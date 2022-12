Questions clés alors que les États-Unis arrêtent un homme accusé de l’attentat de Lockerbie | Nouvelles du monde

Trois phrases du ministère de la Justice des États-Unis ont confirmé ce développement clé dans l’histoire de Lockerbie.

“Les États-Unis ont pris la garde de le présumé bombardier du vol Pan Am 103 Abu Agila Mohammad Mas’ud Kheir Al-Marimi.

“Il devrait faire sa première comparution devant le tribunal de district américain du district de Columbia.

“Des détails supplémentaires, y compris des informations concernant l’accès du public à la comparution initiale, seront à venir.”

Qui est Abu Agila Mohammad Mas’ud Kheir Al-Marimi ?

Masoud, comme on l’appelle, a été nommé dans un document juridique du ministère américain de la Justice de 2020 comme l’homme qui a fabriqué la bombe qui a fait exploser la Pan Am 103 au-dessus de Lockerbie en 1988.

Il avait été dans le cadre pendant de nombreuses années auparavant en tant que technicien derrière la bombe.

Selon l’affidavit, Masoud a travaillé aux côtés des deux autres hommes accusés de l’attentat – Abdelbaset Ali Mohmed al-Megrahi et Al Amin Khalifa Fhimah.

Le gouvernement américain allègue que Masoud était un expert technique travaillant pour le service de renseignement libyen connu sous le nom d’Organisation de sécurité extérieure (ESO) qui a mené des opérations contre d’autres nations et des dissidents libyens sous la direction du gouvernement libyen et parfois sous les ordres directs de l’époque. chef Mouammar Kadhafi.

Le document juridique américain affirme que Masoud a travaillé comme fabricant de bombes pour l’ESO entre 1973 et 2011.

Image:

Abu Agila Mohammad Mas’ud Kheir al-Marimi est détenu par les États-Unis



Quelle était son implication présumée dans l’attentat de Lockerbie ?

Il est allégué par le ministère américain de la justice que Masoud a reçu l’ordre de ses supérieurs de s’envoler pour Malte en décembre 1988 avec une valise contenant un engin explosif.

À Malte, Masoud a passé plusieurs jours dans un hôtel à préparer l’appareil, réglant une minuterie pour qu’elle explose exactement 11 heures plus tard.

Il est allégué que Masoud a remis la valise à Fhimah le matin du 21 décembre 1988 à l’aéroport de Luqa à Malte.

Fhimah, qui travaillait avec al-Megrahi en tant que responsable de la sécurité pour Libyan Arab Airlines, aurait enregistré la valise sur un vol d’Air Malta à destination de Francfort.

Les enquêteurs ont déclaré que la valise avait volé non accompagnée à Francfort avant d’être transférée sur le vol Pan Am 103A à destination de Londres Heathrow – le vol de liaison pour Pan Am 103.

À Heathrow, il a été transféré sur le vol 103 et il a explosé 38 minutes après le décollage à 31 000 pieds au-dessus du village écossais de Lockerbie.

Sur quelles preuves le ministère américain de la Justice fonde-t-il ses accusations ?

Les preuves contre Masoud reposent en grande partie sur des aveux qu’il aurait faits à un responsable libyen des forces de l’ordre lors de sa détention fin 2012, après le renversement et la mort du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi.

Selon les transcriptions des aveux, Masoud a été interrogé sur son implication potentielle dans la révolution libyenne de 2011 et sur toute opération en dehors de la Libye. On prétend qu’il a reconnu son rôle dans l’attentat à la bombe et a donné des détails sur son rôle.

Il aurait également reconnu un rôle dans l’attentat de 1986 contre la discothèque LaBelle à Berlin, populaire auprès des soldats américains, qui avait fait trois morts et 230 blessés.

Le fait que ses « aveux » aient eu lieu à un moment où la Libye était contrôlée par des seigneurs de la guerre va compliquer le dossier du procureur américain.

Image:

270 personnes sont mortes le 21 décembre 1988



Comment a-t-il été détenu ?

C’est là que ça devient trouble. Les Américains n’ont fourni aucun détail sur la manière dont il a été détenu ni sur le lieu où il a été détenu.

Curieusement, le mois dernier, il a été signalé que Masoud avait été « enlevé » alors qu’il était détenu en Libye. Un rapport des médias libyens locaux, citant l’actuel chef du renseignement à Tripoli, a déclaré qu’il avait été emmené par une “escouade d’affiliation inconnue, sans aucune coordination significative avec le service de renseignement”.

Selon Asharq Al-Awsat, basé à Londres, un accord secret a été conclu entre les Américains et le gouvernement d’unité nationale (GNU) basé à Tripoli pour permettre la remise de Masoud.

Les Américains n’ont pas commenté, mais la suggestion est que le chef du GNU, Abdul Hamid Dbeibeh, a fermé les yeux sur l’enlèvement. La contrepartie serait l’approbation américaine de son gouvernement.

Que se passe-t-il maintenant ?

Les Américains ont déclaré que Masoud comparaîtrait devant un tribunal de Washington DC mais n’ont pas précisé quand. Surtout, ils n’ont pas précisé où il est détenu.

Il est détenu aux États-Unis, mais où ? En Amérique ou dans un autre pays en attente de transfert vers l’Amérique ? Sera-t-il officiellement extradé ?

Toutes sont, pour l’instant, des questions sans réponse.

La Libye était-elle vraiment responsable ?

L’affaire du kamikaze de Lockerbie, ou des kamikazes, a été pleine de controverses et d’allégations d’erreurs judiciaires.

Le récit dominant, étayé par une conviction, est que la Libye était responsable : le bombardement était une représaille contre les bombardements américains sur la Libye en 1986.

Pourtant, des complots circulaient selon lesquels l’Iran et un groupe terroriste palestinien en étaient en fait responsables.

En 2003, le gouvernement libyen a admis la responsabilité de l’attentat à la bombe dans l’espoir que les sanctions seraient levées.

Dans une lettre aux Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères de l’époque a déclaré que le colonel Kadhafi avait déclaré qu’il n’avait pas ordonné l’attentat à la bombe mais que le gouvernement “acceptait la responsabilité des actions de ses responsables”.

Cela a finalement conduit au procès de deux hommes. Al Amin Khalifa Fhimah a été acquitté pour sa part dans le complot. Abdelbaset Ali Mohmed al Megrahi a été condamné.

Deux appels contre sa condamnation ont échoué. Il a été libéré pour des raisons humanitaires en 2012 et est décédé en Libye.

Les responsables américains disent que le troisième homme, Masoud, comparaîtra dans une salle d’audience de Washington dans les prochains jours.