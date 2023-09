Questions et réponses de la Mayo Clinic : compte à rebours pour gérer l’anxiété

Par Communauté d’information de la clinique Mayo (TNS)

CHER CLINIQUE MAYO : J’ai récemment eu 45 ans et je souffre d’anxiété depuis plusieurs années. Mes sentiments de peur, de stress et de fatigue ont augmenté, ce qui m’a amené à éviter les événements sociaux et à restreindre les activités que j’avais l’habitude d’apprécier. Mon amie m’a dit d’essayer quelque chose qu’elle a appelé la méditation de pleine conscience pour m’aider à gérer mon anxiété. Qu’est-ce que ce système et comment puis-je commencer à le mettre en œuvre ?

RÉPONDRE: L’anxiété est communément décrite comme une peur soutenue et extrême qu’un individu ne peut gérer, associée à l’anticipation d’un risque futur, correspondant à un événement traumatisant. Parfois, anxiété peut avoir un effet considérable et négatif sur notre vie quotidienne, notre travail, nos relations et notre bonheur total. L’anxiété peut également se manifester par une réaction de stress irritable, craintive, stressée et débilitante qui dure de quelques minutes à plusieurs jours. Presque tout le monde a ressenti de l’anxiété face à une situation anxieuse.

L’anxiété se transforme en obstacle lorsqu’elle impacte notre vie de tous les jours. L’anxiété peut avoir un effet négatif sur les individus à la maison, au travail, à l’école et socialement.

Émotionnellement, anxiété peut se manifester par une peur extrême, de la fatigue, de l’irritabilité, des crises de panique, de la paranoïa, un manque de concentration, de l’agitation ou des troubles du sommeil. Non traitée, elle pourrait en fait accroître le risque de désespoir, voire de suicide, d’un individu.

Sur le plan physique, l’anxiété peut se manifester par des douleurs thoraciques, de la diarrhée, des maux de tête, une fréquence cardiaque élevée, des douleurs musculaires, des tremblements, un essoufflement ou des sueurs.

Si rien n’est fait, l’anxiété peut exercer une pression supplémentaire sur notre santé mentale, augmentant ainsi le risque d’une mauvaise communication et d’une mauvaise prise de décision.

Et pour beaucoup de gens, l’anxiété est isolante, comme vous l’avez mentionné, parce que les gens ne veulent pas participer à des activités normales. L’anxiété peut avoir un effet sur votre volonté de faire de nouveaux pas ou de nouvelles aventures dans la vie en raison de l’inquiétude.

Les individus ont de nombreuses approches différentes pour gérer l’anxiété. Méditation de pleine conscience est une méthode dans laquelle vous vous concentrez sur une conscience intense de ce que vous voyez et ressentez dans le moment présent, sans interprétation ni jugement. L’entraînement à une telle pleine conscience implique des stratégies de respiration, des images guidées et d’autres pratiques pour détendre le corps et l’esprit afin d’aider à réduire le stress.

Dernières analyses exposées pleine conscience la méditation pourrait également être aussi efficace pour réduire l’anxiété que comme remède pour certaines personnes.

Faites cet exercice la prochaine fois que vos pensées seront captivées par le problème.

S’asseoir tranquillement. Allez vous chercher et voyez :

— 5 choses que vous pourriez voir : Vos bras, le ciel, une plante dans le bureau de votre collègue

— Quatre choses que vous pouvez ressentir physiquement : Vos orteils au sol, un ballon, la main de votre ami.

— 3 thèmes que vous pourrez entendre : Le vent qui souffle, les rires des jeunes, votre souffle.

— 2 choses que vous pourriez sentir : herbe coupée fraîche, café, savon.

— 1 chose que vous pouvez styliser : Une menthe, un chewing-gum, l’air contemporain.

Cet exercice vous aide à vous concentrer sur votre environnement dans la seconde en cours et à vous éloigner de ce qui vous rend anxieux. Cela peut aider à interrompre les schémas de pensée malsains.

Outre la méditation de pleine conscience, il existe de nombreuses techniques que vous pouvez essayer pour aider à combattre l’anxiété, notamment :

— Remède comportemental.

— Respiration profonde.

– Former.

— Journalisation.

– Méditation.

– Étudier.

— Socialiser.

— Parlez avec votre professionnel de la santé.

— Spiritualité.

— Recadrage de la pensée.

Essayez diverses choses pour voir ce qui fonctionne le mieux pour vous.

Une personne anxieuse peut demander l’aide d’un thérapeute, d’un professionnel de la santé, d’un membre de la famille, d’un ami, d’une personne d’aide collective, d’une ligne d’assistance téléphonique en cas de crise ou d’un centre de crise. En fonction de la gravité de votre anxiété, un plan de traitement comportemental, un traitement anti-anxiété et des mécanismes d’adaptation pourraient également être très utiles dans votre situation.

Quoi qu’il en soit, il est très utile de communiquer avec un spécialiste de la santé si l’une de ces conditions se produit :

– Votre anxiété devient un obstacle – dans tous les aspects de votre vie quotidienne, causant souvent des difficultés pendant six mois ou plus.

— Votre anxiété influence négativement les relations, créant des obstacles dans la vie.

— Votre anxiété se traduit par un isolement — produisant des idées de désespoir ou d’impuissance.

– Votre anxiété contrôle votre vie – lorsque votre réponse émotionnelle ou physique à une peur extrême contrôle votre vie d’une manière ou d’une autre.

La reconnaissance du stress est un élément clé pour faire face à une peur extrême et avancer dans la vie. Lorsque vous présentez l’un des signes ci-dessus ou que vous avez du mal à contrôler votre peur, demandez-vous si cela pourrait être dû à l’anxiété que vous ressentez. Il est important de partager toutes vos inquiétudes concernant la peur extrême avec votre personnel soignant afin que nous puissions vous aider à déterminer comment gérer votre anxiété et dépasser les effets hostiles d’une peur extrême. — Jill Christenseninfirmière praticienne, Médecine familiale , Système de santé de la clinique Mayo, Waterville, Minnesota

