Questions et réponses : Pionnière des soins de santé aux Pays-Bas, sœur Elizabeth Davis est sur le point d’entrer dans l’histoire au Vatican

Sœur Elizabeth Davis est depuis des décennies une figure importante du système de santé de Terre-Neuve-et-Labrador. Aujourd’hui, la religieuse catholique romaine est sur le point d’entreprendre une nouvelle aventure proche de sa vocation initiale.

Davis devrait se rendre à Rome pour participer à l’Assemblée générale du Synode des évêques dirigée par le pape François en octobre.

Davis est l’un des cinq membres d’un groupe appelé Women Religous qui ont été invités à y participer, ce synode marquant le premier dans l’histoire auquel des femmes seront présentes et votantes.

Avant son voyage, Davis s’est assise avec Pret à partir accueillera Anthony Germain pour discuter du synode, des sujets à l’ordre du jour et de ce qu’elle espère en ressortir.

Bien que les synodes soient courants dans d’autres confessions, ils n’ont pas eu lieu régulièrement dans l’Église catholique romaine.

« Le pape François, cependant, aime beaucoup les synodes parce qu’il estime qu’il doit toucher les gens du monde entier », a déclaré Davis. « Il estime également que ce ne devraient pas être uniquement les évêques qui assisteront au synode. Ainsi, pour la première fois dans notre histoire, ce synode aura des laïcs, y compris des femmes présentes, qui voteront au synode. Donc pour l’Église catholique romaine, c’est un événement assez historique. »

Voici le reste de leur conversation, qui a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Q : C’est historique que vous y alliez. Alors, comment êtes-vous arrivé sur la liste des invités ?

R : Je n’en ai aucune idée. Il y a 364 participants votants au synode, dont environ 90 ne sont pas évêques. Cinquante-quatre d’entre eux sont des femmes, et je fais partie de ces 54 femmes. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Les religieuses font partie d’une organisation internationale appelée Union des supérieures générales, et cette organisation internationale a reçu le droit de nommer cinq religieuses qui assisteraient au synode. J’ai donc été nommé par eux…

[Women Religious is] une organisation religieuse de femmes. Les gens nous appellent des religieuses.

Je pense que ce qui est intéressant de la part des étrangers, qu’on soit catholique ou non, ce sont les sujets qui vont être abordés. Femmes diacres, célibat sacerdotal, sensibilisation LGBTQ. Ayant grandi dans un environnement catholique mixte, cela me semble assez important. Quel est votre sentiment ?

Le pape François a réellement osé nommer les problèmes qui ont marqué le visage de l’Église catholique romaine depuis des siècles et qui le sont encore à notre époque. Et en nommant ces problèmes, il nous appelle à nous rassembler pour voir comment nous pouvons envisager ces choses différemment.

Le mot même « synode », un rassemblement – ​​le pape François a redéfini cela comme « marcher ensemble ». Et même l’image qu’il a choisie pour le synode montre des personnes de différentes couleurs marchant ensemble, conduites par un enfant et un adolescent, avec le Pape au milieu, pas au début ni à la fin. Des personnes plus âgées, des personnes plus jeunes et également connectées à la Terre. Il a donc essayé de nous appeler à une communion plus inclusive, et il pense et croit, comme moi, que c’est la seule façon pour nous de contribuer à rendre notre monde meilleur et plus juste. Plus paisible.

Une photo d’archive du Synode de Bishop’s en octobre 2021. (Remo Casilli/Reuters)

Et cette image à laquelle vous faites référence, ma sœur, le motif arc-en-ciel est déjà construit à travers elle. Il est donc intéressant que quelque chose qui a été essentiellement diffusé comme un symbole de tolérance LGBTQ soit en réalité lié à ce qui va se passer.

Les couleurs de ce symbole sont très révélatrices, une belle image de la nature de l’inclusion. Et en fait, la première fois que l’on entend parler de l’alliance entre Dieu et la Terre, c’est dans le livre de la Genèse de la Bible, dans la tradition juive et chrétienne. Et dans Genèse chapitre 9, l’arc-en-ciel que Dieu crée pour rappeler que Dieu a conclu une alliance avec les hommes et avec toutes les créatures de la Terre. Cela a donc une belle histoire et une merveilleuse présence dans notre société aujourd’hui, faisant toujours preuve d’inclusion.

Sur la question LGBTQ. Ce qui me frappe là-dedans, et j’ai en quelque sorte vu cela évoluer au fil du temps, c’est que vous savez, car pour certaines générations de catholiques, c’est une question de péché. Tle fait que le pape mette effectivement ce sujet à l’ordre du jour est très éloigné de ce que nous étions auparavant. Lequel de ces problèmes est le plus important pour vous si vous deviez les classer ?

Ils nous ont demandé de les classer nous-mêmes avant de partir. Mon premier intérêt les concerne tous, car je pense que si nous ne voyons pas cette image qu’ils nous ont montrée comme la marque de qui nous sommes, nous n’irons nulle part. Donc, devenir une personne à problème unique nous ramènera toujours aux exclusions.

Alors comment cheminer ensemble différemment ? Donc, que je marche avec vous en tant qu’homme, que je marche avec vous en tant que bisexuel, que je marche avec vous en tant qu’indigène, que je marche avec vous en tant que sans-abri… le fait est que nous devrions marcher ensemble. Notre Terre est terriblement vulnérable en ce moment.

Le synode nous promet vraiment d’y parvenir. Notre église n’a pas un bon bilan à ce sujet. Nous avons été assez exclusifs dans notre église, en particulier au cours des derniers siècles. Assez défensif. Et cela n’aide pas l’Église ni le monde.

