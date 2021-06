Questions et réponses du PDG de Roku, Anthony Wood

Roku s’est forgé une position dominante en tant que co-leader de la plate-forme de distribution de vidéos en streaming dans les foyers américains, dans une quasi-impasse avec Amazon. Les deux sociétés détiennent plus de 70 % de parts de marché, selon le cabinet d’études Parks Associates.

Mais Roku peut-il conserver son avance sur Apple et Google si l’avenir des Américains est une maison contrôlée par un appareil intelligent pour la maison à commande vocale qui peut allumer et éteindre un téléviseur et changer de chaîne ?

Ce n’est pas ce que les gens veulent, affirme Anthony Wood, PDG et fondateur de Roku. Il s’est entretenu avec Alex Sherman de CNBC dans une interview exclusive.

(Cette interview a été modifiée pour plus de longueur et de clarté. Les réflexions de Wood sur la culture de Roku peuvent être trouvées ici.)

Sherman : Parlons interactivité. Est-ce juste une question de temps avant que Roku me permette de regarder du sport et de parier sur ma télévision en même temps et de faire d’autres sortes de trucs sympas que les gens n’ont jamais vus auparavant ?

Bois: C’est une question compliquée. Quelques points. Premièrement, ce n’est plus aussi grave qu’avant, mais même aujourd’hui, de nombreuses entreprises ne comprennent tout simplement pas vraiment l’attitude des gens lorsqu’ils regardent la télévision. Ils veulent s’asseoir là, boire leur bière et regarder la télévision. Vous avez vu au fil des ans, il y a eu toute cette phase où il y avait des sociétés de télévision interactive. Ils ont tous échoué, parce que les gens ne veulent pas faire ça. Ma philosophie est de garder les choses très simples. Donc, chaque fois que des idées interactives ont surgi, nous ne le ferions pas.

Cela dit, il y a quelques exceptions. Par exemple, la publicité — nous offrons de l’interactivité à nos partenaires publicitaires. Si vous voyez une annonce qui vous intéresse, comme une annonce de voiture, vous pouvez la parcourir ou faire quelque chose de simple comme appuyer sur un bouton et m’envoyer un SMS avec une offre. Donc, nous expérimentons ce type d’interactivité car cela ne gêne pas l’expérience de visionnage. Si vous souhaitez obtenir un coupon gratuit parce que vous êtes intéressé par une publicité, appuyez sur un bouton, vous pouvez le faire.

L’un de nos principaux objectifs en tant que plate-forme est de vous aider à trouver le contenu que vous souhaitez regarder. Des choses comme la recherche universelle – où vous pouvez rechercher parmi les services un acteur ou un film – et obtenir des informations pour savoir si quelque chose est gratuit sur un service ou si vous devez le payer sur un autre, ce type d’interactivité est quelque chose que les gens adorent, si il s’agit de découvrir du contenu. Nous recherchons donc d’autres moyens d’aider les gens à découvrir un contenu interactif par nature.

En termes de paris sportifs, peut-être. On verra.

L’avenir de l’écosystème de la télévision est-il celui où chaque appareil de la maison est connecté, et j’appelle simplement ma télévision et elle s’allume, et je n’ai plus besoin de télécommande ?

Nous sommes incroyablement concentrés sur la meilleure expérience télévisuelle. C’est pourquoi nous réussissons. Il y a beaucoup de capacités que je pense stupides. Les gens ne veulent généralement pas parler à leur téléviseur pour l’allumer, par exemple. Car dès que vous l’allumez, vous devez quand même prendre votre télécommande.

Eh bien, vous le faites aujourd’hui, peut-être, mais théoriquement, vous n’êtes pas obligé, non? Pourquoi ne puis-je pas tout contrôler par la voix ? N’est-ce pas plus facile ?

Je ne pense pas que les gens veuillent parler à leur télé. Dans les cas où c’est plus rapide et plus facile – la recherche, par exemple – nous fabriquons des télécommandes vocales. Nous nous concentrons sur l’intégration de la voix dans des domaines où elle peut vraiment faire la différence, comme la saisie de votre mot de passe ou de votre adresse e-mail ou la recherche – ce sont des choses où il est fastidieux de taper des choses sur votre télécommande. Mais dans d’autres domaines, comme le simple fait de faire défiler de haut en bas ou le bouton d’alimentation, il est en fait plus facile d’utiliser la télécommande.

Mais je perds toujours ma télécommande.

Eh bien, c’est pourquoi nous vous permettons d’utiliser votre téléphone comme télécommande. Nous avons également une fonctionnalité intéressante appelée recherche à distance, où nous vous aidons à trouver votre télécommande pour vous. Nous croyons fermement aux télécommandes. Vous regardez Chromecast, ils ont fait un énorme pari que les gens n’utiliseraient pas leurs télécommandes. Ce n’était pas le cas.

L’expansion internationale est un sujet qui intéresse les investisseurs. Avez-vous une large feuille de route pour l’international ? Je sais que vous êtes un peu au Canada, au Mexique et au Brésil. Mais il y a tout un monde là-bas. Quel est le plan? Disposez-le pour nous.

