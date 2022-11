Questions climatiques : est-il trop tard pour arrêter le changement climatique ?

BENGALURU, Inde (AP) – Les températures moyennes mondiales ont augmenté et les conditions météorologiques extrêmes ont déjà connu une légère hausse, donc la réponse courte à la question de savoir s’il est trop tard pour arrêter le changement climatique est : oui. Mais il est encore temps d’empêcher les effets en cascade, car chaque degré de réchauffement supplémentaire a des effets exponentiellement désastreux, selon les experts.

Un rapport de 2021 du plus haut groupe de climatologues a fourni une nouvelle analyse de la chance que le monde a de limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius (2,7 Fahrenheit) ou 2 Celsius (3,6 Fahrenheit) depuis l’époque préindustrielle dans les décennies à venir, conformément à objectifs climatiques mondiaux.

Bien que les scientifiques aient estimé qu’il était encore possible de rester dans ces limites, ils ont déclaré que cela nécessiterait des réductions immédiates, rapides et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre. Il est plus probable que la température mondiale atteigne ou dépasse 1,5 degrés Celsius de réchauffement, selon le rapport.

L’objectif de 1,5 degré est “sous assistance respiratoire”, a déclaré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

___

NOTE DE LA RÉDACTION : Cette histoire fait partie d’une série en cours qui répond à certaines des questions les plus fondamentales sur le changement climatique, la science qui le sous-tend, les effets du réchauffement de la planète et la manière dont le monde y fait face.

___

Sans action majeure pour réduire les émissions, la température moyenne mondiale devrait augmenter de 2,5 à 4,5 degrés Celsius (4,5 à 8,1 degrés Fahrenheit) d’ici 2100, selon les scientifiques.

Et les chercheurs avertissent que la situation deviendra très grave d’ici là : une fois le seuil de 1,5 degrés Celsius atteint, il y aura des vagues de chaleur croissantes, des saisons chaudes plus longues et des saisons froides plus courtes. Lorsque la barre des 2 degrés Celsius sera franchie, des seuils de tolérance critiques pour l’agriculture et la santé seront atteints.

Mais tout espoir n’est pas perdu, insistent-ils.

Au moment de la publication du rapport, Friederike Otto, climatologue à l’Imperial College de Londres, a déclaré qu’atteindre l’objectif de 1,5 degré “est toujours possible du point de vue des sciences physiques”.

“Si nous réduisons les émissions mondiales à zéro net d’ici 2040, il y a encore deux tiers de chances d’atteindre 1,5 degré et si nous atteignons globalement zéro émission nette d’ici le milieu du siècle, il y a encore une chance sur trois d’y parvenir”, a-t-elle déclaré. a dit.

Si toutes les émissions humaines de gaz piégeant la chaleur devaient s’arrêter aujourd’hui, la température de la Terre continuerait d’augmenter pendant quelques décennies, mais finirait par se stabiliser, selon les climatologues. Si les humains n’émettaient pas de gaz supplémentaires réchauffant la planète, alors les processus naturels commenceraient à éliminer lentement l’excès de dioxyde de carbone de l’atmosphère, et les températures mondiales commenceraient progressivement à baisser.

“Il existe une relation directe entre le retard et le réchauffement, et entre le réchauffement et le risque de ce que nous appellerions des impacts extrêmes”, a déclaré Ajay Gambhir, chercheur principal au Grantham Institute for Climate Change and the Environment, basé à l’Imperial College de Londres. “Malheureusement, nous constatons déjà tous ces impacts extrêmes – qu’il s’agisse de vagues de chaleur extrêmes, d’un risque accru de mauvaises récoltes, d’incendies de forêt ou du blanchissement des récifs coralliens – qui se produisent déjà.”

Il a ajouté : « Plus nous tardons à agir pour lutter contre le changement climatique en réduisant nos émissions, plus le monde se réchauffera.

___

Suivez la couverture climatique et environnementale d’AP sur https://apnews.com/hub/climate-and-environment

___

Suivez Sibi Arasu sur Twitter à @sibi123

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Sibi Arasu, Associated Press