Questions clés posées par le témoignage de Cassidy Hutchinson

Des responsables des services secrets, s’exprimant sous couvert d’anonymat, ont déclaré que M. Engel et M. Ornato contesteraient que M. Trump ait tenté de saisir le volant de la voiture ou que M. Engel ait été frappé. Ils ont déclaré que les deux hommes ne contesteraient pas que M. Trump voulait être conduit au Capitole alors que les manifestants pro-Trump en colère, certains d’entre eux armés, se dirigeaient dans cette direction et que le Congrès était réuni pour ratifier qu’il avait perdu l’élection et que Joseph R. Biden Jr. serait le prochain président.

M. Engel et M. Ornato ont comparu en privé devant le comité. On ne sait pas quand ils réapparaîtront pour répondre aux questions sur le témoignage de Mme Hutchinson. On ne sait pas non plus quand le comité a entendu pour la première fois l’histoire des actions de M. Trump dans le véhicule de Mme Hutchinson.

Mme Hutchinson a clairement indiqué dans son témoignage public qu’elle n’avait pas une connaissance directe de l’incident, et on ne sait toujours pas ce que le comité a fait, le cas échéant, pour le corroborer. Pourtant, les alliés de M. Trump le désignent maintenant comme un faux pas de la part du comité et l’utilisent pour saper la crédibilité de son témoignage.

Les alliés de Trump ont-ils tenté d’intimider les témoins ?

Pendant des mois, le comité a laissé entendre que M. Trump ou ses proches auraient tenté d’influencer des témoins potentiels. Ses membres ont suggéré, par exemple, que M. Trump aurait pu influencer le refus du représentant Kevin McCarthy, le leader républicain de la Chambre, de coopérer à l’enquête.

Mardi, la représentante Liz Cheney, républicaine du Wyoming et vice-présidente, a montré ce qu’elle a dit être deux exemples de personnes anonymes associées à M. Trump tentant d’influencer des témoins. Un témoin s’est vu dire de “protéger” certaines personnes pour “rester en bonnes grâces dans Trump World”. Dans l’autre exemple, un témoin a été encouragé à rester « loyal ».

“La plupart des gens savent que tenter d’influencer les témoins pour qu’ils témoignent de manière mensongère présente de très graves préoccupations”, a déclaré Mme Cheney. “Nous discuterons de ces questions en comité et examinerons attentivement nos prochaines étapes.”