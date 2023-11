Questions du quart-arrière de la NFL : experts sur les préoccupations, les blessures, etc.

Journalistes de la NFL NationLecture de 10 minutes

Nous avons officiellement atteint la moitié du Saison 2023 de la NFL, qui semble être un bon moment pour vérifier la situation des quarts-arrières dans la ligue. Et nous avons beaucoup de choses à surveiller : en neuf semaines, 49 QB ont lancé au moins 10 passes et 46 ont commencé au moins un match.

Nous avons demandé à nos journalistes de NFL Nation de répondre à 12 grandes questions autour de la position la plus importante du jeu. Ils ont évoqué des préoccupations croissantes, des retours potentiels suite à une blessure, de grands changements dans le jeu et même certaines implications pour 2024 et au-delà. Commençons par l’Arizona, où Kyler Murray pourrait rejoindre cette liste de quarterbacks ayant débuté un match cette saison s’il parvient à revenir lors de la semaine 10. Ces 12 questions sont classées par ordre alphabétique par équipe.

Comment l’organisation évaluera-t-elle si Murray est l’homme à long terme ?

Il est important de noter que les Cardinals le considèrent désormais comme leur quart-arrière à long terme et qu’il faudrait que quelque chose se produise pour changer cela. Cela dit, l’Arizona a évidemment une décision importante à prendre si elle se retrouve au sommet ou près du sommet du repêchage pendant l’intersaison.

Gagner, bien qu’important, ne sera pas le facteur déterminant. L’Arizona veut voir de la cohérence, de l’amélioration et de la production – Murray était 19e au QBR la saison dernière avant sa déchirure du LCA à 53,6 – dans ce nouveau schéma. Si, pour une raison quelconque, aucun de ces objectifs n’est accompli et que Murray ne s’intègre pas bien avec l’équipe d’entraîneurs de Jonathan Gannon une fois de retour sur le terrain, alors l’Arizona pourrait réévaluer s’il est la réponse à long terme. Mais à part ça, il sera leur homme. — Josh Weinfuss, journaliste des Cardinals

Les Falcons sont-ils plus susceptibles de s’en tenir à Desmond Ridder ou Taylor Heinicke comme titulaire en 2024, ou de choisir quelqu’un de nouveau ?

À ce stade, il semble que la tendance soit vers quelqu’un de nouveau, surtout si les Falcons ne participent pas aux séries éliminatoires dans une division suspecte de la NFC Sud. Ridder montrait des progrès – il a complété 65,4 % de ses passes cette saison – et voyait mieux le terrain ces dernières semaines, mais les revirements (en particulier les échappés) faisaient partie de son banc. Et bien que Heinicke soit le parfait starter de bridge ou le remplaçant de haut niveau, se lancer dans une potentielle saison décisive avec lui en tant que quart-arrière partant semble peu probable pour le moment.

Pourquoi Loza est à fond sur Lévis Liz Loza explique tout ce qu’elle aime chez le nouveau quart-arrière des Titans, Will Levis.

Comment cela changerait-il ? Si les Falcons se qualifient pour les séries éliminatoires soit grâce à un bon parcours de Heinicke, soit grâce à un retour dans l’alignement et à un jeu considérablement amélioré de Ridder, cela donnerait au moins à Atlanta quelque chose à penser avant 2024. – Michael Rothstein, journaliste des Falcons

Dans quelle mesure les projets de loi sont-ils préoccupés par L’épaule droite de Josh Allen blessée ?

Comme aime le dire l’entraîneur Sean McDermott, toutes les blessures sont préoccupantes. Et cela s’applique particulièrement lorsqu’il s’agit de l’épaule du quart-arrière de la franchise.

L’offensive des Bills a connu des hauts et des bas dans l’ensemble, mais depuis qu’Allen a initialement subi une blessure contre les Giants au cours de la semaine 6, il a complété 3 des 15 tentatives de passes de 20 verges aériennes ou plus, et une tentative a été effectuée pour une interception. L’équipe a limité son travail la semaine dernière, car il n’a pas participé à l’entraînement mercredi et il ne lançait pas autant qu’il le ferait normalement lors des échauffements d’avant-match avant le match de la semaine 9 contre les Bengals.

