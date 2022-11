Questionnaire! Pouvez-vous nommer tous les membres des équipes espagnoles de l’Euro 2008, de la Coupe du monde 2010 et de l’Euro 2012 ?

10 minutes sur l’horloge, 69 joueurs deviner.

N’oubliez pas de tweeter vos scores @FourFourTwo (s’ouvre dans un nouvel onglet) et partagez avec vos amis.

MAINTENANT ESSAYE Questionnaire! Pouvez-vous nommer la composition de l’Angleterre lors du match de Coupe du monde de 1966 contre l’Allemagne de l’Ouest ?

Peut-être ne reverrons-nous plus jamais rien de tel.

La génération dorée espagnole était quelque chose de magnifique, créant un précédent à bien des égards sur ce à quoi une équipe internationale pourrait, devrait ressembler. C’est une équipe qui était pour la plupart coéquipière à Barcelone, avec une poignée de stars du Real Madrid, prenant les principes que chaque jeune footballeur espagnol apprend en grandissant sur la scène mondiale.

C’était une équipe qui ressemblait à une équipe de club parce que l’essentiel, eh bien, l’était. Ils ont peut-être perdu leur match d’ouverture du tournoi de 2010 – et ils ont peut-être été déçus en Afrique du Sud, marquant seulement huit buts en sept matchs en route vers un premier titre mondial – mais qu’importe ? Ils ont joué avec une cohésion si rare à ce niveau et ont réussi à remporter l’Euro de part et d’autre de ce triomphe fulgurant.

Puisque La Roja est de retour en action aujourd’hui contre le Costa Rica, nous vous demandons les 23 hommes qui les ont représentés lors de leur victoire en Coupe du monde il y a 12 ans, ainsi que les équipes des Euros 2008 et 2012. Certains joueurs apparaissent plus d’une fois – et bon nombre d’entre eux ont joué pour le Barça ou le Real. Aller!

PLUS DE QUIZ

Questionnaire! Pouvez-vous nommer les créateurs d’apparences de tous les temps de chaque club de Premier League?

Questionnaire! Pouvez-vous nommer toutes les équipes à élimination directe de la Ligue des champions ?

Questionnaire! Pouvez-vous nommer les cinq derniers meilleurs buteurs de la saison de chaque club de Premier League, toutes compétitions confondues ?

EN SAVOIR PLUS SUR 2022 Tout ce que vous devez savoir sur Qatar 2022