Questions et réponses : Lutter pour la parité en matière de santé mentale dans les soins de santé grâce aux données, première partie

Patrick J. Kennedy, ancien représentant des États-Unis et fondateur du Kennedy Forum, est une voix de premier plan dans le domaine de la santé mentale et de la toxicomanie. Au cours de ses 16 années à la Chambre des représentants des États-Unis, au service du premier district du Congrès du Rhode Island, il a co-écrit et parrainé le Loi sur la parité en santé mentale et l’équité en matière de toxicomaniequi oblige les assureurs à couvrir les troubles de santé mentale et liés à l’usage de substances de la même manière qu’ils couvrent les maladies physiques.

La loi a été promulguée par le président Bush en 2008. Pourtant, Kennedy affirme qu’il reste beaucoup à faire pour garantir une couverture adéquate en matière de santé mentale. Il a donc rejoint la plateforme mondiale de données sur la santé comportementale Holmusk en tant que conseiller stratégique.

Kennedy et Nawal Roy, fondatrice et PDG de la plateforme mondiale de données sur la santé comportementale Holmusk, se sont entretenues avec MobiHealthActualités pour discuter de leur partenariat et de la manière dont ils envisagent d’exploiter les données cliniques pour un changement de politique aux États-Unis

MobiHealthActualités : Comment votre expérience personnelle dans la lutte contre les problèmes de santé comportementale et votre expérience de votre mandat vous permettront-elles de contribuer à créer des normes de mesure de la santé comportementale plus éclairées à l’échelle de l’industrie ?

Patrick J.Kennedy : J’ai donc fondé le Kennedy Forum, qui lutte principalement pour assurer la pleine mise en œuvre de la loi sur la parité en matière de santé mentale et l’équité en matière de toxicomanie. Cependant, si vous l’avez vu sur notre site Web, nous avons présenté un certain nombre de types de politiques que nous appliquons également.

Nous voulons la parité non seulement en matière d’accès, ce qui signifie que nous voulons évidemment augmenter le remboursement pour offrir un meilleur accès au système en garantissant qu’il y ait un plus grand nombre de cliniciens qui exercent dans cet espace, ce qui n’arrivera pas si nous n’améliorons pas remboursements à l’espace. Et je suis heureux d’annoncer que l’administration Biden vient de publier une proposition de règle appliquant la loi sur la parité qui s’attaquera à la disparité salariale entre les cliniciens en santé mentale par rapport au reste de la médecine.

Mais comme je l’ai dit, nous ne cherchons pas seulement la parité et l’accès, nous voulons la parité dans les résultats, ce qui signifie que nous voulons que les cliniciens pratiquent des interventions fondées sur des données probantes qui donnent aux patients les meilleures chances de se rétablir et de retrouver une stabilité dans leur vie. Cela signifie que nous devons non seulement nous concentrer sur la quantité, mais aussi sur la qualité.

Et ce qui sous-tend tout ce défi, c’est de s’assurer que nous pouvons réellement mesurer les résultats afin de pouvoir valider notre hypothèse, à savoir que si nous perfectionnons les prestataires, ils fourniront un meilleur type de thérapie comportementale, des interventions fondées sur des données probantes, ce qui entraînera de meilleurs résultats. résultats.

La véritable vision d’ensemble consiste à déterminer comment valoriser les différentes interventions afin de pouvoir commencer à comprendre quels facteurs sociaux de la santé contribuent également à l’amélioration des résultats. Si nous prenons du recul et examinons tout cela, nous comprendrons que la capacité de mesurer les résultats est au cœur de tout cela, car si vous ne pouvez pas obtenir de meilleures données, vous ne pouvez pas prendre de meilleures décisions politiques concernant où investir les dollars dans les soins de santé que nous voulons évidemment augmenter de manière générale, mais que nous voulons également nous assurer que lorsque nous dépensons, nous dépensons de la manière qui a le plus grand retour sur investissement en termes d’amélioration des symptômes réduction et des résultats généralement améliorés à tous les niveaux.

Les données sont donc là où elles en sont. Holmusk possède des données sur l’ensemble de son travail, franchement, à l’échelle mondiale. Ils ont vraiment compris, d’une manière que notre pays n’a pas encore vraiment adopté, l’impact des facteurs sociaux de la santé en termes de résultats de santé globaux, et je considère vraiment cela comme la nouvelle frontière dans notre évolution aux États-Unis vers une approche fondée sur les valeurs. contracter.