Cependant, en ce qui concerne les appels de jeu, le coordinateur offensif Ken Dorsey a déclaré que les Bills n’étaient pas trop inquiets du fait que l’épaule d’Allen soit un problème dans le match des Bengals. “Nous étions parfois un peu plus verticaux que par le passé parce que nous nous sentions bien là où se trouvait l’épaule de Josh et il se sentait à l’aise avec cela”, a déclaré Dorsey. – Alaina Getzenberg, journaliste des Bills

Quelle a été la plus grande différence dans le jeu de Joe Burrow au cours des derniers matchs ?

Santé et mobilité. Burrow est un quart-arrière complètement différent maintenant que son mollet droit est revenu à pleine puissance. Les entraîneurs, les joueurs et les adversaires ont tous noté la différence dans les performances de Burrow, notamment lors de ses récentes victoires.

Depuis la semaine 5, Burrow se classe cinquième en QBR hors poche (87,0) après avoir été 25e dans cette catégorie au cours du premier mois (14,0). Cette capacité à prolonger les jeux a produit d’importants gains et des conversions clés au cours de la séquence de quatre victoires consécutives de Cincinnati. – Ben Baby, journaliste des Bengals

Qu’entendez-vous sur la probabilité que Dak Prescott obtienne une autre prolongation après la saison ?

Dernièrement? Rien. Mais Jerry Jones et Stephen Jones n’ont cessé de répéter que Prescott serait le quart-arrière des Cowboys en 2024 et au-delà. Il a un plafond de 59,4 millions de dollars en 2024 et son contrat expire après la saison prochaine.

Idéalement, les Cowboys lui accorderaient une prolongation pendant l’intersaison pour réduire ce plafond et permettre à l’équipe d’ajouter plus de meneurs de jeu à la liste, mais les négociations pour son accord actuel ont pris beaucoup plus de temps que prévu, et il est possible que les choses s’allongent à nouveau. . Il convient de noter que Prescott a des clauses de non-échange et de non-franchise dans son accord actuel.

Peu importe le moment où quelque chose se produit, avec la façon dont Prescott a joué au cours des trois derniers matchs (huit passes de touché, une interception), il est difficile d’imaginer les Cowboys vouloir recommencer à la position la plus importante. — Todd Archer, journaliste des Cowboys

Quels sont les trois mots qui décrivent le mieux le match Russell Wilson-Sean Payton jusqu’à présent ?

Travaux en cours. Wilson a eu quelques moments cette saison où il avait l’air à l’aise et a été productif en attaque – mais il a parfois aussi ressemblé à lui-même en 2022. Il compte deux journées de passe de 300 verges cette saison, mais aussi deux performances avec moins de 120 verges. En fait, il n’a disputé que cinq matchs dans sa entier carrière avec moins de 120 verges par la passe, et deux ont été enregistrées au cours des trois derniers matchs des Broncos.

Denver devra prendre une décision concernant Wilson à l’avenir, et des pertes potentielles de 35,4 millions de dollars la saison prochaine et de 49,6 millions de dollars en 2025 (s’il devait être libéré avant le 1er juin) sont des raisons de faire une pause. Quelles que soient les perspectives de repêchage des Broncos, mars sera le point de bascule pour la suite des choses pour Wilson. Alors que son salaire de base pour 2024 est déjà garanti, son salaire de base pour 2025 – 37 millions de dollars – devient entièrement garanti s’il est sur la liste le cinquième jour de la nouvelle année de ligue.

Payton doit trouver une meilleure façon d’adapter Wilson à ce qu’il veut faire en attaque, au moins jusqu’à ce que les Broncos aient une perspective à ce poste. — Jeff Legwold, journaliste des Broncos

Quelle est la probabilité que les Raiders quittent Jimmy Garoppolo pendant l’intersaison ?

