Questions climatiques : Quelles sont les solutions au changement climatique ?

Alors que le monde se réchauffe et que les événements météorologiques extrêmes se multiplient, les gouvernements et les entreprises ont été appelés à lutter contre le changement climatique par de hauts responsables, des climatologues et des militants et à réduire les niveaux de chauffage.

La température de la planète a déjà augmenté d’environ 1,1 degré Celsius (2 degrés Fahrenheit) et les effets ne feront qu’empirer à chaque dixième de degré de réchauffement supplémentaire, préviennent les scientifiques.

NOTE DE LA RÉDACTION : Cette histoire fait partie d’une série en cours qui répond à certaines des questions les plus fondamentales sur le changement climatique, la science qui le sous-tend, les effets du réchauffement de la planète et la manière dont le monde y fait face.

Les scientifiques et les responsables conviennent qu’il est important de ne pas aggraver les choses en brûlant encore plus de combustibles fossiles – charbon, pétrole et gaz naturel – qui émettent des gaz piégeant la chaleur dans l’air. Dans un rapport de 2021, l’Agence internationale de l’énergie a déclaré qu’il ne pouvait y avoir de nouveaux investissements dans les combustibles fossiles si le monde voulait atteindre ses objectifs climatiques. Le rapport le plus récent du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a déclaré que des réductions “immédiates et profondes” des carburants sales étaient nécessaires.

“Notre dépendance aux combustibles fossiles pousse l’humanité au bord du gouffre”, a déclaré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, lors de la conférence sur le climat de 2021 à Glasgow, connue sous le nom de COP26.

Le monde dépend actuellement des combustibles fossiles pour une grande partie de son électricité, de son chauffage et de ses transports, ainsi que pour l’agriculture et l’industrie. On espère que des alternatives plus propres, telles que l’énergie solaire et éolienne, remplaceront une grande partie de cette demande. Alors que les coûts des énergies renouvelables chutent, de plus en plus d’énergie est produite de manière durable, bien que la quantité totale d’énergie produite dans le monde ait également augmenté.

“Il y a eu une adoption assez rapide des énergies renouvelables, mais les émissions continuent d’augmenter”, a déclaré Elizabeth Robinson, directrice de l’Institut de recherche Grantham sur le changement climatique et l’environnement. “Nous devons également voir les émissions mondiales globales diminuer, et pour le moment, les émissions mondiales provenant des combustibles fossiles continuent d’augmenter.”

Alors que les sources d’énergie renouvelables fonctionnent bien pour la production d’électricité, d’autres industries – telles que la fabrication du ciment, l’acier et le transport maritime – seront plus difficiles à sevrer des carburants sales. C’est pourquoi les experts étudient les technologies susceptibles d’aider ces secteurs spécifiques, ainsi que la possibilité de «carburants verts», tels que ceux fabriqués à partir de matières végétales ou de déchets naturels, appelés biocarburants.

Des technologies plus récentes telles que l’hydrogène vert, qui utilise des sources d’énergie renouvelables pour produire de l’hydrogène à des fins énergétiques, et la capture du carbone, qui aspire le dioxyde de carbone de l’air, sont également explorées, mais elles sont toujours très coûteuses et n’ont pas été testées sur une grande échelle. échelle.

Le méthane, un gaz à effet de serre environ 25 fois plus efficace pour piéger la chaleur que le dioxyde de carbone mais qui ne persiste dans l’atmosphère qu’une dizaine d’années, devra également être fortement réduit. Les pays se sont engagés à colmater les fuites de méthane des puits de pétrole et des gazoducs, ce qui aurait des avantages immédiats pour freiner le réchauffement, selon les scientifiques.

Robinson a également souligné l’arrêt de la déforestation et l’ajustement des régimes alimentaires comme solutions puisque les forêts absorbent naturellement le dioxyde de carbone de l’atmosphère. L’utilisation des terres pour l’agriculture, en particulier pour le bétail, qui nécessite également de grandes quantités de terres pour le pâturage, signifie que les forêts doivent être défrichées et que davantage de gaz à effet de serre sont émis dans l’air.

“C’est un domaine très controversé, mais dans la plupart des pays à revenu élevé, la plupart des gens mangent beaucoup plus de viande qu’ils n’en ont besoin”, a déclaré Robinson.

En plus de limiter le changement climatique, les humains devront également apprendre à vivre avec un certain réchauffement. Chercher à maîtriser le réchauffement tout en apprenant simultanément à s’acclimater est connu sous le nom d’« atténuation et adaptation » dans les cercles climatiques. De nombreux responsables et scientifiques disent que les deux sont nécessaires.

“Nous devons tout faire”, a déclaré Robinson. “Il est trop tard pour dire qu’une chose est meilleure qu’une autre.”

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Dana Beltaji, Associated Press