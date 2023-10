Torres a promulgué une « rhétorique de haine » contre ses électeurs critiques à l’égard d’Israël, a déclaré un porte-parole de la Bronx Anti-War Coalition dans une déclaration à POLITICO. Il a « choisi depuis longtemps d’être un porte-parole particulièrement visible pour défendre le nettoyage ethnique israélien contre le peuple palestinien ».

Au même moment, des centaines de citoyens juifs de Torres – dont beaucoup d’étudiants de l’Académie orthodoxe moderne de SAR, invités à venir après l’école – ont participé à un contre-rassemblement à Riverdale, dans le Bronx, de l’autre côté du district, louant Torres pour son soutien.

« Nous devons être aux côtés de notre membre du Congrès Ritchie Torres alors qu’il se bat pour nous, pour Israël et contre l’antisémitisme », a déclaré Jeff Dinowitz, membre de l’Assemblée, qui est juif, lors du rassemblement.

Torres défendait ardemment Israël bien avant il s’est présenté au Congrès, mais maintenant qu’il est au pouvoir, les donateurs ont apprécié le soutien. Bien qu’il n’ait pas été contesté, il a reçu davantage de contributions à sa campagne au cours du dernier cycle. de sources pro-israéliennes que tout membre de New York autre que le leader de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries.

Torres était à Washington lors du rassemblement dans le Bronx, mais il a été partout dans l’actualité, et particulièrement sur les réseaux sociaux comme X, s’exprimant au nom d’Israël et contre ses détracteurs depuis que le Hamas a attaqué le pays au début du mois.

Torres croit en une solution à deux États, mais rejette un cessez-le-feu, a-t-il déclaré dans une interview accordée à POLITICO. « Israël a parfaitement le droit de faire au Hamas ce que les États-Unis ont fait à ISIS et à Al-Qaïda. »

L’interview est éditée pour des raisons de longueur et de clarté.

Jeff Coltin : Vous avez maintenant une population juive notable dans votre district, depuis 2023. Mais votre soutien vocal à Israël a précédé ce redécoupage. Comment est-ce devenu si central dans votre politique ?

Ritchie Torres : Dès ma première année dans le [New York] Conseil municipal, j’ai été invité par le Conseil des relations avec la communauté juive de New York à faire partie d’une délégation en Israël [in 2015]. C’était la première fois que j’avais l’occasion de voyager à l’étranger. Et mon expérience en Israël a été un coup de foudre. Ce fut l’une des expériences les plus formatrices et transformatrices de ma vie. J’ai été profondément touché par mon expérience de Yad Vashem [the Holocaust memorial] et Massada [a kibbutz] et Sderot, qui est l’une des communautés civiles le long de la frontière avec Gaza. Ainsi, mon plaidoyer pro-israélien est basé sur une décennie d’engagement profond sur le sujet d’Israël.

Coltin : Êtes-vous personnellement religieux ?

Torres : Non, ma croyance en Israël en tant qu’État juif n’est pas basée sur la religion, mais sur l’histoire. Il y a une longue et vilaine histoire d’antisémitisme. Lorsque vous étudiez l’histoire, vous commencez à voir clairement la nécessité morale et historique d’Israël en tant que sanctuaire pour le peuple juif.

Coltin : Avez-vous envisagé de vous convertir au judaïsme ?

Torres : Non, je suis sioniste, mais je suis culturellement chrétien et j’ai l’intention de le rester dans un avenir prévisible. Je n’ai aucune intention de me convertir à une foi. Mon sionisme n’a rien à voir avec la religion.

Coltin : Vous avez reçu beaucoup de réticences – et vous n’acceptez jamais les critiques sans répondre.

Torres : Je suis un combattant du Bronx. Je suis pugnace. Et je me battrai pour ce en quoi je crois, je me battrai pour ce que je pense être juste.

Coltin : Vous avez été critiqué, surtout ces dernières semaines, pour avoir trop insisté sur Israël dans vos déclarations publiques et sur Twitter.

Torres : Quiconque confond Twitter avec le monde réel vit dans une chambre d’écho. La majorité de mes électeurs du Bronx ne sont pas sur Twitter. Et je peux vous assurer que je suis bien plus omniprésent dans le Bronx Times et sur News 12 The Bronx que n’importe quel élu du Bronx.

Le 7 octobre (le jour où le Hamas a attaqué Israël), j’étais à Porto Rico. Et je n’étais pas en vacances, je recevais un briefing sur l’état du réseau énergétique. … Je la considère comme la pire crise des infrastructures en Amérique.

Contrairement à certains de ses collègues, “mon sionisme n’a rien à voir avec la religion”, a déclaré Torres | Al Drago-Pool/Getty Images

Coltin : Je vous ai entendu parler de la criminalité dans votre district et des problèmes de désinvestissement et de privation. De nombreux progressistes appliquent la même optique au conflit en Israël et le considèrent comme un conflit de classe et trouvent une explication, ou une excuse, à la haine et à la violence. Voyez-vous les mêmes facteurs en jeu ?

Torres : Imaginez une mère dont le bébé a été massacré à mort. Je ne peux pas imaginer quelque chose de plus insensible, de plus froid et de plus cruel que de dire à cette mère « tu avais ça à venir. Vous et votre peuple avez provoqué cette terreur sur vous-même. Pour moi, il ne s’agit pas de géopolitique. Il ne s’agit pas ici du conflit israélo-palestinien. C’est une question de décence humaine. Il est indécent de blâmer les victimes du terrorisme plutôt que les terroristes eux-mêmes.

Coltin : Un de vos conseillers m’a dit que certaines personnes cherchaient à montrer leur appréciation pour votre soutien, et cela inclut les dons de campagne. Combien avez-vous récolté depuis le début du mois ?

Torres : Il y a eu une vague d’appels téléphoniques et de messages sur Twitter, Instagram, Facebook et ailleurs. Et le rassemblement était en soi un élan de soutien. Aucun commentaire (sur la collecte de fonds).

Coltin : Certains groupes pro-israéliens soutiennent un défi au représentant. Jamal Bowman (DN.Y.). Avez-vous eu des discussions avec eux et envisageriez-vous de soutenir le directeur du comté de Westchester, George Latimer, pour ce siège ?

Torres : Je ne me prononcerais jamais contre un collègue à moins qu’un collègue ne pèse contre moi. J’ai une règle de réciprocité. Bowman et moi avons une bonne relation.