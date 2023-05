Questionnaire! Pouvez-vous nommer tous les joueurs qui remporteront un titre de Premier League avec Manchester City ?

10 minutes sur l’horloge, 50 joueurs deviner.

Manchester City a établi une dynastie comme tout ce que nous avons vu en Premier League depuis les sommets que Sir Alex Ferguson a surfé à travers la ville.

Cinq titres sur six sont un travail phénoménal de Pep Guardiola – n’oublions pas les deux précédents sous Roberto Mancini et Manuel Pellegrini – et dans chacune de ces équipes, certains des plus grands joueurs de l’histoire de Prem ont illuminé le terrain pour les Citizens. Pourtant, personne n’en a remporté plus de cinq – qu’ils aient été là pour l’un des trophées pré-Pep, les deux ou aucun.

En 2011, la Premier League a assoupli sa règle des 10 apparitions pour une médaille, abaissant la barre à cinq. Cela signifie qu’il y a 62 City slickers qui ont remporté un championnat de la ligue dans l’une des tenues d’Eastlands sept victoires depuis 2012.

Pouvez-vous nommer tous ceux qui ont une médaille dans leur cabinet ?

