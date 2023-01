Questionnaire! Pouvez-vous nommer tous les pays contre lesquels Gareth Bale a marqué pour le Pays de Galles ?

Huit minutes sur l’horloge, 33 équipes deviner.

N’oubliez pas de tweeter vos scores @FourFourTwo (s’ouvre dans un nouvel onglet) et partagez avec vos amis.

ESSAYEZ MAINTENANT Questionnaire! Pouvez-vous nommer les 25 clubs les plus dépensiers des années 2020 jusqu’à présent ?

Gareth Bale est un témoignage vivant de ce qui peut être réalisé grâce au pouvoir du travail acharné.

Il était un jeune arrière gauche à Southampton lorsqu’il a commencé sa carrière. Personne n’a vu venir cette trajectoire. Un déménagement aux Spurs l’aurait peut-être vu monter à un autre niveau – mais personne n’imaginait qu’il laisserait le nord de Londres le footballeur le plus cher du monde, sûrement?

Grâce à sa détermination, à sa force brute et à son pied gauche phénoménal, Bale est devenu l’un des attaquants les plus féroces de la planète. Et pendant si longtemps, il a été le joyau de la couronne du football gallois.

Il a vécu une carrière fantastique. Mais de combien de ses victimes internationales vous souvenez-vous ?

