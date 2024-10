Questions et réponses : Jackie Roach

12 octobre — Après des mois de recherche, la Santa Fe Animal Shelter & Humane Society a trouvé son leader permanent en la personne du nouveau PDG Jackie Roach.

Les expériences de Roach en matière de bien-être animal incluent le bénévolat auprès de la Nebraska Humane Society, la création d’une organisation de sauvetage de husky et de malamute basée dans des familles d’accueil, entièrement bénévole, appelée Taysia Blue Rescue et la direction des partenariats stratégiques pour la Best Friends Animal Society en Arkansas, où elle a dirigé le lancement du Centre de ressources pour animaux de compagnie. Elle a dit qu’elle, ses quatre chiens et son mari, Mike, entamaient leur quatrième semaine de travail, se sentant chez eux à Santa Fe et adorant la chaleur sèche et la nourriture, en particulier le chili vert.

La Néo-Mexicaine a récemment rencontré Roach pour en savoir plus sur sa vision du refuge et son rôle dans celui-ci.

Cette interview a été éditée et condensée pour plus de clarté.

Question : Comment décririez-vous votre style de leadership et comment espérez-vous l’appliquer dans votre rôle au refuge ?

Réponse : C’est un style très collaboratif. Je pense que le leadership serviteur est vraiment important. J’attends de mon équipe qu’elle fasse son travail, et j’ai confiance qu’elle fera son travail, et je veux les aider à donner le meilleur d’elles-mêmes dans leur travail. Les possibilités de formation et de perfectionnement sont donc très importantes pour moi et je veux leur avis. Je veux m’assurer que tout le monde est à la table lorsque nous prenons des décisions. Parce que si nous prenons une décision concernant les opérations, cela va affecter la philanthropie, cela va affecter les communications, cela va affecter la clinique. Il faut donc s’assurer que tout le monde est à la table et comprend comment nous interagissons tous.

Question : Quelles sont les valeurs et philosophies clés qui guideront vos décisions et politiques dans la direction du refuge ?

Réponse : En fait, je me suis assis avant de commencer mon travail et j’avais écrit mes intentions. Je demande à l’équipe de me tenir responsable de mes intentions parce que je pense que c’est vraiment important si je veux tenir mon équipe responsable, elle doit pouvoir me tenir responsable. Numéro un : soyez curieux des choses que je ne comprends pas. Je peux donc prendre des décisions très rapidement, mais je dois comprendre le pourquoi et toutes les nuances. Soyez clair, direct et transparent avec tout le monde. Dirigez avec humilité et reconnaissez mes propres erreurs. Et je les fais tous les jours. Communiquez avec gentillesse et intégrité, même lorsque nous devons annoncer de mauvaises nouvelles ou des nouvelles difficiles. Je pense qu’il est juste important d’être vraiment respectueux. Et surtout, être présent et connaître le personnel et le travail qu’il accomplit.

Question : Comment vos rôles précédents vous ont-ils préparé à ce poste ? Y a-t-il des initiatives ou des programmes spécifiques sur lesquels vous avez travaillé et que vous aimeriez présenter ou développer ici ?

Réponse : Je pense que dans mes fonctions précédentes, j’ai toujours géré et dirigé des équipes. Dans le e-commerce, cela n’a rien à voir avec le bien-être animal, mais il a fallu travailler en équipe et avoir une synergie. … Et j’aime les chiffres, j’aime les budgets, les données, et cela a toujours fait partie de ce que j’ai pris auprès d’autres organisations. [Going into] une organisation est capable d’examiner les données et de se dire : « OK, sur quel levier devrions-nous pousser et tirer pour y parvenir ? »

Je veux dire, évidemment avec Taysia Blue Rescue, je suis très passionné par le placement familial. Quoi qu’il en soit, les animaux, chats et chiens, n’ont pas leur place dans un refuge. … Les refuges pour animaux ne sont pas des endroits sains. Le meilleur au monde n’est pas un endroit sain. C’est comme être sur un bateau de croisière en période de COVID-19. Je veux dire, la maladie peut se propager très rapidement. Ce n’est donc pas sain physiquement, et les animaux deviennent très stressés et commencent à se détériorer mentalement. Je suis donc un grand partisan du placement en famille d’accueil et du placement des animaux en famille d’accueil.

Je pense que nous faisons un très bon travail en plaçant des animaux en famille d’accueil. J’aimerais en voir un peu plus ici. Dans mon rôle précédent, les familles d’accueil pouvaient ramener les animaux au centre pendant la journée et avoir presque une garderie. Et donc si vous avez un animal adoptif et que vous devez aller travailler, eh bien, « Je vais le déposer au centre, et ils vont avoir des groupes de jeu, et ils vont avoir quelques promenades et peut-être un peu de temps d’entraînement pendant la journée, puis je les récupérerai et les ramènerai à la maison. Et en attendant, peut-être qu’ils pourront eux aussi se faire adopter parce qu’ils sont ici.