REGARDER | Sœur Elizabeth Davis affirme que les divisions doivent être annulées et que l’inclusivité doit être adoptée : Les femmes doivent être davantage au premier plan dans l’Église catholique : Sœur Elizabeth Davis Sœur Elizabeth Davis est à Rome pour participer à l’Assemblée générale du Synode des évêques présidée par le pape François. Les voix des femmes dans l’Église doivent être davantage entendues, dit-elle, et le fait que les femmes puissent voter au synode pour la première fois dans l’histoire est un signe que le pape François y croit également.

En ce qui concerne les femmes au sein de l’Église, comme vous le savez, il y a eu un long débat sur le célibat des prêtres, les prêtres étant les véritables détenteurs du pouvoir au sein de l’Église. Y a-t-il beaucoup de place lors de cette réunion pour que vous en parliez ?

Les documents avec lesquels nous avons travaillé… parlent tous de la nécessité de considérer la place et le rôle des femmes dans l’Église de manière très différente. Veiller à ce que les voix des femmes soient entendues là où les décisions sont prises. Cela a troublé notre Église pendant de nombreux siècles. Cela trouble encore aujourd’hui notre société. Ce n’est pas unique à notre église, mais nous n’avons pas été parmi les leaders qui ont changé cela…

Si vous allez aujourd’hui dans une église n’importe où dans le monde pour la messe et que vous regardez toute la congrégation rassemblée là-bas, 80 pour cent seront des femmes. C’est la même chose partout dans le monde. Les femmes sont donc les participantes les plus actives à l’Église, mais nous y avons le moins de voix.

Le pape François tient le bâton pastoral alors qu’il célèbre une messe dans la basilique Saint-Pierre pour l’ouverture du synode des évêques, au Vatican, le dimanche 10 octobre 2021. (PA)

Et de la même manière, j’ai déduit de ce que vous avez dit plus tôt dans cette interview que – pour les personnes qui se trouvent être des hommes gays ou lesbiennes ou bisexuels ou… non binaires – espérez-vous qu’une sorte d’ouverture se produise sous forme de résultat de cette réunion à laquelle tu vas à Rome ?

Absolument, j’espère que nous deviendrons beaucoup plus sensibles au genre. Nous, les humains, avons tendance à créer ces dualismes tout le temps, n’est-ce pas ? Bons, mauvais, noirs, blancs, catholiques, non catholiques. Nous créons toujours des dualismes et nous l’avons fait avec la sexualité et le genre. Homme Femme. Et nous commençons à réaliser que ce n’est pas la réalité de l’expérience vécue. Jusqu’à ce que nous reconnaissions [and] Nommez cela, ce que le Pape François a commencé à faire, et nommez le fait que nous n’avons pas été très sages en créant ce dualisme, c’est un bon premier pas. Mais ce n’est qu’une première étape.

Le pape a publiquement déploré une certaine branche de croyance qu’il a détectée chez les catholiques américains très conservateurs, qui, dit-il ou suggère-t-il, sont obsédés par l’avortement et par les questions de sexualité au lieu de réellement réfléchir aux enseignements du Christ et de prendre soin des pauvres. et se concentrer sur d’autres aspects de ce que croient les croyants. Y a-t-il une marge de discussion au sein de l’Église pour faire cela sans créer des tensions qui peuvent diviser l’Église entre le côté conservateur de l’Église catholique et peut-être, faute d’un meilleur terme, le côté plus progressiste, que vous représentez, je pense, et ce la réunion représente-t-elle ?

Nous devons trouver le moyen de combler ce fossé. Nous ne penserons jamais tous la même chose, et nous ne devrions pas le faire. Cela va à l’encontre de l’objectif même dont nous parlons ici. Au début, notre Église s’appelait catholique, c’est-à-dire universelle. Or, catholique aujourd’hui signifie souvent exclusion et exclusion, malheureusement. Mais lorsque nous avons été nommés catholiques pour la première fois, c’est parce que nous étions si universels, si inclusifs. Nous devons revenir à cette vision de qui nous sommes… Nous aurons des tensions, et si nous ne le faisons pas, cela signifie que nous sommes dans le déni. Et si nous ne sommes pas confrontés à ces tensions et contradictions lors de la réunion de Rome, si nous n’avons pas de voix différentes, nous n’entrerons pas dans le vif du sujet.

REGARDER I Les femmes doivent être davantage au premier plan dans l’Église catholique : Sœur Elizabeth Davis : Pret à partir14h26Sœur Elizabeth Davis Sœur Elizabeth Davis préparera son sac et se rendra à Rome pour participer à l’Assemblée générale du Synode des évêques d’octobre.

Une fois ce synode terminé, qu’espérez-vous qu’il soit différent ?

Le synode ne finira pas [then]. L’année prochaine, en octobre, aura lieu la dernière session du synode. Mais le pape François a été très clair. Il dit que le synode n’est qu’un rassemblement, une rencontre dans le temps. Il veut que l’Église change. La réunion ne sera qu’une et de nombreuses occasions d’en parler. Alors qu’est-ce que j’espère ? J’espère que lorsque nous reviendrons fin octobre, nous serons plus disposés à nommer les différences entre nous. Nous aurons pris davantage conscience du fait que nous devons changer certaines choses parmi nous. Que nous aurons accru notre ouverture à écouter ceux qui ne sont pas d’accord avec ce que nous pensons. Et nous aurons davantage d’occasions de parler à d’autres personnes en dehors de notre église.

