Questions de santé | Actualités, Sports, Emplois

Présenté aujourd’hui pour votre illumination et votre amusement, le cas du « Cuisse de bouteille de champagne. » Pour beaucoup, l’idée que la jambe d’une personne puisse avoir une telle forme semble absurde, mais pour ceux qui souffrent de cette affliction, ce n’est pas une blague. Et nous ne parlons pas d’une maladie sur un million mais d’une maladie qui touche un Américain sur vingt.

C’est l’histoire de Martha, une retraitée de 70 ans, qui a travaillé pendant des années à la caisse d’un magasin d’alimentation très fréquenté. Ses antécédents médicaux étaient assez fréquents, avec un surpoids modéré et une hypertension artérielle bien contrôlée. Pendant de nombreuses années, elle a eu un problème de gonflement des jambes, mais c’était assez léger. Comme c’est souvent le cas, elle n’y prêtait pas attention.

Lorsqu’une décoloration brunâtre s’est développée sur ses tibias, Martha a supposé qu’il s’agissait de taches de vieillesse. Il n’y avait aucune douleur, même si ses jambes semblaient plus lourdes après une journée bien remplie. Un autre changement était le gonflement. Auparavant, lorsqu’elle se réveillait le matin, ses jambes étaient de taille normale, sans que la distension ne se développe le soir. Ce n’était plus le cas.

Il s’agit d’une chronologie assez courante pour l’insuffisance veineuse chronique, l’élargissement du membre se produisant plus tôt dans la journée et se résorbant moins du jour au lendemain. Comme beaucoup de personnes atteintes de cette maladie courante, des symptômes se développeront à un moment donné, Martha ressentant une douleur diffuse et intense à un moment donné de sa journée. Et elle a remarqué des varices plus importantes, de différentes tailles, apparaissant dans ses jambes. Mais lorsque la peau de sa jambe est devenue sensiblement plus foncée, irritante et presque dure, elle s’est alarmée. Martha a fait ce grand pas et a finalement consulté un médecin.

Les professions nécessitant des périodes prolongées de position debout favorisent cette condition. Une étude menée auprès d’agents de santé a révélé des signes d’IVC chez près de 70 % d’entre eux. Même si l’on pourrait penser qu’ils devraient en savoir plus, seuls 3 % portaient les vêtements de protection généralement prescrits. Les raisons de cet échec thérapeutique sont innombrables, un sujet qui nécessite une réflexion sérieuse en raison de la fréquence de la maladie.

L’incidence de l’insuffisance veineuse chronique augmente avec l’âge, touchant généralement les personnes de plus de 50 ans. Plus on vieillit, plus le risque est grand. Comme pour la plupart des maladies, une prédisposition héréditaire à l’IVC est fréquemment constatée. L’obésité est l’un des principaux candidats à l’apparition de ce problème. Une blessure traumatique au bas de la jambe, qui affecte le système veineux de la jambe, peut également conduire, avec le temps, à son développement.

La décoloration brunâtre de la jambe de Martha était due au dépôt d’une substance provenant de nos globules rouges dans la peau. Comment en est-on arrivé là et quels en ont été les effets ? Bien que cette substance ait des fonctions importantes, le sang s’accumulait dans le bas de la jambe de Martha (chaque jour). Lorsqu’il est capable de s’échapper de la veine et de se loger dans la peau, ce matériau agit pour empoisonner progressivement notre couche la plus externe, un processus aux conséquences considérables.

L’un des effets les plus prévisibles de cette situation est la fragilité croissante de la peau. Même la moindre blessure, quelque chose d’aussi insignifiant que se gratter la jambe, peut entraîner une plaie ouverte qui ne guérira pas. Ces ulcères veineux constituent le type de plaie non cicatrisante le plus courant et peuvent persister pendant des années. Bien que ces plaies ouvertes s’écoulent abondamment et puissent être assez odorantes, elles conduisent rarement à une amputation.

Mais l’épaississement de la peau que Martha a vu peut progresser, rendant de grandes zones de la jambe dures et inflexibles, raidies. Lorsqu’il s’aggrave suffisamment et englobe la circonférence du bas de la jambe, le gonflement agrandit la partie supérieure du bas de la jambe, mais la peau épaissie en dessous est trop difficile à gonfler. Le résultat est le « Cuisse de bouteille de champagne » déformation évoquée plus haut.

Martha n’a reçu aucune recommandation spécifique autre que l’encourager à faire de l’élévation pendant la journée et lui demander d’acheter des bas de contention. Elle en a trouvé dans sa pharmacie locale, mais n’a constaté qu’une légère réduction de l’inconfort. Après s’être cogné le tibia peu de temps après, un ulcère ouvert et drainant s’est développé et a mis près de deux ans à guérir. Auparavant, des thérapies appropriées auraient pu prévenir cette maladie.

De nombreuses approches devraient être adoptées lorsque CVI se développe. Comme c’est généralement le cas, plus le problème est résolu rapidement et des méthodes efficaces sont utilisées, meilleurs sont les résultats et moins les dommages sont minimisés. Malheureusement, le traitement standard consiste à utiliser des bas de contention. Leur bilan est plutôt médiocre, en partie parce que la plupart des personnes à qui l’on demande d’utiliser cette méthode achètent des bas offrant une compression inadéquate pour être efficaces. Mais certains valent mieux que rien, ils peuvent donc aider à ralentir la progression de la maladie veineuse.

Une approche plus récente consiste en une manche pour le bas de la jambe. Ce « appareil » est simple à enfiler, contrairement aux bas de prescription, qui peuvent nécessiter un effort d’équipe. Plus important encore, ceux-ci apportent des améliorations progressives puisque le porteur contrôle le niveau de compression. À mesure que le membre devient encore légèrement plus petit, les bas créent moins de compression. Ces manches sont capables de produire le même niveau de compression, même si la jambe devient plus fine. Et cela conduit à une amélioration de la couleur de la peau.

Les valvules malades du CVI ne seront pas « soigner » et ne peut pas être réparé. Mais avec une bonne compression, la peau peut récupérer et les complications évitées. Même si tout le monde ne subira pas les conséquences les plus désastreuses, la prévention reste la meilleure solution.

L’insuffisance veineuse chronique ne constitue pas une menace sérieuse pour la santé de la plupart des personnes, car les caillots sanguins dans les jambes et les caillots se dirigeant vers les poumons sont des complications rares. Mais cela peut être douloureux, voire invalidant, et vivre avec l’une de ces blessures chroniques mettra un frein à votre qualité de vie. N’acceptez pas simplement le gonflement chronique que vous ressentez, surtout s’il y a des changements de couleur. La technologie des manchons de compression a toujours fourni d’excellents résultats et est confortable à porter. Enfin une révolution dans le traitement de l’insuffisance veineuse chronique.

NOTE DE LA RÉDACTION : Le Dr Conway McLean est un médecin podiatrique qui pratique désormais la médecine du pied et de la cheville dans la péninsule supérieure, après avoir assumé la pratique du Dr Ken Tabor. McLean a donné des conférences à l’échelle internationale sur la chirurgie et le soin des plaies, et est certifié dans les deux domaines, avec une sous-spécialité en thérapie orthétique plantaire. Le Dr McLean accueille vos questions, commentaires et suggestions à [email protected].







