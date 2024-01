Questions du repêchage de la NFL 2024 pour les équipes avec les 10 meilleurs choix

La saison 2023 de la NFL est terminée pour 28 équipes, et désormais leurs regards se tournent vers l’intersaison. Chaque équipe réfléchit à une agence libre en mars et planifie le repêchage de 2024 en avril.

Cette classe de draft offre encore une fois beaucoup d’enthousiasme, en commençant par le sommet. Les Bears de Chicago possèdent le choix n°1 pour la deuxième année consécutive et ont une autre décision difficile à prendre : l’échanger et ajouter plus de capital, ou quitter Justin Fields et prendre un autre quart-arrière. Les Bears possèdent également le 9e choix au classement général. Plusieurs équipes recherchent désespérément un passeur de franchise dans ce repêchage, ce qui ajoutera à l’intrigue des prochains mois.

Concentrons-nous sur les équipes qui devraient figurer dans le top 10. Nous avons demandé à nos journalistes de la NFL Nation pour ces neuf équipes de répondre à une grande question – deux pour Chicago – en regardant comment les franchises qu’ils couvrent pourraient aborder leurs choix. Bien sûr, quelques équipes n’ont pas encore d’entraîneur-chef, mais nous pouvons avoir une première idée de la façon dont chaque choix pourrait évoluer.

Quelles sont les dernières nouvelles sur les projets des Bears aux numéros 1 et 9 ? Quelles sont les chances que les Patriots prennent un quart-arrière au n°3 ? Les Falcons pensent-ils au quart-arrière ou au défenseur au n°8 ? Allons creuser.

Accédez à une équipe :

CHI (n°1) | WSH | NE | ARI | LAC

NYG | DIX | ATL | CHI (n°9) | NYJ

D’après ce que vous savez maintenant, les Bears sont-ils plus susceptibles de rédiger un QB ici et d’échanger Justin Fields ou de garder Fields et d’échanger le choix ?

Le directeur général Ryan Poles a déclaré qu’il prévoyait de prendre sa décision sur ce qu’il allait faire du choix n°1 au classement général en avril. Si une équipe est prête à envoyer des capitaux importants à Chicago pour Fields avant cette date, les Bears auront une voie claire sur ce qu’ils doivent faire lors du repêchage. L’année dernière, les Bears ont échangé le choix n ° 1 au début du mois de mars et ont obtenu un énorme butin.

Cette décision de modification de la franchise a un impact aussi lourd sur le terrain que financier. Il est difficile de dire dans quelle direction les Polonais penchent en ce moment, mais une fois que les Bears auront embauché un coordinateur offensif, il sera plus facile de voir si Fields ou un autre quart-arrière correspond le mieux aux plans de Chicago pour 2024. -Courtney Cronin

Que peut nous dire l’histoire du nouveau GM Adam Peters sur ce que les commandants pourraient faire ?

Peters faisait partie d’un front office des 49ers qui a basculé sur Trey Lance lors du repêchage de 2021 et a raté. Cependant, cela a frappé Brock Purdy comme choix final du repêchage de 2022, ce qui signifie que les retombées de la sélection de Lance n’ont pas été autant ressenties. Peters faisait partie des organisations gagnantes du Super Bowl en Nouvelle-Angleterre et à Denver – avec des quarts-arrières du Temple de la renommée. Son histoire est peut-être moins importante que ce dont les commandants ont réellement besoin : un quarterback avec un haut plafond. Il est difficile d’imaginer Peters aller ailleurs que comme quart-arrière avec ce choix. – John Keim

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Donnez-nous des pourcentages sur ces trois résultats : (1) ajout d’un QB avec ce choix, (2) ajout d’un QB dans le repêchage au-delà du n°3 et (3) ajout d’un QB via l’agence libre ou le marché commercial.

1. 75%. 2. 25 %. 3. 99 %. Ma première intuition est que les Patriots auront une conviction sur deux des meilleurs quarts de ce repêchage. Ainsi, 75 % reflète la réalité selon laquelle ils ne contrôlent pas ce qui se passe lors des choix n° 1 et 2.

Quant au libre arbitre et au marché commercial, les Patriots auraient dû tirer une leçon de 2023, car il coûtait cher de ne pas acquérir un quart-arrière plus expérimenté. Ce serait une surprise s’ils répétaient la même erreur. –Mike Reiss

Que faudrait-il pour qu’Arizona pas sélectionner un large avec ce choix ?

