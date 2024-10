Questions et réponses avec Jody Shadduck-McNally, commissaire du comté du district 3

Jody Shadduck-McNally

Poste recherché : Commissaire du comté de Larimer, district 3

Faire la fête: Démocrate

Site web: jodyforlarimer.com

Shadduck-McNally se présente contre Le républicain Ben « Oncle Benny » Aste pour le bureau.

Les réponses de Shadduck-McNally sont ci-dessous. Les réponses ont été modifiées pour l’orthographe et pour se conformer au style AP.

Quelle est votre profession actuelle et quelles sont vos 3 expériences les plus pertinentes ?

En tant que commissaire sortant du comté de Larimer, j’ai 4 ans d’expérience à temps plein, notamment :

Président du BOCC, président du Conseil des politiques de santé comportementale, vice-président du Conseil régional de réduction des opioïdes

Nommé au Colorado Forest Health Council, président du comité législatif

Membre du Rural Action Caucus, du comité directeur de l’environnement, de l’énergie et de l’utilisation des terres – Association nationale des comtés

Quel est votre principal enjeu lors de cette élection ?

Mon principal objectif lors de cette élection est le logement pour tous. Tout au long de mes années de plaidoyer, je me suis concentré sur des initiatives communautaires vitales, telles que le soutien à la construction d’un refuge pour jeunes sans-abri et l’élargissement de l’accès au haut débit. Chaque projet a contribué à une communauté plus forte et plus résiliente. En tant que commissaire, j’ai défendu ces causes, veillant à ce qu’elles aboutissent. Ma vision s’étend au-delà des solutions temporaires ; Mon objectif est de créer des solutions de logement durables qui offrent une stabilité et une sécurité à long terme à tous les résidents, garantissant que chacun ait accès à un logement sûr et abordable.

Quel est votre deuxième enjeu le plus important lors de cette élection ?

La deuxième question la plus importante de cette élection est la protection de la qualité de notre air et de notre eau. L’eau est essentielle à la vie et influence tout au Colorado. Comme le dit le proverbe : « quand on touche de l’eau, on touche tout ». À Larimer, il est vital pour la boisson, l’agriculture, la lutte contre les incendies, les loisirs et le maintien des écosystèmes. Je m’engage à sauvegarder nos systèmes d’eau locaux et régionaux en alignant l’utilisation des terres sur les ressources disponibles et en encourageant les communautés résilientes à relever efficacement les futurs défis liés à l’eau – cela reste une priorité absolue.

Si vous avez un troisième problème clé, parlez-en ici

Mon troisième problème clé est la poursuite de l’Initiative de santé comportementale Larimer. La santé comportementale, la toxicomanie et le suicide nous affectent tous, que ce soit en raison de pertes personnelles ou de coûts sociétaux. Au cours de mes visites dans le comté de Larimer, j’ai entendu de nombreuses histoires de communautés cherchant des solutions à cette crise. Ayant personnellement vécu la perte d’êtres chers par suicide, je comprends l’urgence d’une intervention précoce et d’un soutien en santé mentale. Il est essentiel que nous fournissions des ressources accessibles et favorisons un environnement favorable pour relever ces défis et améliorer le bien-être de nos résidents.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de briguer ce poste ?

Je suis né et j’ai grandi dans la région ; J’ai élevé ma famille ici. Le comté de Larimer est ma maison. Je me suis présentée à ce poste en 2020 et je suis fière de devenir la première femme élue commissaire du district 3. Pendant des décennies, j’ai fait du bénévolat dans de nombreux domaines et j’ai siégé à des conseils d’administration et à des commissions. Devenir un décideur politique était crucial pour protéger notre qualité de vie et amplifier la voix des résidents de Larimer. Alors que je cherche à être réélu, je me souviens des liens et des histoires qui ont façonné mon parcours, guidé par les valeurs de leadership, d’intégrité et de dévouement en faveur de la sécurité, de l’inclusion et d’un environnement propre pour tous.

Comment aborderiez-vous les responsabilités de votre fonction différemment de votre adversaire s’il était élu ?

Je donnerai la priorité à l’engagement communautaire et à la collaboration dans mes responsabilités. Ma vaste expérience au sein de conseils et de commissions, avant et pendant mon mandat de commissaire, me donne un aperçu unique des défis auxquels sont confrontées les familles du comté de Larimer. Je me consacre à préserver notre qualité de vie pour tous les résidents, en donnant la priorité aux personnes plutôt qu’au gain personnel. Mon objectif est de créer un environnement inclusif et abordable permettant à chacun de vivre, de travailler et de s’épanouir. Ma prise de décision sera basée sur des données, stratégique et intégrant diverses contributions pour garantir que notre travail reflète les perspectives de la communauté.

