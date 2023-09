Questions brûlantes sur la Premier League : Man City, Man United, plus

Man City a remporté ses quatre premiers matchs de la campagne 2023-24 de Premier League, mais ils ont semblé plus vulnérables que les saisons précédentes. Matt McNulty/Getty Images

Alors que la Premier League reprend ce week-end après une trêve internationale de deux semaines, les supporters ne manquent pas de points de débat après les salves d’ouverture de la campagne. On pourrait affirmer que tout se déroule selon les règles, puisque Manchester City, favori au titre, est en tête du premier classement, les promus Burnley et Luton Town étant tous deux inutiles et occupant les deux dernières positions du classement.

Mais qui aurait cru que les Spurs se hisseraient à la deuxième place tandis que Newcastle United, qui a terminé quatrième la saison dernière, croupirait à la 14e place ?

Pourtant, beaucoup de choses peuvent changer d’ici mai prochain. Alors, quelles sont les questions brûlantes avant la reprise du week-end ?

N’importe quel club peut-il détrôner Manchester City ?

Probablement pas. City a remporté les quatre premiers matchs de la saison, Erling Haaland étant le meilleur buteur de la ligue avec six buts. Malheureusement, ils n’ont pas encore atteint leur meilleure forme. En effet, ils avaient besoin d’un but tardif de Rodri pour vaincre le promu Sheffield United.

Il est possible que la perte des buts de Riyad Mahrez et Ilkay Gündogan la saison dernière – qui ont quitté Manchester pour le club saoudien d’Al-Ahli en Pro League et Barcelone de la Liga – et la blessure de Kevin De Bruyne pourraient les rattraper, mais l’équipe de Pep Guardiola toujours un cran au-dessus de toutes les autres équipes de la ligue. Plein de confiance, un déplacement à West Ham est un test important samedi, mais on s’attendrait à ce que City le réussisse.

Le renouveau de Liverpool est-il réel ?

Il est trop tôt pour le dire, mais éloigner Mohamed Salah (188 buts en 309 matchs) de ses prétendants en Arabie Saoudite renforce leur défi après un début de campagne invaincu. L’incroyable victoire à Newcastle, où ils sont revenus d’un but d’avance pour s’imposer avec deux buts tardifs de Darwin Núñez, témoigne d’un esprit et d’une résilience qui avaient peut-être disparu depuis un moment. Et la feuille blanche de Liverpool, victoire 3-0 contre une dangereuse Aston Villa, a fait une déclaration.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Des questions demeurent sur les erreurs défensives, mais jusqu’à présent, Liverpool vit avec ce problème et continue de prévaloir. Avec un nouveau milieu de terrain (Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Wataru Endo) et une grande puissance de feu, le manager Jurgen Klopp peut penser qu’il a une équipe capable de tirer profit des erreurs de Manchester City.

Tottenham peut-il continuer à être l’équipe surprise de la saison ?

Pour les Spurs, cela a été un début spectaculaire avec 10 points sur 12 possibles, et il semble que le nouveau manager Ange Postecoglou soit déjà une figure culte parmi les fans de Tottenham, qui en avaient tellement marre de regarder le football turgescent servi sous Jose Mourinho et Antonio Conté.

Même sans la machine à marquer des buts qu’est Harry Kane, parti pour le Bayern Munich cet été, ils ont marqué 11 buts en tête du championnat. James Maddison fournit l’étincelle créative et le triplé de Son Heung-min à Burnley pourrait être le tremplin vers un retour à des temps meilleurs pour l’international sud-coréen.

Cependant, Tottenham doit remplacer correctement Kane en janvier pour maintenir son défi pour l’argenterie attendue depuis longtemps. Pendant que ce processus se déroule, ils constituent une équipe qui mérite d’être surveillée et il sera fascinant de voir si leur nouvelle approche aventureuse – affectueusement surnommée « Ange Ball » – peut passer des tests plus difficiles à venir.

Arsenal peut-il à nouveau prétendre au titre ?

