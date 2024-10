Questions et réponses avec l’entraîneur-chef de football de Rolesville High School, Ranier Rackley

Ranier Rackley, entraîneur-chef de football du lycée de Rolesville.

L’entraîneur-chef de football de Rolesville High School, Ranier Rackley, s’entretient avec le Wake Weekly à propos de la victoire 35-0 des Rams le 18 octobre sur Millbrook et de la fin de la saison.

Joey Ellsworth, rédacteur sportif de Wake Weekly : Que pensez-vous de la victoire contre Millbrook ?

Rackley : C’était amusant. Les gars ont eu beaucoup d’énergie pendant la semaine, et cela s’est reflété dans le match. J’ai dit à mes gars : « Ne vous laissez pas emporter par le nom d’une école ou d’une équipe. Ayez simplement confiance en qui vous êtes. C’est ce qui s’est produit vendredi.

WW : Qu’est-ce que ça fait de donner [Millbrook] sa première défaite de l’année ?

Rackley : Nous savions ce que nous devions faire. J’avais toute la confiance du monde en mon staff et en mes joueurs en ce qui concerne notre préparation. Cela faisait du bien de leur donner leur premier L, mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Continuons d’avancer et faisons ce que nous avons à faire pour le reste de la saison.

WW : Vous êtes passés de la défaite lors du deuxième match de la saison contre un redoutable Grimsley à la 6e place de l’État. Comment avez-vous rebondi après la première défaite ?

Rackley : Juste en parlant à mes gars. Nous avions un objectif sur le dos au début de la saison : le « non ». 1 équipe de l’État », et j’ai dit à mes gars que nous n’avions rien fait pour être n°1. Face à une équipe comme Grimsley, nous avons perdu, mais j’avais l’impression que nous avions laissé beaucoup de choses sur la table. Encore une fois, c’était la deuxième semaine. Si c’était la huitième semaine, ce serait différent. Nous avons beaucoup appris de ce match et nous nous sommes améliorés chaque semaine.

WW : Alors qu’il ne reste que trois matchs, qu’est-ce qui vous passe par la tête ?

Rackley : C’est fou. Ça passe vite. C’était comme si hier nous étions au camp d’équipe. Maintenant, c’est fini et il ne reste plus que trois semaines avant le début des séries éliminatoires. L’objectif est de s’améliorer de semaine en semaine et de voir comment ça se passe jusqu’aux séries éliminatoires.

WW : Braden Atkinson est sans doute meilleur que quiconque à la conférence cette année. Que pensez-vous de son impact ?

Rackley : Vous dites la conférence, mais je dis l’État. [Atkinson] les lumières sont éteintes. C’est sentimental qu’il ne reste potentiellement que trois matchs, puis les séries éliminatoires. C’est tout pour lui. Ce gamin et moi sommes ensemble depuis longtemps, mais il joue bien au football en ce moment.

WW : Tu ne peux pas parler de [Atkinson’s] succès sans évoquer Gavin Waddell, Jaedon Alford et Anthony Roberts. Pouvez-vous nous parler de ce noyau de réception ?

Rackley : Ces gars ont aidé [Atkinson] amener son jeu à cette hauteur, mais avoir un excellent quart-arrière comme lui qui met le ballon dans certaines positions qu’un arrière défensif ou un secondeur ne peut pas obtenir aide ces joueurs à se séparer. C’est un groupe jeune et talentueux qui est sur scène ensemble depuis trois ou quatre ans. Je suis impatient de voir comment se déroulera le reste de la saison avec ces gars-là. En particulier [Waddell] et [Roberts]. [Waddell] a encore un an et [Roberts] il lui reste encore deux ans. Le fait que ces gars-là s’améliorent de semaine en semaine est plutôt effrayant. Je suis ravi de voir ces gars grandir.

WW : Comment veux-tu terminer l’année ? Y a-t-il quelque chose sur lequel vous aimeriez travailler spécifiquement ?

Rackley : Je viens juste de finir. Ces deux/trois dernières années, nous sommes arrivés à ce point charnière du troisième/quatrième tour des séries éliminatoires et nous ne finissons pas. J’ai l’impression que c’est le championnat ou l’échec maintenant. L’objectif est de finir, c’est donc mon objectif.

WW : Est-ce que vous accordez une certaine attention aux séries éliminatoires en ce moment ?

Rackley : Non, juste [focusing on getting] mieux de semaine en semaine. Ce que je dis à mes gars, c’est de jouer au football de Rolesville. Si nous nous laissons emporter par les trucs futuristes, alors nous ne pouvons pas jouer dans le présent. Nous devons donc nous concentrer sur le présent et nous soucier du reste en dernier.

WW : Alors que la saison touche à sa fin et que certains joueurs partent, comment voulez-vous que votre équipe et les fans qu’elle attire se souviennent de vous ?

Rackley : Impact et comment nous avons terminé. Tout le monde veut hisser ce trophée dans les airs et j’ai l’impression que c’est un bon groupe de gars. J’ai dit, même lorsque ces seniors étaient maintenant des étudiants de première année, que c’était une excellente classe senior que nous avions dans la classe ’25. J’ai l’impression que ces gars-là ont une grande chance de partir, et que le meilleur gain est de tout gagner.

WW : Qu’est-ce que ça fait d’avoir un joueur comme Riley Daniels qui domine deux sports, mène toute la conférence dans presque toutes les statistiques du football et reçoit deux coups de pied en jeu vendredi pour ce programme ?

Rackley : Je dis cela avec tout le plus grand respect pour nos gars…[Daniels] est le meilleur athlète de notre équipe. Pour faire ce qu’il fait, jouer deux ou trois matchs de football par semaine et ensuite jouer pour nous le vendredi soir à un niveau élevé, je ne pourrai jamais assez remercier Riley. C’est un garçon formidable sur et en dehors du terrain. J’ai aussi la chance de l’avoir pour l’année prochaine.

WW : Que pensez-vous du match contre Knightdale ?

Rackley : Jouez au bal de Rolesville. Il suffit d’y aller et d’exécuter la manière dont nous devons exécuter pour sortir victorieux.