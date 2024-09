Questions et réponses : Kate Winslet sur la présentation sur grand écran de l’histoire du photographe Lee Miller sur la Seconde Guerre mondiale

Quand Kate Winslet est tombée sur l’histoire extraordinaire de Lee Miller qu’elle ne voulait pas lâcher.

Miller était un photographe américain devenu correspondant du British Vogue pendant la Seconde Guerre mondiale, photographiant tout, de Londres après le Blitz à la libération de Dachau. En 1945, David E. Scherman prit une photo assez célèbre d’elle dans la baignoire d’Hitler à Munich.

Avant la guerre, Miller avait déjà mené de nombreuses vies en tant que modèle et soi-disant « muse » pour des surréalistes comme Man-Ray. Par la suite, elle a continué à documenter les conséquences en Europe de l’Est, tout en luttant contre l’alcoolisme, le SSPT et les traumatismes causés par une agression sexuelle à un jeune âge.

Winslet ne voulait pas seulement jouer cette femme ; elle voulait mener l’histoire à son terme. Cela l’a mise dans un voyage de près de 10 ans pour amener « Lee » sur grand écran. Il ouvre vendredi dans tout le pays.

L’actrice oscarisée a parlé à l’Associated Press du film, de son impact et de la journée la plus difficile qu’elle ait jamais vécue en tant qu’actrice. Les remarques ont été modifiées par souci de clarté et de concision.

AP : Pourquoi pensez-vous que Lee Miller a captivé votre imagination à ce point ?

WINSLET : Beaucoup de gens me demandent, et c’est compréhensible, pourquoi Lee Miller ? Pourquoi maintenant ? Cela est évident, notamment en raison de l’importance de son travail, mais aussi de ce qu’elle représentait en termes de ce que signifie être une femme. Elle redéfinissait déjà la féminité il y a 80 ans pour signifier tout ce qu’elle signifie pour nous aujourd’hui : la résilience, la compassion, la détermination, l’unité, l’empathie et la force. Elle n’était pas une petite vedette prometteuse qui essayait de se faire un nom. C’était une femme d’âge moyen qui avait déjà vécu tellement de vie au moment où elle est partie en Europe. Elle savait ce qui était en jeu. Elle savait qu’elle allait se mettre en danger. Elle savait que c’était un risque énorme, mais elle l’a fait parce qu’elle ressentait le besoin d’être la voix visuelle des victimes du conflit.

AP : En travaillant chez Associated Press, beaucoup de mes collègues font cela, courent vers le danger, vers le conflit pour en témoigner. Avez-vous senti que vous pouviez vous identifier à cela, ou était-ce plutôt à distance ?

WINSLET : Quand je vais au travail, ce n’est jamais à distance. L’idée de se protéger ou de se détendre en fin de journée avec un bon bain chaud et un verre de vin, je ne l’ai tout simplement pas apprise. Et je ne sais pas si je le veux. Je ne pense pas que ce soit comme ça que je travaille. J’ai commencé ce processus en 2015, je suis allé m’asseoir avec (le fils de Miller) Antony Penrose et (j’ai appris) son temps à connaître sa mère seulement après son décès. Cela m’a complètement terrassé. Non seulement il a appris qui elle était vraiment et ce qu’elle avait fait pendant la guerre, mais il a également acquis une compréhension différente de la raison pour laquelle elle avait été telle qu’elle avait été en tant que mère. Dès que je suis allé rencontrer Antoine, quelque chose m’est arrivé. Quelque chose qui va au-delà du jeu d’acteur.

AP : Il s’agit du premier long métrage de la directrice de la photographie Ellen Kuras, avec qui vous avez une longue histoire remontant à « Eternal Sunshine of the Spotless Mind ».

WINSLET : Elle aurait pu être la première femme cinéaste avec laquelle j’ai travaillé à ce moment-là. Mais à cette époque, il n’y avait pas beaucoup de femmes sur les plateaux de tournage. Il n’y avait presque jamais de femmes dans le département caméra. Ellen et moi étions en quelque sorte réunis parce que nous étions sur un plateau très dominé par les hommes – heureux d’être là – mais deux parmi très peu de femmes. Et même si c’était une belle aventure, le tournage a été très difficile. Nous devions toujours faire beaucoup de choses en une journée et cela s’est avéré être un hiver brutal à New York. Nous sommes restés amis et nous avons retravaillé ensemble sur « A Little Chaos » (Winslet lui a suggéré de Alan Rickman). Je me suis juste dit : pourquoi ne fait-elle pas de longs métrages ? Cela avait du sens à bien des niveaux. C’était quelqu’un qui avait passé des décennies de sa vie à être un œil visuel, transmettant des récits d’une manière visuelle très puissante. Et c’est exactement ce qu’a fait Lee Miller. Cela ne m’aurait pas plu si cela avait été un homme. J’ai presque l’impression que Lee m’aurait serré le poing depuis sa tombe.

AP : Les gens ont déjà essayé de raconter l’histoire de Lee, mais son fils n’a jamais eu l’impression de l’avoir bien comprise jusqu’à votre arrivée. Ce film ne recule pas devant toutes les facettes de Lee Miller : son dynamisme, ses démons et son traumatisme.

WINSLET : Nous avons fait le film parce que je voulais que les gens découvrent Lee Miller comme ce Lee Miller, le vrai Lee Miller selon ses termes au cours de sa décennie la plus marquante, et non comme l’ex-amant et ancienne muse de Man-Ray, ce genre de termes réducteurs et sexistes.

Son côté injustice était si puissant en elle. Et parce qu’elle n’a jamais raconté à personne ce qui lui était arrivé lorsqu’elle était enfant, cela l’a motivée et lui a donné une façon de voir le monde. Les femmes qui ont survécu à des abus sexuels à qui j’ai parlé au cours de mon processus de préparation, les deux choses qu’elles ont dites en commun, c’est qu’elles ne l’avaient jamais dit et que cela leur donnait la capacité de voir le mal à un kilomètre et demi. Lee avait ça. Elle avait cette capacité un peu innée à tolérer l’enfer.

Dans la scène où elle révèle à (la rédactrice en chef de Vogue) Audrey (Withers) ce qui lui est arrivé quand elle avait 7 ans, Andrea (Riseborough, qui joue Withers) et moi avons dit à la fin de cette journée de tournage que c’était sans aucun doute la journée la plus difficile du tournage que nous avions jamais fait dans nos vies d’acteurs. Juste ce jour-là. Cela semble un peu extrême. J’hésite en quelque sorte à parler du processus d’un acteur parce qu’en fin de compte, ce n’est pas sorcier. Nous ne guérissons pas le cancer. Nous ne sommes pas nous-mêmes en première ligne. Mais parfois, on se retrouve là-bas au point de se sentir un peu possédé. Et ça peut être un peu effrayant.

Ce qui m’a coupé le souffle, c’est la façon dont des femmes, de parfaites inconnues, s’approchent de moi, m’attrapent par le bras, me tirent plus près et disent : « C’était moi. On m’a dit de ne jamais le dire. C’est à ce moment-là que le cinéma peut vraiment être extraordinaire si, juste pendant une fraction de seconde, vous parvenez à faire en sorte qu’un membre du public se sente retenu ou vu.