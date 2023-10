La précision des lectures d’oxymétrie de pouls sur les personnes à la peau plus foncée a été interrogé par les chercheursavec le La FDA s’attaque au problème lors d’une réunion l’année dernière, citant des études réelles montrant le risque d’erreurs de diagnostic ou de retards de traitement dus à de mauvaises lectures.

Neil Friedman, fondateur et directeur de l’exploitation de Bodimetrics, s’est entretenu avec MobiHealthActualités pour discuter du circul pro Ring de la société, qui, selon Friedman, augmente la précision des lectures du niveau de saturation en oxygène chez les personnes présentant une pigmentation plus foncée grâce à sa conception ajustée.

MobiHealthActualités : Bimétrie reçue Autorisation FDA 510(k) pour sa bague en août. Quels sont vos projets pour l’avenir ?

Neil Friedman : Ce que je vais faire maintenant, c’est faire passer le message à tout le monde au sein du secteur de la santé. Nous sommes tous préoccupés par l’inéquité en matière de soins de santé, et l’élément clé de notre approbation par la FDA l’explique vraiment. Sur la page de description de l’appareil, il est indiqué : « L’anneau circul pro est doté d’un mécanisme à ressort, et la structure élastique du capteur intégré et l’arc intérieur de l’anneau sont de forme ergonomique pour offrir un ajustement parfait, l’empêchant de glisser du doigt. stabiliser le capteur sur le « ventre » du doigt et minimiser la torsion de l’anneau sur le doigt du porteur. Cela contribue également à réduire le risque de mauvaises lectures de SpO2 chez les patients présentant des pigments cutanés plus foncés.

La clé de notre bague et de notre approbation est notre facteur de forme. Parce que l’anneau est comme une demi-lune, pourrait-on dire, ici, puis il se dilate et se contracte. C’est donc de cette stabilisation dont ils parlent. Et c’est du côté du bras de la main, pas du côté pigmenté de la main. Mais en réalité, ce dont ils parlent vraiment, chaque fois que je téléphonais et parlais à un client, l’une des choses que je distinguerais serait les deux types de bases, si je pouvais vous le dire. Ce serait ce que j’appelle la base saine, c’est-à-dire les personnes qui portent les Fitbits, les Ouras…

Alors que nous sommes du côté de la santé, du côté des paramètres médicaux. Et ce que la FDA a dit, qui s’appuie sur notre brevet, c’est que pour obtenir des mesures médicales, vous devez stabiliser l’anneau ou l’appareil, qu’il s’agisse d’un anneau ou d’un objet portable, de sorte que s’ils bougent, ils ça ne sera tout simplement pas précis. Il n’y a rien de mal à cela. Je ne dis pas qu’il y a quelque chose qui ne va pas, mais n’utilisez pas ces appareils dans les décisions médicales.

MHN : Comment l’anneau circulaire peut-il être utilisé dans les décisions médicales ?

Friedmann : Premièrement, tout ce que nous fournissons, ce sont des informations. Le médecin va prendre la décision. D’accord. Nous ne faisons donc pas de diagnostic, donc je veux que tout le monde en soit conscient. D’accord, mais nous fournissons des chiffres précis, et nous fournissons des chiffres précis pour 40 % supplémentaires de la population qui, malheureusement, a été victime de discrimination. Nous pouvons aborder toute la question de la discrimination, n’est-ce pas ? Mais il est victime de discrimination depuis 40 ans parce que c’est connu depuis 40 ans cette oxymétrie a ce problème.

Il y a donc un vrai problème ici. Nous essayons donc de résoudre ce problème en travaillant avec les gens. Je n’essaie pas d’effrayer les gens. Je veux travailler avec les gens pour que ces appareils soient accessibles à tous. Parce qu’aujourd’hui encore, vous savez, quelqu’un souffre de BPCO, et il utilise un oxymètre du bout des doigts, et il est de couleur, ces chiffres sont faux. J’essaie donc simplement de contacter les gens pour leur faire prendre conscience que nous avons une solution, et que la solution est stable, et qu’elle est basée sur notre facteur de forme. C’est vraiment sur cela qu’il est basé.

MHN : La dernière fois que nous nous sommes parlé, vous avez mentionné que vous alliez commencer une étude au VA.

Friedmann : Nous avons été approuvés le 29 août. À la mi-août, la Clinique Mayo a publié une étude évaluée par des pairs qui indiquait que nous n’avions pas de problème de pigmentation en oxymétrie de pouls. La clinique Mayo a fait deux choses. Premièrement, ils ont bien sûr imprimé l’étude. Et puis, ils a interviewé le Dr Meier Krygerqui est notre conseiller scientifique en chef à Yale.

Nous travaillons avec le VA dans le domaine des problèmes de moelle épinière. De plus, nous travaillons avec le VA par l’intermédiaire du DOD sur le problème de brûlage.

Et le problème du foyer de brûlage est horrible. Vous savez, tous nos soldats du Vietnam, qui étaient l’agent Orange, mais si nous nous rapprochons un peu de votre âge, si je peux vous le dire de cette façon, de la guerre en Afghanistan à la guerre en Irak en passant par la guerre au Koweït, vous savez, nous avons nettoyé ces zones. Tous ces hommes ont des problèmes respiratoires potentiels et le circuit circulaire est actuellement utilisé comme dispositif de dépistage pour ces hommes et ces femmes.

Nous travaillons actuellement avec l’hôpital Northwell de New York, qui a une extension VA, et avec le VA de Kansas City. Dans le domaine des problèmes de moelle épinière, nous travaillons avec le VA de Cleveland, le VA de St. Louis, et j’ai été informé maintenant que le VA du Bronx et le VA du Minnesota se joignent également à nous.

MHN : Qu’espérez-vous faire du ring circulaire à l’avenir ? Vous savez, mon plus grand objectif est d’aider les personnes de couleur. Je suis impliqué dans la communauté noire depuis très, très longtemps avant de me lancer dans ce business. Et ce n’est pas seulement noir. Ce sont tous des gens de couleur. Et je veux vraiment aider, et pendant que nous parlons, les gens sont mal diagnostiqués. C’est terrible. Et moi, vous savez, tout le monde parle des préoccupations concernant les soins de santé et l’équité. D’accord. Maintenant, il y a une solution. Il est temps de passer du discours à la réparation.

Friedmann : Je vais donc faire cette mini annonce avec vous. Tout le monde nous a toujours demandé : pourquoi ne vous lancez-vous pas sur le marché de la consommation ? Donc nous en sommes là.

MHN : Vous vous dirigez vers le marché de la consommation.

Friedmann : Il sortira en janvier 2024. D’accord. Et franchement, maintenant nous serons en mesure de donner à ce groupe de personnes, à ce groupe en bonne santé, un cercle précis. Nous allons donc vraiment perturber cette partie du monde, car nous stabiliserons l’anneau alors que tout le monde bouge.