale garantir que les populations de patients de toutes les communautés bénéficient d’une expérience de soins de santé optimale et efficace, mais il reste encore beaucoup à faire pour assurer une représentation raciale appropriée dans le milieu de soins.

Dr Dale Okorodudu, auteur du livre Médecine diversifiée : Construire une nation plus forte et plus saine, médecin pulmonaire et de soins intensifs au Dallas VA Medical Center et fondateur de Hommes noirs en manteaux blancsune organisation cherchant à augmenter le nombre d’hommes noirs dans le domaine de la médecine, s’est entretenue avec MobiHealthActualités pour discuter de la manière dont le manque de diversité affecte tous les acteurs de la santé, de son expérience en tant que médecin et de la manière dont la santé numérique peut améliorer l’équité en matière de soins de santé.

MobiHealthActualités : Comment le manque de diversité dans les soins de santé affecte-t-il les prestataires et les patients ?

Dr Dale Okorodudu: Eh bien, commençons par les patients. Donc, historiquement, les gens disaient simplement : « Oh, nous avons besoin de diversité. Nous avons besoin de diversité. » Mais il n’y avait aucune donnée réelle pour le sauvegarder. L’avantage de la médecine universitaire est que la médecine universitaire fournit des données.

Pour les patients sous-représentés, il existe des tonnes de données à suggérer que si vous avez un clinicien qui vous ressemble, il y a certains avantages en matière de santé. Et beaucoup de ces éléments sont basés sur des éléments tels que le fait que vous êtes plus susceptible d’avoir une base de confiance et également une base sur laquelle votre prestataire pourrait être en mesure de mieux interagir avec vous et de mieux comprendre vos besoins en matière de soins de santé.

Et ce que nous avons vu, c’est que lorsque c’est le cas, nous appelons cela concordance raciale, lorsqu’il y a concordance raciale entre médecins et patients. UN étude est sorti il ​​y a quelques années pour les hommes noirs. Plus précisément, si votre médecin était noir, vous êtes plus susceptible de prendre des mesures préventives en matière de soins de santé.

MHN : Ainsi, du simple fait de l’origine raciale du médecin, les patients sont-ils plus susceptibles de se soucier de leur santé ?

Okorodudu : Ce n’est pas une chose rare pour moi. Donc, je pourrais être à l’hôpital et j’ai un patient qui refuse de faire quelque chose. Et puis je reviens et je leur parle. Et je ne sais pas si c’est à cause de ma race. Je ne sais pas ce que c’est. Mais il y a eu certaines situations où le patient se sent clairement lié à moi et me dit qu’il me fait confiance, et des choses de ce genre. Et ils iront ensuite de l’avant avec la recommandation contre laquelle ils se battent depuis un certain temps.

MHN : Quelle a été votre expérience dans votre parcours dans le domaine de la santé, tant auprès des patients que des prestataires, et pourquoi avez-vous jugé nécessaire d’écrire ce livre ?

Okorodudu : Je dirai qu’en tant que prestataire, il y a certainement des moments où vous pouvez avoir l’impression qu’un patient ne veut pas que vous soyez son prestataire. Il y a donc deux côtés à cela, n’est-ce pas ? Il y a un bon côté et un mauvais côté. Commençons par le mauvais côté.

Par exemple, lorsque j’étais à l’école de médecine, j’essayais juste d’apprendre à devenir médecin, d’avoir un patient essentiellement, à cause de mon nom, mon nom est étranger. Okorodudu est un nom nigérian. Avoir un patient commence essentiellement à remettre en question mes connaissances médicales parce que je suis Nigérian, et même si je suis à l’école de médecine de l’Université du Missouri, ils disent : « Y a-t-il des hôpitaux au Nigeria ? Savent-ils comment faire ça ? « Es-tu sûr de te sentir à l’aise ? »

Et je dois les rassurer. Je ne vis pas au Nigéria. Je suis en Amérique. J’ai grandi en Amérique. Donc, vous avez ces situations, même maintenant en tant que médecin certifié triple conseil, où j’entre dans la pièce, et, vous savez, j’ai eu un cas il y a probablement quelques mois, où un patient était comme, vous savez, est venu et a parlé pour lui, il dit : « Où est mon médecin ?

