Questions de Neville "arrogance" de Tuchel sur la décision de Kepa Arrizabalaga

Thomas Tuchel a donné à Kepa Arrizabalagaa une bouée de sauvetage pour essayer de relancer sa carrière chancelante à Chelsea après l’avoir sélectionné pour commencer dans des matches consécutifs.

Le temps malheureux du gardien de but à Stamford Bridge a été de plus en plus jonché d’une série d’erreurs de grande envergure depuis son transfert de 72 millions de livres sterling en 2018.

L’ancien patron de Chelsea, Frank Lampard, en avait assez vu cet été lorsqu’il a remplacé Kepa par la nouvelle recrue Edouard Mendy.

Mais l’ancien stoppeur rennais n’a pas été particulièrement convaincant non plus, et il semble que Tuchel soit prêt à donner à Kepa une dernière chance de prouver sa valeur, après l’avoir démarré entre les bâtons contre Newcastle lundi.

« Eh bien, nous avons besoin d’un Kepa fort dans notre équipe et il a fait un bon match en coupe, nous avons donc décidé de lui donner un autre match pour construire un peu de rythme, un peu de confiance, de confiance », a déclaré Tuchel, avant le choc de la Premier League.

« En même temps, Edu [Mendy] la chance de récupérer la mentalité – c’est une position exigeante mentalement et en termes de concentration. Avec une seule décision, nous avons les deux avantages. «

Kepa a en fait joué dans le dernier match de Lampard en charge – la victoire 3-1 de la FA Cup contre Luton – au cours de laquelle il a laissé un tir confortable se tortiller devant lui et dans le filet.

L’Espagnol a gardé une feuille blanche au cinquième tour contre Barnsley, mais le spécialiste de Sky Sports, Gary Neville, ne pense pas que Kepa possède la qualité pour conserver la première place à long terme.