Questions climatiques : dans quelle mesure le climat a-t-il déjà changé ?

La sécheresse incessante en Chine, en Afrique de l’Est, dans l’ouest des États-Unis et le nord du Mexique, les inondations dévastatrices au Pakistan et au Kentucky, les vagues de chaleur torrides en Europe et dans le nord-ouest du Pacifique, les cyclones destructeurs en Afrique australe et les ouragans intenses aux États-Unis et en Amérique centrale en sont quelques-uns. des événements météorologiques extrêmes récents que les scientifiques prédisent depuis longtemps seraient plus intenses avec un réchauffement climatique.

“Avec un peu plus d’un degré de réchauffement depuis l’époque préindustrielle, nous constatons déjà des conditions météorologiques plus extrêmes”, a déclaré Elizabeth Robinson, directrice du Grantham Research Institute à Londres.

NOTE DE LA RÉDACTION : Cette histoire fait partie d’une série en cours qui répond à certaines des questions les plus fondamentales sur le changement climatique, la science qui le sous-tend, les effets du réchauffement de la planète et la manière dont le monde y fait face.

Les scientifiques ont suivi avec précision à quel point le climat a déjà changé en raison de l’activité humaine. Partout dans le monde, les températures ont légèrement augmenté.

La température mondiale moyenne aujourd’hui, qui a tendance à être comparée aux estimations de l’ère préindustrielle qui a lancé la combustion massive de combustibles fossiles, a grimpé entre 0,9 et 1,2 degrés Celsius (1,6 à 2 degrés Fahrenheit) depuis 1850, en grande partie due à l’activité humaine, selon les estimations du dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. La majeure partie de ce réchauffement s’est produite à partir de 1975, à un taux de 0,15 Celsius (0,27 Fahrenheit) à 0,2 Celsius (0,36 Fahrenheit) par décennie.

La plupart des gens vivent dans des zones qui se sont réchauffées plus que la moyenne mondiale, “en partie à cause de l’urbanisation – les gens déménagent dans les villes, qui sont des îlots de chaleur urbains – et en partie en croissance démographique”, a déclaré Robinson. Les zones urbaines, regorgeant d’infrastructures absorbant la chaleur comme les routes et les bâtiments et d’une couverture arborée moins rafraîchissante, deviennent des «îlots» de temps plus chaud.

Le niveau de la mer, qui a gonflé en raison à la fois du réchauffement, de l’expansion des océans et de la fonte des glaces terrestres, a également augmenté plus rapidement. Au XXe siècle, les mers montaient d’environ 1,4 millimètre (0,06 pouce) par an, mais cela a doublé pour atteindre 3,6 millimètres par an (0,14 pouce) au cours des quinze dernières années, selon les données. Les mers ont augmenté d’environ 21 à 24 centimètres (8 à 9 pouces) jusqu’à présent depuis 1880 en moyenne, selon les estimations, le GIEC suggérant que ce sera probablement jusqu’à 43 à 84 centimètres (17 à 33 pouces) d’ici 2100.

Bien que le climat et les températures mondiales aient fluctué tout au long de l’histoire de la Terre, c’est le taux de changement qui inquiète le plus les chercheurs. Les combustibles fossiles – constitués d’anciennes plantes et d’animaux en décomposition au plus profond de la terre – ont été déterrés à un rythme extraordinaire. Les scientifiques commencent maintenant à identifier “des détails sur les taux, l’ampleur et le calendrier des changements” ainsi que l’impact variable sur les régions, a déclaré Kim Cobb, climatologue à l’Université Brown.

Alors que la planète est déjà confrontée aux effets du changement climatique, l’adaptation aux aléas est l’un des principaux moyens par lesquels les humains peuvent limiter les dégâts. Les décès liés aux catastrophes liées aux conditions météorologiques ont généralement tendance à baisser à l’échelle mondiale à mesure que les prévisions, la préparation et la résilience s’améliorent, selon les scientifiques.

“La mesure dans laquelle les gens sont blessés par un événement météorologique extrême est fortement influencée par les politiques gouvernementales”, a déclaré Robinson, mais a ajouté qu ‘”il y a des limites à l’adaptation”.

L’écrivain d’AP Science, Seth Borenstein, a contribué à ce rapport.

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Dana Beltaji, Associated Press