Questions et réponses : Lutter pour la parité en matière de santé mentale dans les soins de santé grâce aux données, deuxième partie

Dans la deuxième partie de notre série en deux parties, Patrick J. Kennedy, ancien représentant américain et fondateur du Kennedy Forum, et Nawal Roy, PDG et fondatrice de la plateforme mondiale de données sur la santé comportementale Holmusk, discutent avec MobiHealthActualités comment la couverture de la santé mentale a changé depuis la signature de la loi sur la parité et quelles mesures les partenaires prennent pour aider les législateurs à rédiger des projets de loi encore plus efficaces pour faire progresser la couverture des soins de santé mentale.

MobiHealthActualités : Monsieur Kennedy, depuis le Loi sur la parité en santé mentale et l’équité en matière de toxicomanie est devenue loi, comment avez-vous vu la couverture d’assurance pour la santé comportementale changer ?

Patrick J.Kennedy : Oui, nous sommes donc confrontés à un héritage de discrimination de longue date dans lequel la santé mentale a été laissée de côté. Il a été marginalisé. Les gens devaient payer des quotes-parts plus élevées, des franchises plus élevées, des primes plus élevées et ils étaient en réalité soumis à des plafonds de couverture à vie plus bas. Toutes ces choses que nous avons éliminées lorsque nous avons adopté la loi sur la parité.

Et ce que nous avons également dit, c’est qu’on ne pouvait pas imposer de seuils de décision en matière de gestion médicale plus élevés pour l’accès aux services de santé mentale et de toxicomanie que ceux que l’on verrait autrement dans la gestion médicale d’autres services médicaux.

Cela a été plus difficile à gérer en termes d’application, en grande partie parce que les régulateurs ne sont pas équipés pour vraiment demander des comptes aux compagnies d’assurance parce qu’ils ont de grands départements, et ils peuvent inonder les régulateurs de ces quantités massives de données et cocher toutes ces cases, mais il n’y a aucun moyen pour valider et vérifier. Cela change grâce aux nouvelles propositions qui ont été présentées.

Les payeurs auront une plus grande charge de preuve pour faire une grande partie de cette analyse et démontrer leur, vous savez, leur fidélité à la parité à travers les documents qu’ils soumettent. Nous avons fait plus de progrès dans certains États que dans d’autres parce qu’ils disposent d’une infrastructure réglementaire plus solide. La Californie, New York, le Massachusetts et la Pennsylvanie ont appliqué beaucoup plus strictement leurs lois sur la parité.

Nous sommes évidemment très préoccupés par le Avec décision en Californie du Nord, car cela a des implications plus larges quant à savoir si les payeurs doivent suivre des normes de soins généralement acceptées, des normes de soins médicaux, ou si les compagnies d’assurance peuvent souvent continuer à développer leurs propres critères pour prendre ces décisions sur le niveau de soins que vous recevez, combien de temps ce sont les soins.

Nawal Roy : Permettez-moi d’ajouter à ce que Patrick vient de dire sur deux ou trois points. Le premier point est que nous pouvons certainement apprendre des autres domaines thérapeutiques, car les progrès en matière de santé comportementale ont été médiocres même après que Patrick ait réellement dirigé la signature de la loi sur la parité.

Le coût total que nous dépensons en tant que société est bien plus élevé que les seules dépenses de santé. Et cela peut être dû au fait que nous ne nous attendons pas à ce que les compagnies d’assurance changent fondamentalement d’elles-mêmes. Soit ils ressentent la pression des forces du marché, soit la pression des litiges, soit la pression de la réglementation. Il nous incombe donc de déterminer qui sera le premier à faire cette démarche. N’importe quelle compagnie d’assurance peut prendre cela et dire littéralement : je vais apporter les changements et en faire une source de mon avantage concurrentiel et commencer à le couvrir. Si cela se produit, d’un coup, d’autres entreprises commenceront à le faire. La seconde pourrait être littéralement une réglementation qui dirait non, la parité est très importante.

