Questionnaire! Pouvez-vous nommer tous les membres d’une équipe vainqueur de la Coupe du monde depuis 1998 ?

Au cours des 24 dernières années, une seule nation a remporté la Coupe du monde deux fois. C’est la France – le plus récent de ces triomphes en 2018 et le moins récent en 1998.

Cela signifie que parmi toutes les personnes figurant sur cette liste, personne n’apparaît deux fois. Chaque joueur ayant fait partie d’une équipe vainqueur de la Coupe du monde depuis 1998 – soit 137 joueurs – ne l’a remporté qu’une seule fois. C’est encore plus rare de gagner un tournoi qu’avant, vous savez.

Beaucoup de ces joueurs seront des noms familiers, bien sûr. Il y aura ceux qui ont tout gagné dans le jeu au niveau des clubs et couronné par un titre mondial… et ceux qui étaient au banc de touche à l’époque et dont on ne peut pas vraiment croire qu’ils ont une médaille d’or à ce niveau.

Assez parlé, cependant : de combien de ces gars vous souvenez-vous ?

