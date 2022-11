Questions climatiques : ce que je fais est-il important ?

Les actions individuelles des gens peuvent-elles faire une différence dans la quantité de dioxyde de carbone émise à l’échelle internationale ? Des organisations internationales comme les Nations Unies ont appelé les individus à limiter leur empreinte carbone et à vivre de manière plus durable, aux côtés des gouvernements et des entreprises.

Certains affirment qu’il serait plus efficace de se concentrer sur la modification de la politique du gouvernement et des entreprises pour limiter les émissions des secteurs de l’énergie et de l’agriculture que de demander aux individus de limiter leur empreinte carbone, mais les experts disent que même si c’est vrai, chaque réduction des émissions aide.

NOTE DE LA RÉDACTION : Cette histoire fait partie d'une série en cours qui répond à certaines des questions les plus fondamentales sur le changement climatique, la science qui le sous-tend, les effets du réchauffement de la planète et la manière dont le monde y fait face.

“Nous devrions tous être les citoyens les plus responsables que nous puissions être dans tous les sens du terme et contribuer à une existence durable sur cette planète”, a déclaré Michael Mann, climatologue à l’Université de Pennsylvanie. Il a dit que cela signifie, en partie, minimiser notre empreinte carbone en tant qu’individus.

Et cela peut prendre beaucoup de formes différentes.

La campagne des Nations Unies Act Now pour l’action climatique individuelle suggère que les gens peuvent réduire leur empreinte carbone personnelle directement en modifiant leur utilisation de l’énergie et des transports et leur consommation alimentaire. Parmi les autres méthodes moins directes de réduction des émissions de carbone, citons le désinvestissement des entreprises de combustibles fossiles dans les régimes de retraite, les manifestations pour soutenir l’action climatique et le lobbying auprès des responsables gouvernementaux pour qu’ils adoptent des politiques écologiquement durables.

Kim Cobb, un climatologue de l’Université Brown, a déclaré qu’il y avait des conséquences pour les individus ayant des empreintes carbone « démesurées ». Et il y a encore des gens qui s’engagent dans le mouvement environnemental qui ne tiennent pas compte de leur empreinte carbone personnelle.

“Je pense que nous vivons dans un moment anti-gravité où les gens sont capables de dire:” Je ne suis pas préoccupé par ma première empreinte carbone personnelle. L’action collective compte le plus », a-t-elle déclaré. À l’avenir, cependant, “il y aura un coût moral et social à supporter par ces individus”.

Pourtant, il y a certains impacts climatiques dont les gens ne sont pas individuellement responsables et ne peuvent pas changer par eux-mêmes. Plus de 70 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre produites entre 1988 et 2015 provenaient de 100 entreprises de combustibles fossiles, selon un rapport de 2017 du CDP, anciennement connu sous le nom de Carbon Disclosure Project.

Et malgré les avertissements des Nations Unies de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre, les pays prévoient d’extraire le double de la quantité de combustibles fossiles que ce qui serait compatible avec le maintien de la hausse de la température mondiale en dessous de 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit), alors même qu’ils promettent faire des coupes ambitieuses.

Ainsi, bien qu’il y ait des choses que les individus peuvent faire pour minimiser leur empreinte carbone personnelle, a déclaré Mann, “nous ne devons pas permettre aux pollueurs de recadrer la discussion afin qu’elle incombe entièrement aux individus, ce qui leur enlève la pression”.

«Nous ne pouvons pas adopter nous-mêmes une législation qui encourage les énergies renouvelables ou qui bloque les nouvelles infrastructures de combustibles fossiles. Nous ne pouvons pas imposer de réglementation à l’industrie. Nous ne pouvons pas négocier directement avec des partenaires internationaux. Nous avons besoin que nos décideurs politiques le fassent », a déclaré Mann. “Ces choses ne peuvent être adoptées qu’au niveau systématique, et c’est pourquoi nous devons maintenir la pression sur les décideurs politiques, sur les entreprises et sur ceux qui sont en mesure d’apporter les changements que nous ne pouvons pas apporter nous-mêmes.”

