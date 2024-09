Questions et réponses | Le médecin hygiéniste en chef du Yukon évoque l’augmentation des cas de coqueluche

Les cas de coqueluche augmentent en flèche partout au pays et cette augmentation inquiète les responsables de la santé publique, y compris au Yukon.

L’Europe et les États-Unis connaissent également des pics importants de la maladie. Les experts expliquent que cela est dû en partie au fait que les infections bactériennes comme la coqueluche, également connue sous le nom de coqueluche, ont tendance à survenir par vagues, mais ils précisent également que la baisse des taux de vaccination est un autre facteur.

Les symptômes chez les adultes sont souvent légers, mais certaines personnes peuvent souffrir d’une pneumonie, de lésions cérébrales ou même de côtes cassées à force de tousser. Les enfants, en particulier ceux qui ne sont pas encore vaccinés, sont les plus à risque.

Jusqu’à présent cette année, le Yukon a confirmé sept cas de la maladie. Le médecin hygiéniste en chef du territoire, le Dr Sudit Ranade, s’est entretenu mercredi avec Matinée au Yukon hôte Elyn Jones.

Cette conversation a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté.

Rappelez-nous, qu’est-ce que la coqueluche ?

La coqueluche est le nom scientifique de cette maladie et la coqueluche est le nom commun de cette maladie. Et la raison en est que les gens peuvent tousser et tousser et tousser et vous avez cette toux très longue et ensuite [wheeze] pour reprendre son souffle. D’où le nom de coqueluche. C’est une bactérie qui peut se propager de la même manière que les virus et les bactéries respiratoires.

Nous constatons une augmentation du nombre de cas partout au pays et au Yukon. De combien de cas s’agit-il ici sur le territoire?

Nous avons eu sept cas, ce qui peut paraître peu, mais si l’on considère la taille de la population du Yukon et le nombre de cas que nous avons eus dans le passé, il s’agit d’une augmentation considérable. En général, nous constatons que les personnes que nous identifions comme des cas ont été exposées à des cas connus de coqueluche dans d’autres endroits.

Mais lorsque nous commençons à trouver quelques cas supplémentaires où la personne n’a pas vraiment voyagé, nous commençons à penser qu’il y a probablement un bassin de transmission circulant dans la communauté. Nous ne sommes certainement pas au même niveau que dans d’autres endroits du pays en termes de cas, mais ils sont en augmentation. Et je pense qu’il est important que les gens s’en souviennent, qu’ils fassent attention et qu’ils consultent également un médecin s’ils présentent des symptômes, mais aussi qu’ils maintiennent leurs vaccins à jour.

Quelle est la gravité des cas que nous avons rencontrés ici ?

Il y a eu des gens hospitalisés. C’est généralement ainsi qu’ils sont diagnostiqués, simplement parce qu’ils présentent suffisamment de symptômes pour nécessiter un test et des soins. Il y a donc eu des gens hospitalisés, mais je pense que, en général, la gravité de la maladie a été faible.

Cela dit, les jeunes enfants peuvent être très, très vulnérables à la coqueluche, notamment parce que leurs poumons et leurs voies respiratoires sont beaucoup plus petits et que la toux peut vraiment perturber le reste de leur capacité à fonctionner.

Qui d’autre ?

Les jeunes bébés et les nouveau-nés, les femmes enceintes, car il existe également un risque de complications pour eux et potentiellement pour le bébé. Il en va de même pour toute personne non vaccinée ou qui ne peut pas être vaccinée. Nous ne pouvons pas vacciner les enfants de moins de deux mois, qui sont pourtant les plus à risque. En général, la stratégie consiste à s’assurer que la couverture vaccinale autour de ces nouveau-nés à l’hôpital est bonne.

Si vous pensez avoir la coqueluche, que devez-vous faire ?

L’un des défis à relever est que nous nous dirigeons vers des maladies respiratoires. [disease] saison. Il y aura beaucoup de virus et de bactéries respiratoires en circulation. Si vous êtes parent d’un très jeune enfant, de moins de six mois, vous avez un seuil de tolérance bas pour l’amener chez le médecin. Et ce n’est pas seulement à cause de la coqueluche, c’est simplement en général parce qu’un virus respiratoire peut évoluer rapidement et devenir plus grave assez rapidement.

Il est très important que vous laissiez le médecin envisager la coqueluche comme diagnostic, mais sachez qu’il existe également de nombreuses autres possibilités. Faites les choses habituelles, restez à l’écart des autres lorsque vous ne vous sentez pas bien, etc.

Vous avez dit que cela pouvait être traité avec un antibiotique. Est-ce que cela va disparaître sans antibiotiques ?

Votre corps a un processus de traitement de l’infection et il peut la surmonter. Cela prend beaucoup de temps. Et pendant ce temps, vous êtes particulièrement contagieux envers les autres. L’antibiotique a donc deux effets. D’une part, il aide votre corps à accélérer le processus de guérison. D’autre part, il réduit considérablement le temps pendant lequel vous êtes infectieux envers les autres.