Questions clés pour les deux équipes

James Harden de Brooklyn est reparti avec un vol et n’avait pas de défenseur de Milwaukee entre lui et le panier. En temps normal, Harden se serait précipité sur le bord pour un lay-up tout en essayant de commettre une faute.

Mais Harden s’est arrêté, sachant que son mauvais ischio-jambier n’avait pas assez de puissance pour l’amener au bord avant qu’un défenseur des Bucks ne le rattrape.

« James a été meilleur ce soir en ce qui concerne ce qu’il a pu faire, mais c’est difficile », a déclaré l’entraîneur des Nets Steve Nash. « Il est vraiment limité. Il ne peut pas faire beaucoup de choses qu’il a l’habitude de faire. … Une position difficile et difficile pour James de faire de son mieux, d’essayer d’aider cette équipe et de ne pas pouvoir bouger comme il le ferait normalement.

Harden n’est pas à 100%, Kyrie Irving a raté son deuxième match consécutif avec une entorse à la cheville, chaque partant des Nets a joué au moins 30 minutes dans le match 6 et maintenant les Nets rentrent à la maison pour le match 7 avec un groupe épuisé et en infériorité numérique.

Milwaukee a battu Brooklyn 104-89 dans le match 6 jeudi, égalant la série des demi-finales de la Conférence Est à 3-3.

Le match 7 est samedi (20h30 HE, TNT), et deux questions majeures se profilent :

Les Nets en ont-ils assez pour remporter une victoire de plus ?

Les Bucks peuvent-ils devenir la première équipe à remporter cette série sur la route ?

Harden a déclaré qu’il se sentait un peu mieux et qu’on s’attend à ce qu’il soit un peu en meilleure santé d’ici le début du match de samedi. Mais il ne sera pas à 100% car il joue malgré la blessure. Après avoir raté essentiellement quatre matchs, Harden a enregistré près de 46 minutes dans le match 5 et Durant a joué les 48 minutes. Les minutes s’accumulent.

« Nous n’avions pas l’air d’avoir une tonne d’énergie toute la nuit. Je pense que nous le voulions. Nous ne pouvions tout simplement pas le trouver », a déclaré Nash après le sixième match. « Dans l’ensemble, je n’ai pas aimé la façon dont nous avons joué offensivement. Nous avons juste regardé un peu lents, un peu stagnants et nous nous sommes éloignés de ce que nous faisons le mieux. Mais c’est parfois comme ça que ça se passe en séries éliminatoires.

Les Bucks ont également dominé les Nets 26-4 au chapitre des points de contre-attaque.

« Nous avons eu quelques problèmes pour revenir en transition », a déclaré Nash.

Les Nets semblaient un peu lents, et c’est peut-être juste en train de jouer sur la route contre une équipe désespérée qui avait besoin d’une victoire pour continuer sa saison.

Ou cela pourrait être plus profond que cela. Les Nets pourraient être épuisés physiquement et mentalement, essayant de surmonter les blessures tout au long de la saison.

Les Nets avaient besoin d’un grand retour et d’un match historique de Durant pour remporter le cinquième match à domicile. Durant est fantastique, mais vous ne pouvez pas compter sur lui pour encore 49 points, 17 rebonds et 10 passes décisives. Jeff Green a récolté 27 points lors du cinquième match, et même s’il en est capable, il n’est pas réaliste de penser qu’il recommencera.

Il faudra un effort d’équipe beaucoup plus complet pour que les Nets se qualifient pour les finales de la conférence.

Milwaukee n’a pas eu un bon match offensif en tant qu’équipe dans le match 6. Mais il a trouvé certaines choses qui ont fonctionné, libérant Khris Middleton pour quelques tirs ouverts et incitant Giannis Antetokounmpo à se concentrer sur ce qu’il fait le mieux – attaquer la jante.

Antetokounmpo a effectué 11 de ses 12 tirs dans la peinture, et il n’a pas pris un tir à 3 points – la première fois de cette série, il n’en a pas tenté un de derrière la ligne. C’est un bon signe pour Milwaukee.

Mais les Bucks doivent aussi gagner sur la route. Ils se sont évanouis dans la seconde moitié du match 1, ont été éliminés dans le match 2 et n’ont eu aucune réponse pour Durant et ont raté le tronçon du match 5 après avoir pris 16 points d’avance au troisième quart.

Donc, c’est le jeu 7.

Une équipe est dépensée.

L’autre n’a pas gagné sur la route dans la série.

Qui trouve un moyen ?