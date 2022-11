Questions climatiques : Que se passe-t-il avec le changement climatique ?

La lutte contre le changement climatique – un terme désormais omniprésent pour désigner le réchauffement de la planète causé par les émissions humaines de dioxyde de carbone et de méthane provenant du charbon, du pétrole et du gaz naturel dans l’atmosphère – devient de plus en plus urgente, le langage des scientifiques, des responsables et des militants devenant de plus en plus sérieux d’année en année.

Le rapport le plus récent du plus grand organisme mondial de climatologues a donné une évaluation accablante de la direction que prend le monde si l’on ne fait pas plus pour freiner le réchauffement climatique. Déjà, des événements météorologiques plus extrêmes se produisent à travers le monde, allant de sécheresses et de vagues de chaleur plus longues, plus intenses et plus fréquentes à des inondations dévastatrices et des ouragans plus humides, attribués au moins en partie au changement climatique.

Comment la planète est arrivée ici, les effets actuels et futurs du changement climatique et ce qu’il faut faire ensuite, sont autant de questions que les experts étudient depuis des décennies.

NOTE DE LA RÉDACTION : Cette histoire fait partie d’une série en cours qui répond à certaines des questions les plus fondamentales sur le changement climatique, la science qui le sous-tend, les effets du réchauffement de la planète et la manière dont le monde y fait face.

Il peut y avoir une augmentation des politiques, des discussions et de l’activisme liés au climat, mais la science n’est pas si nouvelle.

Les scientifiques du début des années 1800 ont commencé à reconnaître que certains gaz et la vapeur d’eau pouvaient emprisonner la chaleur dans l’atmosphère. Et au cours des soixante dernières années, les chercheurs ont pu mesurer avec certitude que les niveaux de dioxyde de carbone dans l’atmosphère augmentaient, grâce à une station de surveillance du CO2 à Mauna Loa à Hawaï.

Les météorologues du milieu du XXe siècle ont également commencé à comprendre le climat comme un “système dynamique, en constante évolution et peut-être aussi vulnérable aux forçages et aux altérations externes”, a déclaré Martin Mahony, maître de conférences en géographie humaine à l’Université d’East Anglia qui étudie l’histoire de la science du climat et ses interactions avec la politique.

Ajoutez à cela la connaissance que les niveaux de CO2 augmentaient et les scientifiques ont commencé à se rendre compte que cela pourrait être un problème majeur.

“Dans les années 1960, vous commencez à organiser des conférences et des ateliers sur” le problème du CO2 “… réunissant des météorologues, des géophysiciens et d’autres personnes pour réfléchir aux implications de cela en termes théoriques très abstraits”, a déclaré Mahony.

Mais il ne fallut pas longtemps avant que ce puzzle théorique ne devienne une préoccupation sérieuse.

À la fin des années 1980, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a été créé pour évaluer dans quelle mesure le climat se réchauffe et si les humains y sont pour quelque chose.

Depuis son premier rapport en 1990, le lien entre les combustibles fossiles et le réchauffement climatique était clair. Le charbon, le pétrole et le gaz naturel pour l’électricité, le chauffage, les transports, les industries comme la sidérurgie et la cimenterie, les gaz de l’agriculture et les réfrigérants brûlent la planète.

Les scientifiques disent que les températures mondiales moyennes ont augmenté d’environ 1,1 degré Celsius (2 degrés Fahrenheit) depuis le milieu du XIXe siècle, provoquant des températures extrêmes plus chaudes, la montée des mers et des catastrophes météorologiques, les experts avertissant que d’autres événements climatiques catastrophiques sont en route. alors que le monde se réchauffe davantage.

« Il ne s’agira pas seulement de vagues de chaleur, de sécheresse, d’incendies de forêt et d’ouragans. Ce seront les ressources en eau, ce seront les approvisionnements alimentaires… ce seront les problèmes de sécurité nationale qui seront plus apparents qu’ils ne le sont actuellement », a déclaré Kim Cobb, climatologue à l’Université Brown.

Les personnes vivant dans les pays les moins développés ou dans les communautés les plus pauvres sont souvent les plus vulnérables au changement climatique. Beaucoup ont appelé les pays riches et très polluants, comme les États-Unis et une grande partie de l’Europe, à payer leur part afin que les pays en développement soient plus résistants aux conditions météorologiques extrêmes et puissent limiter leur utilisation des combustibles fossiles. Connu sous le nom de “pertes et dommages” dans les négociations sur le climat, c’est un domaine sur lequel les nations ont eu du mal à s’entendre ces dernières années.

Dans un moment assez rare d’accord entre les nations riches et celles plus vulnérables au climat et à faibles émissions, les pays de la conférence annuelle de l’ONU sur le climat à Paris en 2015 ont convenu de limiter le réchauffement à “bien en dessous” de 2 degrés Celsius (3,6 Fahrenheit) puisque l’époque préindustrielle, dans le but de limiter l’augmentation moyenne de la température mondiale à 1,5 Celsius (2,7 Fahrenheit).

Les alternatives aux combustibles fossiles, comme l’énergie solaire et éolienne, doivent être considérablement développées si les objectifs climatiques de Paris doivent être atteints, selon les experts. Des technologies plus récentes, comme la capture du carbone ou l’hydrogène vert, qui sont actuellement trop chères, non testées à grande échelle ou les deux, devront également être déployées pour limiter le réchauffement. Les changements dans la vie personnelle des gens peuvent également faire une différence, bien que les réductions importantes proviennent de politiques gouvernementales et de choix faits par des sociétés géantes plutôt que par des individus.

Bien que certains effets du réchauffement climatique soient verrouillés, de nombreux scientifiques pensent qu’il est possible de limiter le réchauffement à quelques dixièmes de degré de plus, mais seulement si des mesures drastiques sont prises très rapidement.

Dana Beltaji, Associated Press