Les contrats fondés sur la valeur dans le domaine de la santé mentale n’ont pas vraiment été expérimentés. Nous n’avons pas eu de CMMI [Capability Maturity Model Integration]par exemple, à tout projet de démonstration qui montre la valeur de la santé mentale, même en termes d’économies et de coût total des soins.

Ces défis sont vraiment au cœur de notre lutte pour améliorer notre système global, et Holmusk se trouve au milieu de toutes ces batailles et à un moment crucial, car il s’agit de comprendre quels sont les leviers que nous devons actionner pour pour améliorer l’expérience et les résultats des patients. C’est pourquoi il est vraiment synergique pour moi de travailler avec une solution d’entreprise, mais cela aura également un impact énorme en termes d’amélioration des politiques.

MHN : Quel type de données collectez-vous qui auront un impact sur la communauté de la santé mentale ?

Nawal Roy : Dans les données elles-mêmes, il existe plusieurs types de données : des données provenant des réclamations, des données provenant de déterminants sociaux, des données provenant de données cliniques. Nous capturons donc la nature clinique.

Au niveau aigu, par exemple pour une personne souffrant de dépression aiguë, il s’agit généralement d’un problème clinique. Les premiers jours sont au niveau de l’anxiété. Cela peut être un facteur de bien-être, et le facteur de bien-être peut être fortement influencé par plusieurs personnes. Mais dès que vous entrez dans ce que j’appelle le stade deux ou le stade trois… ce ne sont plus que des problèmes cliniques fondamentaux. Et comprendre ce problème clinique avec les données cliniques est ce que nous avons fait.

Traditionnellement, tout le monde a essayé de le faire soit avec des données de sinistres, soit avec des données de processus. Les données de processus indiquent combien de fois vous avez consulté un psychiatre ou combien de fois vous êtes allé en cure de désintoxication ou quels sont les différents tests que vous avez passés, des choses de cette nature.

Mais comprendre réellement ce que vous avez fait, quels médicaments vous avez pris, quels sont les effets secondaires, quelle est l’indication du mode et la nature longitudinale complète de votre comportement clinique est fondamental pour comprendre comment un individu se porte cliniquement et si c’est le cas. sur la voie de l’amélioration ou sur la voie du déclin.

C’est ce qui constitue un problème scientifique fondamental, vous savez, ou un problème de plomberie, et si vous n’êtes pas en mesure de le mesurer, vous ne pourrez pas en déterminer le résultat. Et si vous n’êtes pas en mesure de déterminer le résultat, vous ne pourrez pas fixer les règles selon lesquelles le secteur privé ou public pourra le rembourser.

MHN : Avez-vous une idée du type de politiques que vous souhaitez mettre en œuvre ?

Roy : Le tout premier sur la liste devrait être : dirigeons-nous vers les règles du CMS et des assurances privées selon lesquelles la couverture de la santé physique est équivalente à la couverture de la santé mentale. Donc, tout d’abord, la couverture elle-même. Maintenant, pour piloter cette couverture, cela devrait être fonction d’indicateurs ou de mesures de risque qui peuvent en découler, mais en fait, de définition de ces mesures standard qui pourraient conduire cela.

Si vous voulez descendre un peu plus bas et vraiment l’élargir beaucoup, incluez le Loi HITECH [Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act], et avoir une santé comportementale dans le cadre de la subvention de la loi HITECH. Parce qu’à partir du moment où nous aurons la loi HITECH, y compris la santé comportementale, vous modifierez tout d’un coup fondamentalement la quantité de données actuellement capturées dans le pays lui-même.

Mais cela peut aller de la définition de mesures standards à la définition des règles d’investissement et littéralement à la numérisation de la loi HITECH qui accorde des subventions pour la santé comportementale. Ces trois changements réglementaires fondamentaux majeurs peuvent réellement y parvenir. Mais au fond, ce que fait Patrick, c’est avant tout de parvenir à la parité en matière de santé mentale.

Dans la deuxième partie de notre série en deux parties, Kennedy et Roy discutent de la façon dont la parité en matière de santé mentale a changé depuis la signature de la loi et des actions du collaborateur pour transformer la couverture des soins de santé mentale aux États-Unis.