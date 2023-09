Questions et réponses : Les dernières nouvelles sur Elias Pettersson, Trevor Zegras, Patrick Kane et plus de l’agent de la LNH Pat Brisson

HENDERSON, Nevada — Quelles sont les dernières nouvelles concernant l’agent libre avec restriction non signé des Ducks, Trevor Zegras ? Et la star des Canucks, Elias Pettersson ?

L’agent Pat Brisson, qui représente certaines des plus grandes stars de la LNH, s’est joint à Pierre LeBrun et Michael Russo mercredi. Le spectacle du hockey athlétiquefournissant des mises à jour sur les deux ainsi que sur un éventail d’autres clients, depuis les raisons pour lesquelles Jake Sanderson a choisi les Sénateurs à long terme jusqu’à l’impact de cet accord sur l’avenir d’Owen Power avec les Sabres, en passant par les délais pour Patrick Kane et Jonathan Toews non signés.

Écoutez le podcast complet en cliquant sur ce lien. Voici quelques points importants:

Sur l’avenir de Kane, qui a subi une opération de resurfaçage de la hanche en juin et qui devait manquer quatre à six mois

Eh bien, je suis tellement fier de lui. Tout d’abord, sa rééducation a été incroyable. Il a été si dévoué… parce que la rééducation est aussi importante, sinon plus, que l’opération elle-même. Nous avons eu de nombreuses conversations ici et là. Il y a beaucoup d’intérêt pour Patrick Kane. Mais notre objectif ici est de voir si et quand il sera autorisé – et encore une fois, je ne vais pas mettre de dates, que ce soit novembre ou décembre, je ne sais pas. À ce stade, nous examinerons le paysage, nous examinerons quels seront les besoins de certaines équipes, l’espace de plafond. Il y aura tellement d’autres facteurs que nous ne connaîtrons pas encore dans trois mois, quatre mois ou deux mois et demi. Et je pense que nous serons dans une très bonne position à ce stade pour prendre la bonne décision avec Pat.

Sur l’avenir de Toews

Avec Johnny, il va bien. Il se sent bien. Il a publié une déclaration il y a quelques semaines dans laquelle il souhaitait prendre un peu plus de temps. Il connaît son corps, sait ce qu’il veut. Serais-je surpris s’il m’appelle en novembre ou décembre et souhaite rejouer ? Peut être. Je ne sais pas. Mais la seule chose que je sais, c’est qu’il est dans une bonne position en ce moment.

Sur Zegras

Oui, nous avons eu quelques conversations. À ce stade, nous sommes dans une semaine. Nous voulons que Trevor, espérons-le, soit prêt pour le camp et soit là au camp. J’espère que nous pourrons faire quelque chose au camp. Ce n’est bon pour personne de manquer le camp. Ce n’est pas bon pour l’organisation. Ce n’est bon pour aucun joueur important. Nous abordons donc cette question de bonne foi, en essayant de parvenir à un accord équitable. Et j’espère que nous pourrons faire quelque chose. J’espère pouvoir fixer un calendrier avant le camp. Dans le cas contraire, nous devrons malheureusement explorer d’autres options. Mais le but ici est de le faire avant le camp.

Sur l’avenir de Pettersson, à qui il reste encore un an pour signer son contrat avec les Canucks

Il veut être patient. Il est enthousiasmé par la saison à venir. Il est enthousiasmé par la façon dont les choses se déroulent récemment et il veut prendre des décisions probablement vers la fin de la saison et voir comment les choses vont se passer. Il est toujours joueur autonome avec restriction à la fin de l’année, donc ce n’est pas comme s’il était UFA. Il a eu un été incroyable, et il est prêt à vivre une grande année et ensuite nous partirons de là.

Remarque : Brisson a parlé sur le podcast de l’intérêt de conclure des accords à court ou à long terme avec Zegras et Pettersson.

Sur l’énorme contrat de huit ans de Sanderson avec les Sénateurs et comment cela affecte celui de Power, à qui il reste un an sur son contrat d’entrée avec les Sabres.

Lorsque vous êtes absent pendant un an avec un joueur débutant – il restait encore un an à Jake sous contrat – vous faites rarement un bridge. Vous faites un pont en fin de contrat. Habituellement, vous envisagez un contrat de sept ou huit ans si vous êtes absent un an. … Tout d’abord, Jake était heureux là-bas, il voit l’avenir. Il aime où va l’organisation, et c’est pourquoi nous sommes passés directement à huit ans, donc cela ne fait aucun doute, surtout un an. … Nous avons eu quelques conversations (avec Buffalo on Power) et maintenant le camp est dans une semaine, nous allons donc continuer à parler. Bien sûr, Owen et Jake sont dans des compositions similaires. Vous apportez toujours un groupe d’environ sept à dix joueurs, nous verrons donc comment cela se passe.

Remarque : le directeur général des Sabres, Kevyn Adams, a parlé à Russo de la façon dont le contrat de Sanderson change le paysage pour Power et Rasmus Dahlin lors des réunions des directeurs généraux de la semaine dernière à Rosemont, dans l’Illinois.