Que diriez-vous … très? Mettre Garoppolo au banc dans le cadre de la réinitialisation qui a vu l’entraîneur Josh McDaniels, le directeur général Dave Ziegler et le coordinateur offensif Mick Lombardi tous se faire licencier n’augure rien de bon pour l’avenir du QB à Las Vegas. Il a lancé neuf interceptions en six matchs mais sept passes de touché. Là encore, tout dépend de la façon dont la recrue Aidan O’Connell et les Raiders jouent en l’absence de Garoppolo. L’entraîneur par intérim Antonio Pierce a également déclaré que nous n’avions probablement pas vu Garoppolo pour la fin cette saison.

De nombreux facteurs sont encore en jeu pour déterminer si les Raiders doivent rechercher un QB de franchise lors du repêchage de 2024, où le Football Power Index d’ESPN prévoit qu’ils choisiront au 6e rang. — Paul Gutierrez, journaliste des Raiders

Quelles sont selon vous les chances que l’agent libre Kirk Cousins ​​revienne au Minnesota en 2024 ?

De nombreuses personnes dans l’organisation des Vikings souhaitent ramener Cousins ​​​​la saison prochaine, et il a déclaré qu’il souhaitait terminer sa carrière au Minnesota. En fin de compte, la décision sera entre les mains de Cousins.

Il n’a jamais profité d’un rabais dans sa ville natale et il obtiendrait probablement de grosses offres sur le marché des agents libres malgré sa déchirure du tendon d’Achille droit. Et comme les Vikings prévoient d’accorder au receveur Justin Jefferson un contrat de la taille d’un quart-arrière, ils pourraient ne pas correspondre à l’offre la plus élevée.

Quant au partant actuel Joshua Dobbs, aucune équipe ne ferait de plans futurs sur un seul match. Compte tenu de son historique de mouvements dans la ligue, il est peu probable qu’il puisse remplacer Cousins ​​​​en tant que quart-arrière partant du Minnesota en 2024. — Kevin Seifert, journaliste des Vikings

Quelles sont les dernières nouvelles sur le potentiel d’Aaron Rodgers de revenir à un moment donné cette saison ?

Rodgers vise à revenir dans « quelques quinzaines », ce qui signifie environ six semaines. Mais ce n’est pas parce qu’il le dit que cela arrivera. Non seulement Rodgers doit être médicalement autorisé après sa déchirure d’Achille gauche au cours de la première semaine, mais les Jets devraient également prendre une décision de football basée sur le risque et la récompense. Beaucoup dépendra de la place de l’équipe au classement de l’AFC. Les Jets ont actuellement une fiche de 4-4, et s’ils sont hors de combat en fin de saison, cela n’aurait aucun sens de le ramener. — Rich Cimini, journaliste des Jets

Dans quelle mesure les Eagles sont-ils préoccupés par la blessure au genou gauche de Jalen Hurts ?

Il n’y a pas de sonnette d’alarme. Hurts aurait une contusion osseuse au genou gauche. Il a souffert de la douleur ces dernières semaines et a reçu un tir direct au genou contre les Cowboys, ce qui l’a clairement affecté. Mais Hurts n’a manqué aucun entraînement ni temps de jeu, et il continue d’opérer à un niveau élevé même avec sa mobilité inférieure à 100 %. J’espère que la semaine de congé aidera à la guérison. — Tim McManus, journaliste des Eagles

Dans quelle mesure l’offensive des Titans va-t-elle changer avec Will Levis remplaçant Ryan Tannehill ?

L’offensive elle-même ne changera pas beaucoup du point de vue du jeu. Mais recherchez des passes plus verticales en raison du désir de Lévis de pousser le ballon sur le terrain. Depuis ses débuts lors de la semaine 8, il mène la NFL en verges aériennes par tentative de passe (10,1). Mais il a admis qu’il devait être plus conscient des itinéraires souterrains, alors attendez-vous à le voir s’adapter en conséquence à l’avenir.

De plus, la mobilité de Lévis et sa capacité à effectuer des lancers avec son pied arrière contribueront à réduire le total de sacs des Titans. Le Tennessee en a pris 29 cette saison, à égalité pour le…