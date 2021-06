Questions de taille? Les États-Unis donnent à Trinité-et-Tobago, 1,4 million d’habitants, 80 flacons de Pfizer Jab — RT USA News

Washington a un plan ambitieux pour faire don de millions de doses de vaccins aux pays les plus pauvres. La nation insulaire des Caraïbes de Trinité-et-Tobago a reçu un petit cadeau de 80 flacons, mais certains sont confus quant à la taille.

Samedi dernier, Trinité-et-Tobago a reçu un « petit don » de vaccins Pfizer, selon son ministère de la Sécurité nationale. La déclaration a également exprimé sa gratitude pour tous ces cadeaux que la république a reçus de divers pays. Bien qu’elle n’ait pas divulgué la taille de la livraison, l’ambassade des États-Unis a rempli le blanc lundi, affirmant que le don comprenait 80 flacons de vaccin.

Le producteur embouteillant six doses par flacon, le paquet s’élève à 480 doses, assez pour inoculer complètement 240 personnes. Mais comme l’a dit le communiqué de l’ambassade des États-Unis, « chaque dose compte. »

Il est entendu que le rôle des États-Unis pour aider Trinité-et-Tobago à faire face à Covid-19 serait bien plus important que la livraison de 80 flacons. Cependant, sa taille modeste a incité de nombreux commentateurs à répondre avec sarcasme.

Trinité-et-Tobago, qui compte environ 1,4 million d’habitants, compte sur les dons étrangers de vaccins pour alimenter son programme de vaccination. Dans le cadre du programme de partage de vaccins Covax de l’Organisation mondiale de la santé, 100 800 doses ont été allouées, avec deux livraisons sur trois de 33 600 doses livrées à ce jour.

Les États-Unis font partie des principaux donateurs du programme et ont promis quelque 19 millions de doses de vaccin, dont environ six millions de doses pour l’Amérique latine et les Caraïbes, a déclaré Washington plus tôt ce mois-ci.





Certains vaccins ont également été fournis à Trinité-et-Tobago dans le cadre d’accords bilatéraux avec des pays individuels. La Chine, par exemple, a envoyé 100 000 doses de son vaccin Sinopharm.

D’autres livraisons sont prévues, le Premier ministre Keith Rowley a donc déclaré plus tôt ce mois-ci que son gouvernement espérait vacciner au moins 500 000 personnes tout au long de l’été. Le week-end dernier, il s’est excusé auprès de la nation pour que le déploiement n’ait pas été aussi fluide qu’on l’espérait.

Je suis heureux de mettre à jour que l’envoi de 200 000 doses de vaccins Sinopharm achetés par le gouvernement T&T est en route vers PoS ! Ravi d’être invité à accueillir cette deuxième tranche de vaccins Sinopharm demain à l’aéroport ! pic.twitter.com/aVehgirJo0 – FANG Qiu (@AmbFangQiu) 14 juin 2021