Question : Sous les dirigeants passés, la communauté avait certaines inquiétudes concernant les pratiques et politiques du refuge, telles que la suspension du programme piège-castration-libération et du modèle Capacité de soins. Que pensez-vous de ces politiques et préoccupations ? Comment ont-ils évolué depuis cette époque ? Et quelle sera votre approche face à ces questions ?

Réponse : Avant mon arrivée, le conseil d’administration a créé deux groupes de travail. L’un était spécifique aux chats et l’autre était lié aux politiques et à la compréhension réelle de cette capacité de soins et de la manière dont cela façonnerait les politiques. … Donc, pour être honnête, je ne sais pas vraiment où nous en sommes avec ces groupes de travail. J’espère que nous arrivons à un point où nous terminons et que nous entendrons ces recommandations. Si je comprends bien, ce sont des membres internes et communautaires qui font partie de chacun des groupes de travail, nous attendons donc toujours les résultats.

J’ai probablement toutes sortes d’opinions, mais elles ne sont pas basées sur Santa Fe et spécifiques à ce qui se passe ici. Donc pour le moment, je veux juste écouter et je veux comprendre ce qui se passe. Je veux comprendre la communauté parce que je pense qu’elle [are] des leçons que nous pouvons tirer de ce qui se passe ailleurs, mais nous sommes toujours une communauté unique et je pense que nous devons prendre tout cela en compte.

Lorsque j’ai étudié la capacité de soins, je pense avoir toujours pensé à [it] comme outil. Je pense qu’il est bon de comprendre que nous avons un nombre X de chenils et un nombre X d’employés. C’est assez limité. Et si nous dépassons le nombre de chenils, nous ne pouvons pas tous les remplir car cela ne permet pas de déplacer les animaux et de disposer d’un espace d’isolement pour le contrôle des maladies. Et plus nous avons d’animaux dans une population, plus il y a de risques qu’ils tombent malades. Et plus votre population compte d’animaux, plus votre personnel doit s’en occuper, plus les coûts sont élevés. Et donc ça fait boule de neige. L’idée de la capacité de soins consiste donc à comprendre quelle est votre véritable capacité ? Si vous avez 100 chenils, quel est le nombre approprié d’animaux à avoir dans ces chenils pour pouvoir en prendre soin correctement ? Encore une fois, je le vois comme un outil.

Sans être ici, sans savoir ni comprendre, je pense qu’en tant qu’organisation, nous aurions pu faire bien mieux pour communiquer à la communauté ce que nous faisions et pourquoi nous le faisions. C’était une pièce vraiment manquante, et je pense que c’est vraiment regrettable car cela a causé beaucoup de souffrance. C’est une communauté tellement amoureuse des animaux, et nous sommes soutenus par la communauté, et ne pas impliquer la communauté dans ce que nous faisions était malheureux.

Donc, je pense qu’en termes d’opinion, je veux en savoir plus sur Santa Fe. Je veux parler et mieux comprendre la situation. Je veux aussi les recommandations des groupes de travail, mais en fin de compte, nous devons communiquer. Nous devons nous assurer que vous savez ce que nous faisons, que la communauté comprend que c’est ce que nous faisons, c’est pourquoi nous le faisons et c’est pour cela que nous avons besoin d’aide.

Question : Comment comptez-vous renforcer la communication et la collaboration entre le refuge et la communauté locale ?

Réponse : Nous allons prendre un café et nous connecter, et nous allons discuter autour de cocktails et nous connecter. Nous aurons donc des moments en matinée et des happy hours en fin d’après-midi. Et l’idée est simplement de venir se rencontrer et d’avoir une conversation. Je souhaite me rendre le plus disponible possible. Ce sera au calendrier et nous les partagerons sur les réseaux sociaux. Nous commençons la semaine prochaine ; nous serons à Iconik mardi.

Question : Enfin, qu’espérez-vous que votre héritage sera en tant que PDG du refuge pour animaux de Santa Fe ?

Réponse : Je veux que nous arrivions au point où nous ne serons pas rassasiés et où nous aurons la capacité d’aider en cas de catastrophe naturelle ; que nous avons la capacité d’aider les animaux de Floride qui ont besoin d’aide ; que nous établissons la norme en matière de bien-être animal dans cette partie du pays ; que nous proposons ici une formation à d’autres refuges et responsables de refuges ; où nous avons des vétérinaires qui veulent venir ici, travailler ici et apprendre du personnel ici. C’est la vision, et cela, pour moi, serait vraiment incroyable.