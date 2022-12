Questionnaire! Pouvez-vous obtenir 50 bonnes réponses au Grand Quiz de la Coupe du Monde 2022 ?

10 minutes sur l’horloge, 50 questions répondre.

Les controverses de la Coupe du monde 2022 n’ont pas hésité. Ces questions continueront d’être abordées dans le cadre de la toute première édition de ce tournoi au Moyen-Orient.

Et bien qu’il soit impossible de séparer complètement la politique du sport, il y a eu des moments mémorables sur le terrain qui dureront toute une vie. Il y a eu de nouvelles stars nées et des stars établies réaffirmées comme parmi les plus grandes à le faire.

Mais alors que cette Coupe du monde restera dans les mémoires pour Lionel Messi ou Kylian Mbappe, il y a eu beaucoup plus sous cette surface fastueuse.

50 questions à venir : à quel point avez-vous été attentif au cours du dernier mois ?