Les Gunners se rendront à Everton dimanche après cette victoire tardive et dramatique contre Manchester United. L’équipe de Mikel Arteta n’est qu’à deux points du rythme et a hâte de racheter son échec la saison dernière, lorsqu’elle a laissé filer une avance de huit points au cours des dernières semaines. Mais c’est là un risque : parfois, Arsenal a l’air presque trop excité, jouant à une telle intensité qu’on se demande s’ils vont s’épuiser à la fin de la saison.

Il y a aussi d’autres questions : Arteta, qui est devenu un peu bricoleur avec ses compositions, se considérera-t-il hors du titre ? Et Kai Havertz est-il le maillon faible de l’équipe ? En résumé : Arsenal aura besoin d’un peu plus que ce qu’il a montré jusqu’à présent pour maintenir le rythme au sommet.

jouer 14h00 Dawson : Man United soutiendra la décision de Ten Hag concernant Sancho Rob Dawson explique la situation entre Jadon Sancho et Erik ten Hag suite à leurs retombées publiques.

Quel est le problème avec Manchester United ?

Beaucoup. Pour une raison quelconque, ils ont commencé la saison avec un air insuffisamment cuit et passif, tandis que les problèmes entourant Mason Greenwood, Jadon Sancho et Antony n’ont fait qu’ajouter à l’ambiance instable à Trafford. Un match à domicile avec un Brighton confiant samedi n’est pas le genre de match dont ils ont besoin en ce moment, mais le gagner pourrait aider le manager Erik Ten Hag à relancer la saison de l’équipe.

Le milieu défensif Sofyan Amrabat, prêté par le club de Serie A de la Fiorentina, apportera la solidité et l’énergie indispensables au milieu de terrain à condition que sa blessure au dos disparaisse rapidement. United a mal commencé la saison dernière et s’est rétabli pour terminer dans le top quatre, mais ce sera plus difficile cette fois, compte tenu des preuves jusqu’à présent.

La bulle de Newcastle a-t-elle éclaté ?

Non, mais ils se sont momentanément perdus après une victoire 5-1 contre Villa lors de la première journée, perdant trois de suite. La défaite bizarre contre Liverpool dans un match qu’ils dominaient a clairement ébranlé leur confiance. Un match à domicile contre Brentford samedi ne sera pas une mission de rééducation facile.

Ajoutant à l’intrigue : Newcastle se rendra à l’AC Milan mardi pour sa première campagne en Ligue des champions depuis la saison 2003-04. Une victoire à l’extérieur pourrait raviver leur moral partout.

Est-ce que Chelsea va bien s’en sortir ?

Il y a plus de va-et-vient à Stamford Bridge ces jours-ci qu’à l’aéroport d’Heathrow. Quelque part au milieu de tous les transferts de joueurs, le nouveau manager Mauricio Pochettino tente de construire une équipe et un modèle de jeu qui puissent ramener les bons moments. Dans les camées, il y a eu des signes prometteurs, mais la défaite 0-1 à domicile contre Nottingham Forest a rappelé que Chelsea est une équipe en transition.

Surtout, ils doivent remettre leur capitaine Reece James en forme. Avec lui d’un côté et Ben Chilwell de l’autre, ils disposent de la base d’une bonne équipe offensive. Il faudra peut-être attendre le Nouvel An pour que toutes les pièces mobiles se figent.

Et la relégation ?

Plusieurs équipes ont du mal au cours du premier mois à donner l’impression que le tableau de la relégation est extrêmement encombré. Burnley, si dominant en remportant le championnat la saison dernière pour obtenir une promotion, a débuté avec trois défaites à domicile. Le manager Vincent Kompany devra peut-être modifier son approche audacieuse car il semble trop fragile dans l’élite.

Luton est également sans point après trois matches et a besoin de quelque chose du déplacement de samedi à Fulham. L’autre équipe promue, Sheffield United, semble un peu mieux équipée pour concourir maintenant qu’elle a recruté l’attaquant Cameron Archer et le créateur Gustavo Hamer.

L’incapacité des Wolves à marquer les fera probablement craindre une chute, tandis que l’équipe menacée de relégation, Everton, pourrait s’améliorer avec Beto et Arnaut Danjuma en leur donnant plus de mordant offensif. De plus, Jack Harrison et Dwight McNeil attendent d’ajouter une poussée supplémentaire depuis les ailes.