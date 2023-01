Questionnaire! Pouvez-vous nommer tous les managers qui remporteront la FA Cup au 21e siècle ?

10 minutes sur l’horloge, 23 gérants deviner.

ESSAYEZ MAINTENANT Questionnaire! Pouvez-vous nommer toutes les équipes gagnantes de la FA Cup?

C’est avec une grande tristesse que ce week-end, les clubs du troisième tour de la FA Cup rendront hommage à Gianluca Vialli, décédé cette semaine à l’âge de 58 ans.

Vialli était une légende en Italie lorsqu’il a débarqué sur les côtes anglaises dans les années 90 et a pris d’assaut Chelsea. L’attaquant a remporté une FA Cup en 1997 – et c’était une énorme affaire. 27 longues années et une relégation depuis leur dernière, ce trophée signifiait quelque chose pour les fans des Bleus.

Super Luca a ensuite remporté la dernière Coupe à l’ancien Wembley en 2000, triomphant contre Aston Villa pour devenir le premier manager victorieux de la compétition au 21e siècle.

Depuis lors, un seul boss a soulevé le trophée plusieurs fois. Pouvez-vous nous dire à chaque gaffer de le gagner?

