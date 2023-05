Questionnaire! Pouvez-vous nommer tous les joueurs qui ont terminé dans le top 3 du Ballon d’Or de 1995 à 2022 ?

Huit minutes sur l’horloge, 90 joueurs deviner.

ALORS ESSAYE Questionnaire! Pouvez-vous nommer tous les finalistes européens de tous les temps ?

Le Ballon d’Or est devenu la récompense individuelle la plus prestigieuse du football.

Pas mal pour un gong qui, avant 1995, n’était réservé qu’au meilleur joueur européen et dont le titre – si l’on se souvient de nos cours de français – est le « Ballon des orbes ». Nom étrange pour un prix de football, vraiment, mais toujours meilleur que le « The Best » sans imagination de la FIFA.

Quoi qu’il en soit, depuis 1995 et le Ballon d’Or devenu international, il est devenu de facto le sceau d’approbation du meilleur footballeur du monde au cours de la dernière année – c’est donc la période sur laquelle nous vous testons.

Vous devriez connaître la plupart de ces joueurs – en particulier deux noms qui ont dominé ces derniers temps…