En réalité, la seule façon pour eux de ne pas prendre de receveur ici est que Marvin Harrison Jr. (Ohio State) soit retiré du tableau au moment où les Cardinals sont au chronomètre. Si cela devait se produire, ils échangeraient probablement et laisseraient le directeur général Monti Ossenfort continuer à stocker des choix pour descendre et recruter un joueur nécessaire là où la valeur correspond au poste. Harrison est le meilleur joueur de consensus dans cette classe. – Josh Weinfuss

Retirez les recherches de directeur général et d’entraîneur de la discussion : de quoi la liste n°1 des Chargers a-t-elle besoin cette intersaison ?

Pour l’instant, le plus grand besoin des Chargers est un cornerback n°1 après avoir reniflé JC Jackson en agence libre en 2022 et terminé 30e pour les verges par la passe autorisées par match (249,8) cette saison.

Leurs besoins sont cependant difficiles à évaluer, car les Chargers pourraient être très différents dans les mois à venir alors qu’un nouveau régime prendra des décisions sur l’avenir de certains des joueurs les mieux payés de l’équipe afin de respecter le plafond salarial. La priorité pourrait facilement passer au récepteur large ou au rusher de bord en fonction de ce qui se passe. – Kris Rhim

Comment les Giants peuvent-ils préparer Daniel Jones au succès avec ce choix ?

Il s’agit d’un repêchage de receveurs larges chargé au sommet, et les Giants savent qu’ils doivent trouver une option n°1 avec laquelle Jones peut établir une relation. Harrison, Malik Nabers (LSU) ou Rome Odunzé (Washington) conviendraient tous.

Si, pour une raison quelconque, leur choix préféré n’est pas inclus, ils pourraient chercher à fortifier la ligne offensive pour protéger Jones. Quoi qu’il en soit, ils combleraient un besoin criant. –-Jordan Raanan

Est-ce un endroit évident pour l’un des meilleurs plaqués offensifs de la classe, ou les Titans ont-ils d’autres besoins énormes ?

Si Joe Alt (Notre Dame) ou Olumuyiwa Fashanu (Penn State) sont disponibles, il est probable que les Titans sélectionnent l’un ou l’autre étant donné la façon dont Jaelyn Duncan et Andre Dillard se sont combinés pour accorder 29 sacs au plaqueur gauche la saison dernière.

Le Tennessee manque également de receveurs meneurs de jeu, puisque Treylon Burks, premier tour de 2022, n’a capté que 16 passes en 11 matchs lors de sa deuxième saison. Cette classe de repêchage compte trois joueurs suffisamment talentueux pour figurer dans le top 10. Ne soyez pas surpris si l’un d’eux se retrouve avec les Titans. – Turron Davenport

Est-il prudent de supposer que le directeur général Terry Fontenot s’attachera à un défenseur avec ce choix ?

Non pas du tout. Le plus grand besoin est celui du quart-arrière, car l’équipe n’a pas de joueur sur la liste sur lequel le nouvel entraîneur peut compter pour être le titulaire. En fonction de ce qui se passe en agence libre – et de qui est embauché pour être l’entraîneur – prendre un quart-arrière au n°8 serait l’option judicieuse.

S’il n’y a pas de quarterback séduisant ici ou si l’équipe recrute un vétéran en agence libre, Atlanta se tournera probablement alors vers un rusher ou un cornerback. À ce stade, cet endroit est imprévisible en raison de toutes les autres inconnues entourant l’organisation. -Michael Rothstein





Quels sont les plus gros trous dans l’effectif des Bears à l’approche de l’intersaison ?

La course aux passes de Chicago a connu une amélioration immédiate après que les Bears ont acquis Montez Sweat des Commanders à la date limite des échanges. Imaginez maintenant à quel point la ligne défensive serait meilleure avec un rusher dominant jouant en face de l’ailier défensif du Pro Bowl.

Quel que soit le rôle du quart-arrière, les Bears doivent également donner la priorité à l’ajout d’un autre receveur large pour soulager la pression exercée sur le receveur n°1 DJ Moore. Bien qu’Harrison soit probablement parti depuis longtemps avec ce choix, Odunze pourrait être un choix parfait. — Cronin

Sans choix de deuxième tour, à quoi ressemble ici la sélection idéale des Jets ?

Ils ont besoin d’aide à court et à long terme aux deux positions de plaquage, donc le scénario idéal serait apparemment Alt ou Fashanu si l’un des plaquages ​​offensifs glissait. Mekhi Becton et Duane Brown se dirigent vers l’agence libre, et Max Mitchell et Carter Warren sont mieux adaptés aux rôles de remplaçant. Alors oui, le plaquage est le besoin n°1.

Si Alt et Fashanu sont partis, ils pourraient peut-être échanger contre un tacle de deuxième niveau, récupérant ainsi un choix de deuxième ronde. — Riche Cimini