Questions et réponses | L’administratrice en chef de la santé publique des Territoires du Nord-Ouest parle des nouveaux vaccins et de l’augmentation des cas de COVID-19

Les chiffres de la COVID-19 sont en hausse dans les Territoires du Nord-Ouest, avec 54 cas connus recensés entre juin et août de cette année, selon l’administrateur en chef de la santé publique du territoire.

C’est quatre fois plus que le nombre enregistré au cours de la même période l’année dernière.

Ces cas comprenaient 15 personnes hospitalisées et dont le test COVID-19 était positif.

Selon le dernier recensement, les chiffres ont continué d’augmenter en septembre. Le Dr Kami Kandola, responsable de la santé publique du territoire, affirme que cette situation coïncide avec l’augmentation d’autres infections respiratoires.

Kandola s’est entretenu avec Hilary Bird à l’émission de CBC Pionnier le lundi matin.

Cette interview a été éditée pour plus de clarté et de longueur.

Dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par l’augmentation des cas de COVID-19 et des hospitalisations que nous avons constatées ?

Ce que je constate, c’est que la saison respiratoire et les infections à la COVID-19 ont tendance à se produire en été et que lorsque l’école commence, nous commençons à constater une augmentation. L’année dernière, au cours de l’été et jusqu’en septembre, nous avons constaté une augmentation de la COVID-19, puis elle s’est stabilisée et nous avons ensuite vu d’autres infections respiratoires telles que la grippe et le VRS.

Donc, si nous regardons notre dernière saison (2023 à 2024), pour la grippe, nous avons eu environ 74 hospitalisations et un tiers d’entre elles concernaient des personnes de 65 ans et plus.

Pour le VRS, nous avons eu 74 hospitalisations et 80 % des cas avaient moins de 5 ans. Et pour la COVID, la saison dernière, nous avons eu environ 44 hospitalisations, mais 50 % des cas avaient 65 ans et plus.

Jusqu’à présent, au cours de cette saison, que nous comptons de fin août à mi-septembre, nous avons eu cinq hospitalisations, dont la majorité concerne des personnes de 65 ans et plus.

Quel est votre niveau d’inquiétude actuellement, notamment en ce qui concerne la COVID, concernant l’augmentation que nous avons constatée – pas seulement en septembre, mais nous avons constaté une augmentation notamment des eaux usées en juin et en août.

En ce qui concerne les infections respiratoires, nous sommes dans une phase endémique. Nous ne sommes pas en pandémie. Nous voyons donc des infections respiratoires se produire à différents stades, mais elles ne submergent pas le système de santé. Et si vous regardez le niveau d’infections et le niveau de gravité, les variants restent encore bénins.

Il y a eu une augmentation significative en août, suivie d’une autre diminution, puis d’un autre pic en septembre. La principale maladie en circulation est la COVID-19, mais nous prévoyons qu’à l’approche de l’automne, nous commencerons à observer une augmentation de la grippe et du VRS, comme l’année dernière.

On voit des aiguilles remplies du vaccin contre la COVID-19, en 2021. (Jonathan Hayward/La Presse Canadienne)

Notre système de santé semble déjà un peu débordé, compte tenu des pénuries de personnel et de ce genre de choses. Une éventuelle hospitalisation ne viendrait-elle pas aggraver la situation ?

Chaque année, nous nous attendons à ce que des virus respiratoires apparaissent et nous nous préparons chaque année à cette saison. Nous encourageons vraiment les gens à se faire vacciner. Nous avons beaucoup plus de produits disponibles cet automne, mais nous constatons tout au long de l’année que des personnes développent des infections respiratoires et qu’il y a des hospitalisations liées à cela.

Ce que nous observons, ce sont des tendances saisonnières, auxquelles les hôpitaux sont confrontés depuis longtemps.

C’est intéressant quand vous parlez de ces tendances saisonnières, car vous avez dit que depuis deux ans au moins, nous avons observé des pics en été. Pourquoi pensez-vous qu’il en est ainsi ?

