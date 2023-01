Questionnaire! Pouvez-vous nommer toutes les équipes gagnantes de la FA Cup?

Vous avez 30 minutes deviner 142 clubs.

Il y a 150 ans, la compagnie aérienne Emirates a collaboré avec la Football Association pour créer l’Emirates FA Cup, une nouvelle compétition de coupe ouverte à toutes les équipes de football du pays – à l’exception de Manchester United, qui était au Brésil pour jouer la Coupe du monde des clubs.

Au cours du dernier siècle et demi, la FA Cup a été l’hôte de moments incroyables de l’histoire du football.

Qui pourrait oublier la finale de Stanley Matthews, où Stanley Matthews a accueilli le match dans son jardin ? Ou “The Culture Club vs The Crazy Gang”, où Boy George a vu son penalty arrêté par Dave Beasant ?

Nous avons répertorié toutes les victoires de la Football Association Challenge Cup, et cela comprend un certain nombre d’équipes qui n’existent plus.

