Questions à Kathy Hochul et Lee Zeldin

M. Zeldin a fait valoir que le budget de l’État est beaucoup trop important, à 220 milliards de dollars, et que le coût élevé de la vie est l’une des principales raisons pour lesquelles les gens quittent l’État.

Il veut introduire un plafond des dépenses de l’État et approuver la “plus grande réduction d’impôt” de l’histoire de l’État. Il n’a pas fourni tous les détails sur la manière exacte dont il réduirait les programmes et les impôts, mais a déclaré qu’il aimerait éliminer les droits de succession de l’État et, s’il le pouvait, les impôts sur le revenu. Dans le même temps, M. Zeldin a appelé à l’expansion de la fracturation pour stimuler l’activité économique dans la partie sud rurale.

“New York va être de retour pour les affaires, bébé – le 1er janvier”, a déclaré M. Zeldin lors d’un récent débat.

Mme Hochul a fait valoir qu’elle avait assuré un leadership constant alors que l’État se remettait de la pandémie, et elle a récemment célébré un accord avec Micron, un fabricant américain de puces informatiques, pour dépenser jusqu’à 100 milliards de dollars pour construire un complexe d’usines dans le nord de l’État de New York. Le programme d’incitations de l’État est de 5,5 milliards de dollars, l’un des plus importants jamais offerts par un État.

“J’ai dit que je relancerais l’économie et veillerais à ce que l’État de New York soit l’État le plus favorable aux entreprises et aux travailleurs du pays”, a déclaré Mme Hochul lors de l’annonce de Micron.

En réponse aux prix élevés de l’essence, Mme Hochul a travaillé avec les législateurs des États pour suspendre temporairement certaines taxes d’État sur l’essence – environ 16 cents le gallon – jusqu’à la fin de l’année, et elle a envoyé des remboursements d’impôts pour l’année électorale aux propriétaires. Mais le gouverneur soutient largement les taux d’imposition actuels de l’État.

Elle a également critiqué M. Zeldin pour avoir voté contre le projet de loi sur les infrastructures fédérales et la loi sur la réduction de l’inflation, qui réduiront les prix des médicaments sur ordonnance pour les personnes bénéficiant de Medicare et enverront d’importants investissements fédéraux à l’État pour des projets liés au climat. Il a qualifié le projet de loi de gonflé et d’égaré.