Il s’agit donc d’une sorte de problème social/politique/clinique inconditionnel, et au cœur de tout cela, si vous voulez vraiment en résoudre la plomberie, il s’agit de données. Comment relier les points grâce à un langage commun de compréhension des données afin que nous puissions avoir cette discussion clinique mais aussi avoir des discussions politiques de manière très significative ?

Kennedy : Nous devons comprendre, comme l’a dit Nawal, le coût réparti du fait de ne pas investir dans la santé mentale. Si nous captons les coûts en aval liés au fait de ne pas fournir de soins initiaux, il nous sera plus facile de justifier davantage de soins initiaux et un investissement plus important dans la santé mentale, mais cela ne le sera pas tant que nous n’aurons pas vraiment compris l’impact total de la santé mentale non traitée sur les maladies cardiovasculaires, l’oncologie, le diabète, nous pourrons alors justifier de demander qu’un pourcentage beaucoup plus important des primes soit consacré à la santé mentale. Le pouvoir ne change pas facilement et il sera très difficile de transférer des fonds d’un secteur du système de santé à un autre. Mais si les données sont claires, que si vous voulez de meilleurs résultats en matière de maladies cardiaques, de diabète, etc., et que la santé mentale est la sauce secrète qui permettra d’y parvenir, alors il nous sera plus facile de faire valoir ce point de vue.

MHN : Quelles sont les prochaines étapes?

Kennedy : Nous organisons ce qu’on appelle le Alignement pour le progrès, qui est une campagne de cinq ans visant à présenter, pour la toute première fois, un guide politique qui inclura tous les diagnostics de santé mentale, tous les diagnostics de toxicomanie, le tout derrière un guide politique sous forme électronique qui aidera les décideurs politiques à rédiger de meilleures politiques et des législateurs rédigeant de meilleures lois et des régulateurs rédigeant de meilleures réglementations. Nous le faisons en collaboration avec tous les principaux intervenants en matière de santé mentale et de toxicomanie.

Et j’ai la capacité unique de les rassembler car la parité leur est particulièrement bénéfique. Et grâce à mon expérience en matière de politique, je peux en quelque sorte prendre cela comme un quart-arrière parce que, franchement, aucune des parties prenantes individuelles ne peut nécessairement convoquer les autres de la même manière que je suis capable de les convoquer.

Et j’utilise le 15e anniversaire de la loi sur la parité signée par George W. Bush et le 60e anniversaire du président Kennedy. Loi sur la santé mentale communautaire pour lancer cette campagne. Nous allons publier un guide politique sur lequel nous avons travaillé avec de très grandes parties prenantes dans ce domaine. Et ce qui me passionne, c’est que nous essayons de créer l’équivalent d’un programme de chambre de commerce pour les entreprises ou d’un AFL-CIO pour les organisations syndicales. Nous devons créer quelque chose de similaire pour la santé mentale et la toxicomanie, où nous examinons ces problèmes de manière holistique, car les mêmes choses qui aident, vous savez, une personne toxicomane aident les personnes atteintes de maladie mentale et vice versa. Nous avons 98 % de points communs, mais malheureusement, nous plaidons souvent en vase clos. Et je crois vraiment que Nawal va être un partenaire crucial avec Holmusk pour nous, dans le secteur privé, pour nous aider à comprendre comment les données peuvent réellement influencer une meilleure prise de décision.

Et franchement, beaucoup d’autres parties prenantes vont en bénéficier. Je veux dire, parce que si nous voulons des contrats basés sur la valeur, nous devrons vraiment comprendre le risque de diverses populations afin que les gens investissent dans la proposition selon laquelle si nous faisons un meilleur travail, construisons une meilleure souricière et obtenons de meilleurs résultats , ça vaut le coup. Nous ne pourrons y parvenir que si nous pouvons démontrer que la valeur peut être apportée en termes de meilleurs résultats pour les patients et de réduction de leurs comorbidités. La diminution de leurs symptômes et, par conséquent, la diminution du coût non seulement pour les assureurs, mais aussi pour la société. C’est notre grand Saint Graal sur le long terme.