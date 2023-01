Questions et réponses : les ressources de Best Buy étendent la portée de Current Health

Plateforme de soins à domicile et de suivi à distance des patients Current Health propose une plate-forme technologique qui utilise des biocapteurs pour surveiller l’état d’un patient à domicile et identifier quand il pourrait avoir besoin de l’aide d’un clinicien.

Best Buy a acquis tl’entreprise basée à Boston en 2021, s’ajoutant au portefeuille du géant de la vente au détail de sociétés de surveillance à distance des patients et de soins aux personnes âgées.

Adam Wolfberg, médecin-chef de Current Health, a rejoint MobiHealthActualités pour discuter de la façon dont l’acquisition a élargi la portée de Current Health et de ce qui l’enthousiasme le plus en 2023.

MobiHealthActualités : Pourquoi Current Health a-t-il considéré Best Buy comme un partenaire précieux ?

Adam Wolfberg : Dans la mesure où nous permettons aux soins de se déplacer à domicile pour les personnes qui sont soit très malades – comme dans nos programmes d’hospitalisation à domicile ou vivant avec une maladie chronique, comme nos programmes de santé à faible acuité et à grande population pour les patients qui souffrent d’insuffisance cardiaque congestive ou d’hypertension – nous nous inscrivons plutôt bien dans la stratégie de Best Buy Health.

La mission de Best Buy Health est de permettre à tous de bénéficier de soins à domicile. Current Health représente la troisième acquisition majeure réalisée par Best Buy Health pour réaliser cette vision. Nous représentons l’extrémité de haute acuité du spectre technologique. Du côté de la faible acuité se trouvent les Produits et services vivants. Ainsi, des smartphones et des pendentifs spécialement conçus avec détection de chute intégrée, puis un centre d’appels très bien formé [GreatCall] qui soutiendra les Américains vieillissants qui ont besoin d’un peu de soutien ou qui ont besoin d’un filet de sécurité lorsqu’ils sont à la maison.

Et donc vous emballez tout ensemble et vous avez ce genre de gamme complète de technologies – un ensemble de services très robustes pour soutenir les patients à toutes les étapes de leur vie.

MNH : Comment Best Buy a-t-il contribué à l’entreprise qui a contribué à améliorer ses offres de produits, en particulier en ce qui concerne l’amélioration des soins de santé des patients ?

Wolfberg : Le meilleur exemple est le travail que nous faisons avec Geisinger. Geisinger a tendance à être une population rurale, plus âgée, à revenu moyen à faible, une population de Pennsylvanie. Et l’un des défis est que, disons que nous avons un patient souffrant d’insuffisance cardiaque qui est à la maison, qui reçoit un kit de surveillance de la santé actuelle et qu’il peut avoir du mal à le mettre en place. La Geek Squad arrive à la maison quelques heures après l’arrivée de la trousse. La Geek Squad l’installe, enseigne au patient comment l’utiliser et s’assure qu’il fonctionne, en s’assurant qu’il transmet les signes vitaux au fournisseur de soins de santé Geisinger qui l’a prescrit en premier lieu.

Nous n’avions pas ce genre d’équipe nationale pour soutenir ces patients qui ont des obstacles à l’utilisation de la technologie. Ils veulent utiliser la technologie, et une fois qu’ils s’y mettent, ils sont parfaitement capables d’utiliser la technologie. Mais le faire démarrer nécessite un peu de prise en main, et c’est donc une synergie parfaite avec Best Buy. Nous expédions des choses partout dans le monde. Nous fabriquons notre propre appareil portable de surveillance des signes vitaux approuvé par la FDA, et la taille et l’échelle de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement de Best Buy ont rendu tout tellement plus efficace, moins coûteux et plus rapide.

MNH : Qu’est-ce qui est en cours pour Current Health qui vous enthousiasme ?

Wolfberg : Nous avons développé des relations avec de très grands systèmes de santé [i.e. Mount Sinai, Geisinger, UMass Memorial and Baptist Health]et ceux où nous co-développons ces programmes qui sont plusieurs programmes sur une seule pile technologique et une seule plate-forme technologique, où nous activons le programme d’hospitalisation à domicile, le programme de sortie rapide et le programme de sortie post-opératoire.

Ainsi, le patient qui vient de subir une procédure d’anneau gastrique laparoscopique rentre chez lui le jour même au lieu de passer une nuit à l’hôpital. Et le programme d’insuffisance cardiaque congestive et le programme d’hypertension qui compte 500 patients qui utilisent leurs propres brassards de tensiomètre au lieu de notre technologie – tout cela passe par une plate-forme technologique unique et tout est intégré dans le dossier de santé électronique. Et ce que nous remplaçons dans ces institutions, ce sont des solutions à cinq ou six points différents par une seule plateforme où tout le monde obtient les mêmes informations. Je veux dire, c’est ainsi que vous développez en quelque sorte la continuité des soins de santé, vous évitez la duplication des services, vous améliorez la communication. C’est ce qui m’excite.

MNH : Que réserve l’entreprise en 2023 ?

Wolfberg : Notre objectif en 2023 sera de réaliser pleinement cette vision d’une plate-forme unique, de multiples services, travaillant avec les plus grands systèmes de santé du pays. Nous avons des accords avec quatre des 10 meilleurs systèmes de santé du pays. Je veux vraiment développer cette vision et faire plus que simplement la mettre en œuvre dans ces systèmes de santé. Je veux le mettre en œuvre et le mettre à l’échelle.

En outre, certains des travaux vraiment créatifs que nos clients ont réalisés dans le programme d’hospitalisation à domicile doit être codifié dans la législation et rendu permanent, car il fait actuellement partie d’un programme de dérogation en cas de pandémie. Donc, j’aimerais voir cela se concrétiser. C’est un excellent moyen de construire un lit d’hôpital sans construire de murs et sans le remplir d’équipements très coûteux. Je pense donc qu’il y a beaucoup d’opportunités là-bas.