Nous avons une stratégie. Nous avons des tactiques et des feuilles de route que nous ne divulguons pas. Mais notre stratégie est assez simple. Si vous regardez l’évolution de notre modèle commercial, nous nous concentrons d’abord sur l’échelle, et une fois que vous avez suffisamment d’échelle, vous commencez ensuite à vous concentrer sur la monétisation. C’est la même stratégie dont nous parlons à l’international. Avec la plupart des pays, nous sommes encore au stade de la construction par opposition à la monétisation. Il y a quelques exceptions. Avec le Canada, comme vous l’avez mentionné, c’est le premier pays où nous sommes entrés. Maintenant, nous y vendons des publicités et nous y avons The Roku Channel. Nous faisons donc de la monétisation là-bas.

L’autre partie de notre stratégie consiste à utiliser les mêmes techniques qui ont fonctionné pour nous aux États-Unis et à les appliquer à l’échelle internationale. Alors, concentrez-vous sur l’augmentation de notre part de marché de la télévision intelligente — nous sommes le numéro 1 du marché de la télévision intelligente aux États-Unis. Nous sommes le numéro 1 au Canada. Nous sommes n°2 au Mexique. Samsung est n°1 là-bas, mais nous rattrapons rapidement notre retard. C’est donc en nous concentrant sur les téléviseurs intelligents et en vendant des lecteurs à bas prix que nous gagnons en échelle. Par exemple, lorsque nous lançons un lecteur maintenant, nous le lançons dans de nombreux pays en même temps, par opposition aux États-Unis uniquement.

Si vous regardez tous les pays dans lesquels nous sommes entrés, notre part de marché augmente et nous nous en sortons bien. Android a longtemps été le choix par défaut au niveau international car c’était la seule option. C’est donc notre plus gros concurrent. Mais alors que nous ajoutons de nouveaux pays et commençons à nous concentrer sur eux, nous avons une solution géniale. La même raison pour laquelle nous avons gagné aux États-Unis est la même raison pour laquelle nous nous attendons à gagner à l’échelle internationale.

Je vais entrer dans cela dans la fonctionnalité principale plus en profondeur, mais après avoir commencé Roku, vous avez travaillé pour Reed Hastings chez Netflix pendant environ neuf mois. Avez-vous modelé votre leadership chez Roku sur lui ? Et sinon, y a-t-il eu quelqu’un que vous avez essayé d’imiter ?

Ma relation avec Netflix est évidemment très importante pour Roku, mais je n’y ai travaillé que neuf mois. C’était neuf mois. C’était une expérience géniale. J’ai beaucoup de gens que je respecte, mais je n’ai essayé de copier personne en particulier. J’avais l’habitude de lire beaucoup de livres sur les affaires quand j’étais plus jeune, mais maintenant j’ai arrêté.

Y a-t-il une raison pour laquelle vous avez arrêté ? Avez-vous eu l’impression de ne plus les utiliser ?

Je pense que vous traversez différentes phases dans votre carrière. Lorsque vous commencez, tout comme lorsque vous commencez à l’université, vous n’avez aucune idée. Ainsi, lire des livres et parler aux gens est un bon moyen d’apprendre les bases. Au fur et à mesure que vous avancez, je pense que vous devenez beaucoup plus expérimenté, et vous trouvez que beaucoup de livres ne sont pas utiles. Du genre « Oh ouais, si je ne savais rien, c’est ce que je ferais », mais ce n’est pas vraiment la bonne façon de le faire.

L’une des meilleures choses que j’ai faites pour m’aider à développer mes compétences depuis que Roku a grandi est d’avoir un conseiller, un peu comme un entraîneur. Il était le PDG d’une entreprise publique. Alors quand j’ai des problèmes, je lui parle. C’est David Krall. Il était le PDG d’Avid. Il travaille un jour par semaine pour nous en tant que conseiller. Parler à un PDG expérimenté est utile.

Décrivez-vous comme un leader.

Ce que j’essaie de faire, c’est d’embaucher de bonnes personnes – des personnes avec qui je veux travailler, donc il y a une bonne chimie et une bonne équipe – et de concevoir une stratégie et des objectifs de haut niveau. Je pourrais proposer la stratégie ou travailler avec l’équipe pour développer la stratégie, mais il y aura une stratégie. Je pense que je suis assez stratégique. Et puis, concentrez-vous sur l’exécution, en donnant aux gens la liberté et tout ce dont ils ont besoin pour faire leur travail. C’est à cela que je passe mon temps : l’embauche et la stratégie.

Vous avez 56 ans, n’est-ce pas ?

Peut-être. Cela sonne juste.

Pensez-vous diriger Roku en tant qu’entreprise indépendante dans dix ans ?

Je n’ai aucune idée. Je suis heureux de lancer Roku en ce moment. Je n’ai aucune idée de ce que je vais faire dans 10 ans.

Savez-vous qui sera votre successeur chez Roku ?

Toutes les sociétés ouvertes doivent avoir un plan de relève, alors nous en avons un. Je me concentre beaucoup sur le développement des talents de mon équipe. Mais souvent, il y a aussi des talents en dehors de l’entreprise. Donc, je ne sais pas. Je n’ai pas l’intention de partir, mais si nous embauchions un nouveau PDG, j’imagine que nous chercherions à l’interne et à l’externe.