La COVID-19 est une maladie très contagieuse. Il y a de grands rassemblements en été. Donc, quand on est à l’intérieur, on est plus susceptible de contracter des infections. Mais pour la COVID-19, nous avons constaté une augmentation au cours de l’été et de l’automne. Mais ce que nous avons constaté l’année dernière, c’est une stabilisation de la COVID-19. Ce n’était donc pas la principale cause de nos admissions. La grippe était la première cause, suivie du VRS et de la COVID-19, plus loin en troisième position.

Les tests COVID gratuits que beaucoup d’entre nous ont utilisés pendant la pandémie ne sont plus disponibles. Pourquoi ?

Pendant la pandémie, le gouvernement fédéral a financé des tests COVID pour que le grand public puisse rester chez lui s’il savait qu’il était infecté.

En pratique, la plupart des gens ont contracté la COVID et ont été vaccinés. Donc, ce que nous avons tendance à dire, c’est que si vous êtes malade, si vous avez des symptômes de rhume ou de grippe, restez chez vous jusqu’à ce que vous alliez mieux.

Ce qui m’inquiète avec cette focalisation sur les tests COVID, c’est que de nombreuses personnes ont un niveau élevé d’immunité. Ainsi, lorsqu’elles sont initialement malades de la COVID et qu’elles se font tester, elles obtiennent un résultat négatif et doivent répéter les tests pour finalement devenir positives. Un test COVID négatif ne signifie donc pas nécessairement que vous avez la COVID, ni qu’un test COVID négatif signifie que vous avez autre chose que vous pouvez transmettre à d’autres personnes. Le mieux est de rester à la maison jusqu’à ce que vous alliez mieux et de ne pas transmettre cette maladie à d’autres personnes.

Quel est le plan de vaccination pour cette année ?

C’est une bonne question. Je suis très enthousiaste. Parlons donc de la COVID. Il y a le nouveau vaccin, qui a été récemment approuvé par Moderna et Pfizer, en attente d’approbation. Novavax a obtenu l’approbation, mais il est destiné au variant KP.2.

Le variant KP.2 est une sous-lignée de la lignée JN.1, qui se trouve sous le variant américain. Le variant le plus courant en circulation est le KP.3, mais les variants KP.2 et KP.3 sont comme des sœurs. Nous aurons donc ce vaccin qui sortira probablement en octobre.

Hôpital territorial Stanton à Yellowknife. (Liny Lamberink/CBC)

Les parents devraient également être ravis. Il existe un nouvel anticorps monoclonal et une carte simple que nous allons mettre à disposition dès le début de la saison du VRS pour tout nourrisson de 0 à 3 mois et pour tout nourrisson né pendant la saison du VRS. La saison du VRS s’étend généralement de novembre à mai.

Qui devrait se faire vacciner à ce stade ?

Certaines personnes sont plus à risque de complications liées aux virus. Nous savons que nos aînés sont également à haut risque. Nous avons constaté de nombreuses hospitalisations, notamment chez les personnes de 65 ans et plus atteintes de maladies chroniques, les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans, en particulier pour des complications liées à la grippe.

Ce que les parents ne savent pas, c’est qu’ils pensent que les vaccins contre la grippe sont principalement destinés aux personnes âgées, mais nous avons eu de graves complications chez nos enfants de moins de cinq ans, et l’anticorps monoclonal anti-VRS est malheureusement destiné aux bébés. Il existe pourtant des vaccins contre le VRS pour adultes. Mais il faut payer pour ces vaccins, qui ne sont pas financés par des fonds publics.

Mais qu’en est-il du grand public en ce qui concerne le vaccin contre la COVID-19 ? Quelles sont les recommandations ?

Les recommandations sont les suivantes : vous pouvez vous faire vacciner, mais pour les populations à haut risque, c’est fortement recommandé. L’avantage, c’est que lorsque les gens vont se faire vacciner, ils peuvent avoir une discussion en tête-à-tête avec les infirmières qui administrent le vaccin. Ainsi, s’ils ont des questions, ils peuvent lui parler et voir si le vaccin leur convient ou s’ils en ont besoin.