Questions éprouvantes pour les ministres alors que la pression sur Zahawi augmente

Rishi Sunak subit une pression croissante pour limoger Nadhim Zahawi alors que la querelle sur les affaires fiscales de l’ancien chancelier menace d’attirer d’autres membres du cabinet.

Le chancelier Jeremy Hunt a été contraint de dire qu’il n’avait jamais payé d’amende au fisc à la suite d’informations selon lesquelles M. Zahawi aurait été condamné à une amende d’environ 1 million de livres sterling.

A posé la même question, un certain nombre d’autres ministres du cabinet ont refusé de commenter alors que les troubles conservateurs à propos du président du parti se propageaient. À propos de M. Zahawi, Philip Hammond, qui était chancelier sous Theresa May, a déclaré qu’il « ne se serait pas senti capable » d’accepter le poste si « j’étais actuellement engagé dans un différend fiscal avec HMRC. Ce n’est tout simplement pas juste.

Au départ, M. Hunt avait résisté à parler de ses affaires fiscales personnelles, affirmant qu’il ne pensait pas que les gens ordinaires étaient “intéressés à distance”.

Mais peu de temps après, il a fait marche arrière en concédant que “je suis chancelier, donc pour mémoire, je n’ai pas payé d’amende HMRC”.

Un revirement similaire s’est produit mercredi lorsque Downing Street a initialement refusé de dire si Rishi Sunak avait payé ou non une amende, qualifiant ses affaires fiscales de “confidentielles”, avant de préciser qu’il ne l’avait pas fait.

Des sources proches d’un certain nombre d’autres ministres du cabinet, dont Michael Gove et James Cleverly, ont refusé de commenter.

Mais les experts fiscaux ont averti que les retombées de la ligne Zahawi risquaient de chasser « les bonnes personnes de la politique ».

Dan Neidle, de Tax Policy Associates Ltd, a déclaré qu’il était mal à l’aise que M. Hunt ait été interrogé sur la question et a également établi une distinction entre ceux qui ont payé des sommes plus importantes et ceux qui ont peut-être payé une pénalité de retard de 100 £ au HMRC.

M. Neidle, comme The Independent, a fait l’objet de menaces judiciaires de la part de M. Zahawi l’été dernier alors qu’il s’enquérait de ses affaires fiscales.

Alors que la pression montait sur M. Zahawi, l’ancien chancelier conservateur Ken Clarke a suggéré qu’il ne pouvait pas “être autorisé à attendre” le résultat de l’enquête ordonnée sur sa conduite.

Le premier ministre écossais Nicola Sturgeon a également demandé pourquoi M. Zahawi prolongeait “l’agonie” en gardant M. Zahawi dans son cabinet.

Du jour au lendemain, le député conservateur Sir Jake Berry a déclaré qu’il était “insoutenable” que M. Zahawi reste en poste.

Le Premier ministre a ordonné une enquête sur M. Zahawi, le président du Parti conservateur, après qu’il est apparu qu’il avait réglé un différend fiscal de plusieurs millions de livres alors qu’il était chancelier.

M. Zahawi a maintenant autorisé le HMRC à discuter de son règlement – ​​estimé à environ 4,8 millions de livres sterling et comprenant une amende – avec l’enquêteur principal Sir Laurie Magnus.

La pression sur l’ancien chancelier s’est accrue après que le patron du HMRC, Jim Harra, a déclaré jeudi aux députés qu’il n’y avait “aucune pénalité pour des erreurs innocentes dans vos affaires fiscales”.

Interrogé après un discours à Londres, M. Hunt a déclaré qu’il ne parlerait pas de ses propres impôts en ajoutant “mais je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit sur lequel vous trouveriez intéressant d’écrire, si je peux m’exprimer ainsi”.

Interrogé une deuxième fois, il a répondu: «Je ne pense pas que les gens chez nous s’intéressent à distance aux affaires fiscales des particuliers» et a plutôt suggéré qu’ils se souciaient des cinq priorités du gouvernement, notamment la réduction des listes d’attente dans les hôpitaux.

M. Sunak a concédé mercredi qu’il aurait été “politiquement opportun” de limoger M. Zahawi, mais a déclaré qu’il “attendrait les conclusions” de l’enquête pour savoir si M. Zahawi avait enfreint le code ministériel.

Il y a plus d’une semaine, M. Sunak a déclaré aux députés lors des questions au Premier ministre que M. Zahawi avait abordé ses affaires fiscales “dans leur intégralité”.

Mais en quelques jours, il avait lancé une enquête par Sir Laurie, son conseiller en éthique indépendant, admettant qu’il y avait “des questions auxquelles il fallait répondre” après la révélation de la pénalité fiscale.

M. Sunak a insisté sur le fait qu'”aucun problème n’a été soulevé avec moi” lorsqu’il a nommé M. Zahawi à son poste actuel.

Les travaillistes et d’autres hauts conservateurs, dont Caroline Nokes, ont demandé à M. Sunak de renvoyer M. Zahawi de manière permanente ou temporaire.

M. Zahawi n’a pas démenti les informations du Guardian selon lesquelles il représentait environ 30% de la colonie.

Sir Jake, le prédécesseur de M. Zahawi en tant que président du parti, l’a appelé à se retirer pendant l’enquête afin que le public puisse avoir confiance dans le processus.

L’ancien ministre a déclaré à l’heure des questions de la BBC que M. Zahawi était un “ami”.

Mais, a-t-il ajouté: «Le gouvernement doit trouver un mécanisme permettant aux ministres et aux députés qui font l’objet d’une enquête de cette manière de se retirer, d’effacer leur nom, puis de revenir au gouvernement si cela est approprié.

“Je pense que de Nadhim – une grande personne qu’il est – ce serait la bonne chose à faire maintenant.”

Il a ajouté: “Je pense qu’il est insoutenable qu’un ministre reste à ce poste pendant que cette enquête se poursuit.”