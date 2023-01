Questions difficiles pour l’expansion de BC Transit du conseiller de West Kelowna

Le conseil de West Kelowna a entendu une mise à jour sur les plans de croissance et d’expansion de Kelowna Regional Transit (KRT) lors de sa réunion régulière du 24 janvier.

James Wadsworth, directeur du développement du projet chez BC Transit, a déclaré au conseil qu’il prévoyait une croissance démographique. Il a utilisé le réseau de Victoria, qui compte 350 autobus, comme exemple de l’endroit où pourrait se trouver le transport en commun de Kelowna au cours des prochaines années.

“Nous avons fait une prévision et nous pensons que nous avons besoin d’un plan qui prend en charge 230 bus”, a déclaré Wadsworth.

KRT dispose actuellement d’une écurie de 110 bus dans son installation de Hardy Road, qui a été conçue pour 70 véhicules. En avril 2022, la ville de Kelowna a réussi à faire retirer 40 acres de propriété de la réserve de terres agricoles pour faire place à une nouvelle installation de transport en commun au sud de l’UBC Okanagan.

Wadsworth a noté que le processus de conception du projet coûtera environ 4 millions de dollars. C’était une préoccupation pour le conseiller. Rob Friesen.

“C’est énorme, c’est beaucoup d’argent”, a-t-il déclaré.

Wadsworth a ajouté que le prix était raisonnable compte tenu de la planification impliquée.

« Vous parlez de services d’ingénierie, d’études de site, de conception de routes et de bâtiments, et il y a beaucoup de temps d’engagement avec le public et les gouvernements locaux », a-t-il expliqué.

Wadsworth a également noté que le projet est éligible à une subvention fédérale.

“Si vous réalisez un projet comme celui-ci, vous devez avoir une très bonne analyse de rentabilisation, et nous développerons une analyse de rentabilisation qui expliquera pourquoi et comment nous le faisons.”

Le conseil a accepté d’écrire une lettre à l’appui d’une demande de subvention. La présentation comprenait également des prévisions et des plans de croissance au sein de KRT.

Friesen a ajouté que même s’il appréciait le rapport, il avait encore du mal avec l’investissement que West Kelowna fait dans le transport en commun.

Il a noté que la géographie et la densité dans les zones périphériques de la communauté rendent difficile la fourniture d’un service constant, adéquat et rentable.

« Je ne suis pas controversé, mais je lance un défi et je demande comment pouvons-nous faire en sorte que cela fonctionne ? Je pense que c’est important. Je veux voir moins de voitures sur la route. Je ne suis tout simplement pas sûr que le modèle actuel permettra d’y arriver.

Friesen a également mis la délégation de BC Transit au défi de sortir des sentiers battus en matière de prestation de services et d’efficacité.

“Nous avons des individus qui en dépendent à cent pour cent”, a-t-il déclaré. « Mais comment pouvons-nous l’obtenir pour qu’il soit plus fiable ? Comment pouvons-nous l’obtenir pour qu’il soit plus convivial et comprendre que tout cela a un coût ?

Chelsea Mossey, directrice principale de BC Transit Kelowna, a déclaré qu’elle envisageait des solutions innovantes, citant comme exemple le transport en commun numérique à la demande via un smartphone.

« C’est certainement une tendance que nous constatons dans l’ensemble de l’industrie du transport en commun », a-t-elle déclaré. “Cela ne veut pas toujours dire qu’il y a nécessairement des gains d’efficacité trouvés, mais il y a dans certains cas une efficacité améliorée du point de vue du cycliste.”

Le transit numérique à la demande pourrait devenir un projet pilote dans le KTR en 2024.