Je me dis: « Je suis médecin ». Il m’a dit : « Oh, super. » Puis il lève les yeux au ciel, sans même savoir qui je suis. Je suis juste entré dans la pièce et j’ai dit : « Je suis le médecin », et il était déjà déçu dès le départ. J’ai eu des moments où les patients disaient : « Puis-je voir le médecin-chef ? « Hé, c’est moi. Je suis le médecin-chef. » Les patients pensent que je suis un service de transport, vous savez, tout sauf un médecin.

Donc, vous avez toutes ces situations où le patient a du mal à vous reconnaître comme étant capable de prendre soin de lui. Ce sont les côtés négatifs, et ce sont des moments qui me font réfléchir, mais en même temps, ça me va parce que je sais que je suis compétent dans ce que je fais.

Du bon côté, j’ai des patients qui ont juste du mal à traverser ces moments décisifs dans le domaine des soins de santé, et ils me voient, et ça clique, et ça les concerne. Et grâce à cela, cela les fait progresser encore plus vers, vous savez, de meilleurs soins de santé. Donc tu sais, pour chaque mal, il y a un bien. Il y a peut-être plus de bien que de mal, même lorsque je passe ces moments avec ces patients. Donc, vous savez, c’est ainsi que ma race a eu un impact sur moi en tant que clinicien.

Une chose que je tiens à mentionner, c’est que votre race n’a rien à voir avec votre qualité de médecin. Donc, ce n’est pas parce que je suis un homme noir que je peux mieux prendre soin des patients noirs. Ceci n’a rien à faire avec ça.

Je prends toujours soin de dire que la raison pour laquelle la race est importante dans les soins de santé est que les patients se sentent plus à l’aise. C’est l’une des principales raisons.

La deuxième raison est qu’il existe un biais. Nous avons tous des préjugés inhérents que nous ne pouvons pas contrôler et dont nous ne sommes pas conscients. Donc, parce que ce préjugé existe, nous avons besoin d’une représentation pour essayer de combattre certains de ces préjugés inhérents, les préjugés inconscients, que nous vivons inconsciemment jour après jour.

MHN : Comment la santé numérique peut-elle contribuer à améliorer l’équité en santé ?

Okorodudu : L’un des problèmes majeurs lorsque l’on parle des disparités en matière de soins de santé est bien sûr l’accès aux soins. Donc, en ce qui concerne l’accès aux soins, ce que vous avez tendance à trouver lorsque les médecins, par exemple, obtiennent leur diplôme de médecine, passent par une résidence, une bourse de recherche, et cetera.

Au départ, beaucoup de médecins souhaitent aller travailler dans les zones mal desservies. Ils veulent prendre soin de ces gens qui n’ont pas un grand accès aux soins. Mais ensuite vous sortez et vous entraînez, et ces grands hôpitaux vous attirent l’attention de tous ces grands hôpitaux brillants. Beaucoup de gens finissent par se rendre dans ces hôpitaux, et il n’y a rien de mal à cela.

Mais ce que l’on finit par constater, c’est que nous ne disposons pas d’une excellente prestation de soins de santé ni d’un excellent accès aux soins dans ces zones mal desservies. Donc, vous savez, lorsque vous parlez de soins numériques, vous savez, de choses de télésanté de ce genre, cela améliore évidemment l’accès aux soins.

Ce que vous avez tendance à constater, c’est que de nombreuses minorités iront travailler dans ces zones mal desservies, mais cela permettra à des personnes qui ne sont pas des minorités de pouvoir, qui peuvent ou non être issues de ces environnements. Alors certains disent que je veux retourner dans mon environnement. Mais cela permettra à des personnes issues ou non de ces environnements d’accéder à ces environnements et de commencer à travailler avec des patients.

En fin de compte, plus les patients voient des personnes qui ne leur ressemblent pas, que ce soit virtuellement ou en personne, plus ils se sentiront à l’aise, plus ils seront disposés à adhérer aux recommandations, à suivre leurs conseils et à leur faire confiance. dans ce que ces fournisseurs leur disent.

Donc, le monde numérique, le monde de la télésanté, fait en réalité deux choses : il leur donne des avantages directs en matière de soins de santé de cette manière et autres en fournissant des soins, mais je pense que cela aide également à briser cette fracture raciale, ou cela a le potentiel de contribuer à briser cette fracture raciale en permettant aux personnes qui vivent actuellement dans ces communautés d’y accéder virtuellement.